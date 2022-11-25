Cách điều trị nứt gót chân đơn giản mà hiệu quả đến bất ngờ tại nhà!

Làm đẹp 25/11/2022 13:45

Mùa đông khiến gót chân khô, nứt nẻ nhiều khiến bạn mất tự tin. Vậy hãy thử ngay cách điều trị nứt gót chân này ngay xem sao. Đảm bảo hiệu quả sẽ làm bạn bất ngờ!

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Bàn chân khô xơ, nứt nẻ chính là dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang không quan tâm nhiều đến sức khỏe và sắc đẹp của mình đấy. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì ngoại hình của bạn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể đấy. Chính vì vậy, các chị em cần có cách điều trị nứt gót chân hiệu quả để bạn sớm lấy lại vẻ đẹp mịn màng của đôi chân cho bước đi tự tin nhất. Vậy đâu là cách điều trị nứt nẻ gót chân vừa đơn giản lại hiệu quả tại nhà? Đừng lo lắng, câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Nguyên nhân gây nứt gót chân

Có khá nhiều nguyên nhân khiến da bi nứt nẻ, đặc biệt dễ nhận thấy đó là ở vùng gót chân. Tuy nhiên, nhìn chung có thể quy về các nguyên nhân sau:

Cách điều trị nứt gót chân đơn giản mà hiệu quả đến bất ngờ tại nhà! - Ảnh 1
Cần nắm nguyên nhân gây nứt gót chân để có biện pháp điều trị tốt nhất  

- Chế độ ăn uống không hợp lý: Chế độ ăn uống đóng vai trò cực quan trọng với sức khỏe cơ thể và vẻ đẹp làn da. Việc sử dụng thực phẩm khô, cay, nóng khiến cơ thể thiếu nước, dẫn đến làn da không đủ tiếp ứng mà cũng trở nên khô ráp hơn. Nếu vấn đề này kéo dài thì da sẽ có dấu hiệu bị bong tróc, nứt nẻ.

 - Bệnh lý ngoài da: Bạn bị viêm da, viêm tuyến giáp hay bị vảy nến cũng là nguyên nhân làm gót chân bị nứt nẻ. Bạn cần điều trị những bện này để đảm bảo làn da được chăm sóc tốt nhất nhé.

 - Thiếu nước, thời tiết lạnh: Đây là nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng da bị bong tróc, nứt nẻ. Nhẹ thì dễ thấy ở da mặt, tay chân nhưng nặng thì ngay cả vùng gót chân cũng bị nứt nẻ xấu xí. Da bị thiếu nước, mất đi độ ẩm trên da, da khô không được chăm sóc kỹ chính là lý do vì sao khiến đôi chân của bạn càng nứt nẻ, khô ráp hơn.

Vậy làm thế nào để điều trị tình trạng gót chân nứt nẻ vừa hiệu quả, đơn giản lại siêu tiết kiệm tại nhà?

Các lưu ý cơ bản hỗ trợ trị nứt gót chân hiệu quả

Từ những nguyên nhân đã nêu trên, bạn sẽ dễ dàng khắc phục tình trạng da bị bong tróc, nứt nẻ mà không mất nhiều công sức. Hãy kiên trì áp dụng các tip sau đây:

- Tạo cho mình thói quen ăn uống lành mạnh, giàu vitamin, dưỡng chất và đặc biệt là uống nhiều nước. Thói quen này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da được cung cấp đủ nước để duy trì độ ẩm, dưỡng da mịn màng hơn, giảm được tình trạng da bong tróc, nứt nẻ dễ dàng nhất.

Cách điều trị nứt gót chân đơn giản mà hiệu quả đến bất ngờ tại nhà! - Ảnh 2
 Tẩy da chết gót chân thường xuyên giúp loại bỏ nguy cơ vết nứt xuất hiện trên da!

- Thường xuyên tẩy tế bào chết ở vùng gót chân cũng có tác động quan trọng cho quá trình điều trị gót chân bị nứt nẻ tốt nhất. Bạn phải đi lại nhiều, mang giày cao gót thường xuyên khiến lớp chai sạn xuất hiện và ngày càng dày lên. Việc tẩy tế bào chết sẽ giúp lớp chai này mỏng đi, loại bỏ đi điều kiện cho vết nứt trên da xuất hiện.

- Sử dụng kem dưỡng là để duy trì độ ẩm cho da, giúp da không còn khô ráp, bị bong tróc da nữa. Sử dụng kem dưỡng gót chân là biện pháp bạn cần lưu ý để sớm cải thiện gót chân của mình.

Cách điều trị nứt gót chân đơn giản mà hiệu quả đến bất ngờ tại nhà! - Ảnh 3
Bạn cần đảm bảo độ ẩm cho da bằng cách thường xuyên sử dụng kem dưỡng! 

Sử dụng sản phẩm thiên nhiên trị nứt gót chân

Thực phẩm tự nhiên khi được nhắc đến trong các công thức làm đẹp đều khiến cho chúng ta hài lòng. Bởi nó chứa thành phần dưỡng chất tự nhiên an toàn mà lại cần thiết cho việc khôi phục và dưỡng da tốt nhất. Sau đây là một vài ví dụ để bạn tham khảo.

Dùng muối và chanh trị nứt gót chân

Muối và chanh có khả năng tẩy tế bào chết, duy trì độ ẩm trên da. Nhờ vitamin C và axit amin trong chanh nên giúp phục hồi tế bào da bị khô xơ, nứt nẻ, phát triển tế bào da mới khá tốt. Đây chính là cách điều trị nứt nẻ gót chân hiệu quả mà bạn nên áp dụng.

Cách điều trị nứt gót chân đơn giản mà hiệu quả đến bất ngờ tại nhà! - Ảnh 4
Chanh và muối có công dụng tẩy da chết và phục hồi làn da bị hư tổn!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Chanh, muối, glycerin, nước hoa hồng.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Lấy 1 chậu nước ấm cho thêm vào 3 muỗng muối, 3 muỗng glycerin, nước cốt 1 trái chanh và vài giọt nước hoa hồng.

- Ngâm chân trong hỗn hợp này khoảng 20 phút. Đồng thời dùng bàn chải hoặc đá nhám chà xát lên vùng gót chân bị nứt nẻ tầm 2 – 3 phút. 

- Sau đó rửa chân lại với nước ấm và thoa một lớp kem dưỡng lên chân là được nhé.

Trị nứt gót chân bằng tinh dầu thiên nhiên

Các loại tinh dầu như dầu dừa, dầu oliu, dầu hạnh nhân, dầu trà chứa nhiều vitamin E, khoáng chất và tinh dầu. Những thành phần này cần thiết để duy trì độ ẩm cho da, dưỡng da mềm mịn hơn, đây cũng là cách giảm bớt tình trạng nứt nẻ ở gót chân.

Cách điều trị nứt gót chân đơn giản mà hiệu quả đến bất ngờ tại nhà! - Ảnh 5
 Các tinh dầu tự nhiên chứng nhiều vitamin E và dưỡng chất giúp cấp ẩm cho da!

Cách áp dụng khá đơn giản, chỉ cần thoa đều tinh dầu lên vùng gót chân và massage nhẹ nhàng. Lấy một đôi tất mỏng đeo vào chân và giữ như vậy cho đến sáng hôm sau rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Kết hợp chuối và bơ điều trị nứt gót chân hiệu quả

Chuối giàu vitamin B, bơ giàu vitamin E, chúng đều là loại trái cây tốt cho sức khỏe và cũng là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng để điều trị nứt nẻ gót chân hiệu quả.

Cách điều trị nứt gót chân đơn giản mà hiệu quả đến bất ngờ tại nhà! - Ảnh 6
Sự kết hợp chuối và bơ là một giải pháp có tính hiệu quả cao trong việc trị nứt gót chân!

Các bước tiến hành thực hiện như sau:

- Trộn 1 trái chuối với nửa trái bơ (lưu ý là nó đều chín mềm hết nhé) rồi cho vào cối xay nhuyễn hoặc dùng muỗng giằm nát cũng được. Nếu muốn bạn có thể thêm vào chút mật ong hoặc sữa tươi không đường cũng được.

- Đắp hỗn hợp này lên gót chân và dùng khăn quấn cố định lại.

- Giữ khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Trên đây là tổng hợp một số cách điều trị nứt gót chân đơn giản, hiệu quả mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Duy trì đều đặn mỗi ngày và sau một thời gian ngắn bạn sẽ thấy đôi bàn chân trở nên láng mịn, mềm mại nhìn là mê đấy! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh thu được hiểu quả ứng ý nhé!

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