Cách chữa chai tay hiệu quả mà siêu đơn giản tại nhà, trả lại bàn tay mịn màng cho chị em!

Như đã nói trên, chai là một vùng da bị hóa sừng, do quá sản các lớp thượng bì, đặc biệt là ở lớp sừng; ở tổ chức đệm là một khối xơ do tổ chức xơ quá phát triển. Tổn thương là những đám dầy sừng màu ngà, vàng, khum lên, hình tròn hay bầu dục, sờ vào rất cứng, vùng ranh giới với da lành có thể bị nứt, từ đó gây bội nhiễm, đau đớn, đôi khi ở trung tâm bong sừng tạo nên một lõm ở giữa.

Chai tay là hiện tượng da tay bị chai cứng do cầm nắm hay thường xuyên tác động vào vị trí đó. Lâu dài như vậy da tay sẽ trở nên cứng dần lên và khiến làn da của bạn không còn mịn màng như trước. Vậy có cách chữa chai tay nào cho hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất không? Đừng lo lắng, hãy cùng khám phá ngay 5 cách chữa chai tay đơn giản và hiệu quả tại nhà ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Để chữa vết chai tay sao cho tốt nhất và hiệu quả nhất, chúng ta cần biết rõ nguyên nhân gây ra tình trạng này. Như đã nêu trên, vết chai cứng trên da tay xuất hiện là do thường xuyên cầm nắm thứ gì đó. Do vậy, để đảm bảo quá trình điều trị và chữa chai ngón tay hiệu quả nhất bạn cần hạn chế cầm nắm một vật quá thường xuyên. Hoặc nếu có thì cũng nên đeo gang tay để bảo vệ da tốt hơn nhé.

Thông thường, chai tay xảy ra khi thường xuyên tiếp xúc với một vật nào đó trong thời gian dài, khi đó sẽ gây chai tay tại vị trí đó. Ví như bạn thường xuyên cầm viết, lái xe hay sử dụng công cụ lao động... Đôi bàn tay khô cứng và chai sạm sẽ khiến bạn mất tự tin rất nhiều. Và để giải quyết được tình trạng này, các chị em có thể thử các mẹo chữa trị siêu đơn giản dưới đây nhé!

Ngoài cách đơn giản này, bạn có thể áp dụng những phương pháp và mẹo tự nhiên chữa chai tay. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn.

1. Chữa vết chai bằng muối

Muối có khả năng tẩy rửa cũng như tẩy tế bào chết rất hiệu quả. Vết chai cũng là một dạng của tế bào chết nhưng dạng dày hơn. Trường hợp này bạn cũng có thể dùng muối để xử lý và giúp đôi tay trở nên mịn màng hơn.

Ngâm tay trong nước muối để giảm tình trạng thô cứng của vết chai!

Để thực hiện phương pháp này, chỉ em chỉ cần pha loãng nước muối vào nước ấm, sau đó tiến hành ngâm tay vào dung dịch đã pha trong khoảng 30 phút. Dần dần, tình trạng bàn tay chai sạn của bạn sẽ được cải thiện. Hãy kiên trì thực hiện để đạt hiệu quả tốt nhất nhé!

2. Chữa chai tay với hàn the

Hàn the là một loại hóa chất dùng nhiều trong ngành công nghệ may mặc... Nó có khả năng tẩy rửa cũng như làm mềm vết chai, bạn có thể dùng nó để chăm sóc da tay sao cho hiệu quả nhất nhé.

Hàn the có tác dụng làm mềm vết chai hiệu quả!

Cách này cũng tương tự như công thức trên, lấy hỗn hợp nước hàn the trộn với chút muối và ngâm tay trong đó. Khoảng 30 phút rồi lấy tay ra và rửa lại bằng nước mát cũng được. Cách này sẽ hỗ trợ tẩy tế bào chết và mềm vùng da bị chai sạn.

3. Chữa chai tay bằng đu đủ

Đu đủ là loại trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe không những vậy, nó còn giúp chăm sóc làn da đẹp như ý. Trong đó, việc làm mềm da. hỗ trợ loại bỏ vêt chai sạn khá hiệu quả.

Dùng đu đủ là cách chữa chai tay hiệu quả mà an toàn!

Phương pháp này thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần cắt đu đủ thành các lát có độ dày vừa phải, ép trực tiếp các miếng đu đủ vừa cắt lên vùng da tay bị chai sạn trong 15 phút. Chỉ sau lần đầu thực hiện, bạn cũng sẽ thấy làn da tay sần sùi của bạn đã được cải thiện rõ rệt.

4. Chữa chai tay đơn giản với chanh

Chanh có chứa hàm lượng viatmin C cao, rất hiệu quả trong việc trị mụn sẹo cũng như làm mềm đôi bàn tay bị chai sạn của bạn.

Chanh giàu vitamin C, có hiệu quả làm mềm vết chai rất tốt!

Phương pháp này thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần cắt chanh thành các lát mỏng, chà xát đều lên các bề mặt của tay khoảng 1 - 2 phút và rửa lại bằng nước ấm. Chỉ sau lần thực hiện đầu tiên, các tế bào chết trên tay đã được loại bỏ nhanh chóng. Kiên trì thực hiện phương pháp này, bạn sẽ sớm sở hữu đôi tay mềm mịn, trắng sáng. Tuy nhiên, do trong chanh có chứa nhiều axit nên bạn không nên thực hiện quá thường xuyên, mỗi tuần chỉ cần 2 - 3 lần là được.

5. Chữa chai tay với giấm trắng

Giấm không chỉ được biết đến là gia vị quen thuộc trong các bữa ăn mà còn là nguyên liệu được sử dụng nhiều trong việc điều trị chai tay. Với công dụng tuyệt vời như kháng viêm, loại bỏ các tế bào chết, tái tạo và phục hồi làn da mềm mịn thì bạn nên đưa giấm vào danh sách điều trị tình trạng chai tay.

Giấm trắng có công dụng tái tạo làn da siêu chất lượng!

Với các bước đơn giản lần lượt là pha giấm trắng với nước theo tỉ lệ 1:3, dùng bông gòn nhúng vào hỗn hợp đã pha đắp lên vùng da bị chai sạn và cố định lại bằng băng dính, để qua đêm rồi gỡ băng và tẩy tế bào chết, cuối cùng là bôi dưỡng ẩm cho tay. Vậy là đã xong rồi đấy, chỉ cần kiên trì thực hiện là bạn sẽ thấy được hiểu quả bất ngờ ngay đấy!

Trên đây là top 5 cách chữa chai tay đơn giản và hiệu quả tại nhà. Hy vọng với những mẹo nhỏ mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ nhanh chóng xóa bay đi những vết chai sần cứng đầu và lấy được làn da tay mềm mịn, trắng hồng nhé! Chúc các chị em áp dụng hiệu quả!