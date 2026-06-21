Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 21/6/2026, 3 con giáp nghênh đón Tài Lộc, làm ăn xuôi thuận, giàu sang Phú Quý bủa vây, cuộc sống hanh thông viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/06/2026 06:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nghênh đón Tài Lộc, làm ăn xuôi thuận, giàu sang Phú Quý bủa vây, cuộc sống hanh thông viên mãn vào đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 21/6/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 21/6/2026, Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý có một ngày yên bình và thuận lợi. Nhờ mối quan hệ xã giao tốt đẹp, dù có gặp phải khúc mắc gì đi chăng nữa, bạn cũng nhanh chóng được mọi người xung quanh giúp đỡ và tìm ra hướng giải quyết. 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 21/6/2026, 3 con giáp nghênh đón Tài Lộc, làm ăn xuôi thuận, giàu sang Phú Quý bủa vây, cuộc sống hanh thông viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thậm chí, những ai đi làm trong ngày hôm nay còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hi vọng với bạn. 

 

Tuy nhiên, Thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn và đừng vì công việc bận rộn mà cố tình lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 21/6/2026, Tam Hội tác động, vận trình ngày mới của người tuổi Dần nhìn chung không gặp sự cố nào đáng lo ngại. Những người đi làm có thể được cấp trên giao cho một số trọng trách mới để thử sức. 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 21/6/2026, 3 con giáp nghênh đón Tài Lộc, làm ăn xuôi thuận, giàu sang Phú Quý bủa vây, cuộc sống hanh thông viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên, một số người có vẻ chưa lấy lại sự tập trung cần thiết khi vừa trải qua kỳ nghỉ lễ dài ngày. Đầu óc bản mệnh như trên mây trên gió, không chú tâm vào công việc, không để ý tới sự nghiệp. Lỗi lầm có thể cho qua nhưng thái độ như vậy sẽ bị đánh giá không tốt đâu.

 

Ngũ hành Mộc – Thổ xung khắc báo hiệu, tình cảm vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm, tranh cãi gay gắt với nhau. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì mối quan hệ này dễ xảy ra tan vỡ hoặc để kẻ thứ 3 có cơ hội chen chân vào.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 21/6/2026, vận trình của tuổi Thân khởi sắc. Con giáp này có thể tận dụng những mối quan hệ thân thiết để hoàn thành công việc, tăng tiến tài chính và nghe ngóng thông tin để hoạch định tương lai.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 21/6/2026, 3 con giáp nghênh đón Tài Lộc, làm ăn xuôi thuận, giàu sang Phú Quý bủa vây, cuộc sống hanh thông viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo cho thấy tuổi Thân đang có lộc trong kinh doanh, buôn bán, tất cả là nhờ tài tinh. Dù không coi nghề này là nghề chính nhưng bản mệnh cũng có thể kiếm được thu nhập bất ngờ nhờ nhanh tay chớp lấy cơ hội hoặc được người khác chỉ đường dẫn lối, chung vốn làm ăn.

Ngày mới cũng là ngày vô cùng thuận lợi về tình cảm. Nhân duyên tới nhanh và toàn là duyên lành, không những kết được bạn tốt, có thêm đối tác, khách hàng, đồng nghiệp mà bản mệnh còn dễ dàng tìm thấy đối tượng khiến mình rung động.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/3/2026, 3 con giáp Thần Tài săn đón, may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/3/2026, 3 con giáp Thần Tài săn đón, may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài săn đón, may mắn triền miên, trúng số độc đắc, phúc vận tràn trề vào đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 14/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Trước đêm ra tòa, vợ nghẹn ngào thấy chồng thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé

Tâm sự 37 phút trước
Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Mua vòng vàng ở chợ trời, tài xế xe ôm mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Video 1 giờ 13 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 2 giờ 13 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 3 giờ 13 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Vận đỏ như son đúng ngày 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang