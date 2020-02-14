Cách chọn đồ đi biển đẹp và tôn dáng cho bạn

Thời trang đi biển nữ như thế nào là đẹp và phù hợp được xem là vấn đề chung mà nhiều bạn nữ quan tâm. Chúng ta hãy cùng xem cách phối đồ như thế nào khi đi biển vừa đẹp, vừa thoải mái và giúp bạn thể hiện được cá tính của mình.

Đồ đi biển đẹp sẽ giúp bạn tôn được vóc dáng chuẩn của mình và ấn tượng hơn trong mắt của người khác. Vì thế, bạn phải cân nhắc và lựa chọn thật kỹ trang phục đi biển để tự tin hơn khi đi dạo ngoài biển hay hòa mình vào làn nước mát. Trang phục đi biển không giống như những trang phục khác, chúng thường đơn giản, trẻ trung đồng thời thể hiện cá tính của mỗi người. Nếu không biết cách phối đề sẽ khiến cho bạn trở nên kém duyên, mờ nhạt hơn so với người khác. Vậy cách mặc đồ đi biển như thế nào thì hợp, chúng ta hãy cùng tham khảo qua bài viết dưới đây.

Đôi khi không cần ăn mặc cầu kỳ, chỉ đơn giản với chiếc áo phông trắng, bạn cũng có thể trở nên xinh đẹp và tự tin hơn rồi. Với set đồ này, bạn có thể tham gia các hoạt động thể thao ở biển một cách thoải mái mà không sợ vướng víu.

Đồ đi biển đẹp với áo phông trắng, quần short - Ảnh minh họa: Internet

Đi biển với áo hai dây

Những thiết kế hai dây gợi cảm, lộ xương quai xanh giúp bạn trông trẻ trung và quyến rũ hơn khi mặc nó đi biển. Bạn có thể phối áo hai dây với quần boyfriends để thêm ấn tượng và năng động.

Đi biển với áo hai dây - Ảnh minh họa: Internet

Sơ mi trễ vai, chân váy jean

Nhiều người nghĩ sơ mi chỉ phù hợp với những nơi công sở hoặc đi chơi, ăn uống cùng với bạn bè thôi. Quan niệm này hoàn toàn sai lầm.

Những chiếc sơ mi trễ vai mặc khi đi biển sẽ giúp cho bạn trông thật phong cách và quyến rũ hơn nhiều. Sơ mi trễ vai kết hợp với chân váy jean nhất định sẽ không làm bạn thất vọng bởi sự kết hợp hoàn hảo này. Ngoài ra, bạn cũng có thể mix chúng với một chiếc mũ để tô thêm phần duyên dáng cho mình.

Áo khoác kimono, áo hai dây và short ngắn

Sự phối hợp cực chất của áo khoác kimono, áo hai dây và short ngắn sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đi chơi biển cùng bạn bè và người thân. Sự kết hợp hoàn hảo này dành riêng cho những cô nàng cá tính, năng động. Nếu bạn phối thêm 1 chiếc kính nữa thì bạn sẽ trông ấn tượng hơn đó.

Sơ mi trễ vai, chân váy jean - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, việc mặc áo khoác kimono sẽ giúp bạn tránh được ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp đến làn da, làm da bị sạm đen. Hãy thử ngay cách phối đồ đi biển đẹp mê để tỏa sáng giữa nắng vàng và cát trắng.

Váy thun dáng suông

Váy thun dáng suông rất dễ mặc - Ảnh minh họa: Internet

Áo thun dáng suông rất dễ mặc và không kén ngoại hình của người mặc. Dù bạn có làn da trắng hay da ngăm, ốm hay mập thì đều có thể diện bộ váy này. Áo thun dáng suông sẽ che hết mọi khuyết điểm trên cơ thể của bạn. Vì những lý do tuyệt vời này mà nhiều bạn nữ ưu tiên chọn váy thun dáng suông để đi chơi biển.

Chỉ cần chọn váy theo màu sắc và kiểu dáng mà mình yêu thích là bạn có thể tự tin đi biển được rồi. Có nhiều ý kiến cho rằng phong cách này quá đơn giản mà nhàm chán? Nếu bạn cũng cảm thấy điều này, bạn có thể phối váy thun này với một số phụ kiện nhỏ xinh khác như kính mắt, túi đi biển, giày đều được.

Đồ bơi và áo sơ mi

Với những cô nàng yêu thích sự gợi cảm, quyến rũ thì set đồ bơi kết hợp với áo sơ mi là sự lựa chọn đặc biệt dành riêng cho bạn. Cách phối hợp này được nhiều ngôi sao hollywood áp dụng nền được nhiều bạn trẻ học hỏi theo.

Đồ bơi và áo sơ mi giúp bạn quyến rũ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Set đồ này sẽ giúp bạn trông gợi cảm và quyến rũ hơn. Nó vừa kín đáo nhưng cũng vừa giúp bạn khoe body đẹp của mình. Chắc chắn khi bạn diễn set đồ này khi đi bơi thì sẽ trở thành trung tâm ở nơi mà bạn xuất hiện.

Bạn chỉ việc chọn một chiếc áo sơ mi với thiết kế đơn giản để mặc bên ngoài là trông bạn ngầu và chất lắm rồi.

Đồ đi biển cho người mập chuẩn đẹp

Váy maxi đi biển

Kiểu trang phục váy maxi hợp với mọi vóc dáng. Vì thế, trang phục này cũng rất ưa nhìn với những bạn thừa cân thích đi du lịch biển. Nếu có thân hình hơi mũm mĩm, bạn nên chọn những váy maxi rộng để che đi khuyết điểm thay vì những chiếc váy được thiết kế quá ôm sát làm cho bạn trông mập mạp hơn.

Váy maxi đi biển rất hợp với mọi vóc dáng - Ảnh minh họa: Internet

Set đồ đi biển liền mảnh đơn giản

Đối với những bạn có thân hình mập mạp, bạn nên chọn những set đồ liền mảnh và hạn chế đi các chi tiết rườm ra, điều này sẽ giúp body của nạn trông thon gọn hơn.

Set đồ đi biển liền mảnh đơn giản- Ảnh minh họa: Internet

Với những bộ đồ đi biển đẹp như trên, bạn có thể tham khảo và áp dụng khi đi chơi ở biển. Chắc chắn, chúng sẽ khiến bạn nổi bật nhất trong một đám đông. Hãy theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo về những phong cách thời trang hiện đại.