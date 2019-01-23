Các vitamin cần cho sức khỏe vòng 1 phụ nữ cần bổ sung

Làm đẹp 23/01/2019 15:53

Để bộ ngực trở nên đầy đặn, quyến rũ hơn, các chị em đừng quên chăm sóc từ bên trong, cần duy trì chế độ ăn uống cân bằng để bổ sung các loại vitamin cần thiết cho vòng 1.

Ngực là bộ phận được cấu tạo bởi mỡ và các tổ chức thể tuyến. Bộ ngực to hay nhỏ thì có liên quan mật thiết đến các yếu tố như di truyền, tập luyện, hormone estrogen, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng. Chính vì vậy, để có một bộ ngực đẹp trở thành niềm hãnh diện của bản thân thì các chị em hãy quan tâm đúng mức đến sức khỏe của vòng 1, cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Các loại vitamin cần cho sức khỏe vòng 1

Vitamin là thành phần dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển của cơ thể đây cũng là yếu tố quan trọng giúp tô điểm thêm cho vẻ đẹp của khuôn ngực. Vì vậy, các chị em cần bổ sung gấp các loại vitamin sau đây:

Vitamin A

Vitamin A giúp ngăn ngừa da ngực nhăn nheo, chảy xệ
Vitamin A giúp ngăn ngừa da ngực nhăn nheo, chảy xệ

Vitamin A là một chất dinh dưỡng quan trọng có khả năng ức chế hoạt động của các gốc tự do gây hại cho tế bào, để chống lại căn bệnh ung thư vú đang ngày càng phổ biến. Đây cũng là loại vitamin có tác dụng củng cố các tế bào khỏe mạnh, giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, ngăn ngừa tình trạng da ngực lão hóa, nhăn nheo, chảy xệ. Chính vì vậy, mỗi bữa các chị em nên bổ sung thêm các thực phẩm giàu vitamin A như cà rốt, xoài, thịt bò, khoai lang, trứng… vào trong thực đơn dinh dưỡng.

Vitamin E

Vitamin E giúp tăng cường sức khỏe của bộ ngực, có thể ngăn ngừa sự phát triển của chất xơ trong mô vú, đồng thời cũng làm giảm tình trạng đau ngực trong thời kỳ kinh nguyệt. Các chị em có thể bổ sung vitamin E để nâng cao sức khỏe của bộ ngực thông qua các sản phẩm như hạnh nhân, rau bina, quả bơ, cá, hạt hướng dương…

Vitamin C

Vitamin C là dưỡng chất cần thiết có tác dụng vô cùng quan trọng trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Loại vitamin này giúp điều tiết hormone cơ thể, duy trì lớp mô mỡ ở ngực, giữ nước và ngăn ngừa phá hủy các tế bào mô mỡ, làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú xuống thấp nhất. Dể bổ sung vitamin C cho cơ thể các chị em hãy ăn nhiều các loại thực phẩm như cam, ớt đỏ, cải xoăn, rau lá xanh, súp lơ xanh, ổi, dâu tây, bưởi.

Vitamin B6

Vitamin B6 tốt cho sức khỏe vòng 1
Vitamin B6 tốt cho sức khỏe vòng 1

Một loại vitamin vô cùng tốt cho sức khỏe của bộ ngực không thể không nhắc đến đó là vitamin B6. Nó có tác dụng kích thích hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể diễn ra thuận lợi, bên cạnh đó thúc đẩy gia tăng các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Khi cơ thể được bổ sung B6 đầy đủ sẽ giúp tăng lượng tế bào máu trong các mô ngực và làm cho ngực đầy đặn và phổng phao hơn. Ngũ cốc, khoai tây, các loại hạt như hạt điều, quả óc chó, hạnh nhân, chuối, khoai lang... là những loại thực phẩm rất giàu vitamin B, các chị em nên bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày.

Mặc dù vitamin chỉ chiếm một phần rất nhỏ nhoi trong cơ thể nhưng chúng lại đảm nhiệm những vai trò hết sức quan trọng. Chúng giúp cho cơ thể khỏe mạnh, giữ vòng một luôn tươi mới, khỏe mạnh. Chính vì vậy, khuôn ngực không săn chắc thể hiện sức khỏe của các chị em không được tốt. Dù ngực có to nhưng cũng sẽ không đẹp nếu làn da và mô ngực không khỏe. Chỉ khi nào bổ sung đầy đủ các vitamin cần thiết thì ngực mới có thể săn chắc, cân đối và quyến rũ.

Khi bị ung thư vú các chị em cần cần bổ sung vitamin gì?

Vitamin D có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự tăng trưởng của tế bào mô mỡ ở ngực và ngăn chặn các tế bào ung thư vú phát triển. Khi thiếu hụt vitamin D, cấu trúc cơ thể dễ bị tổn thương, các tế bào xấu nhân lên gấp nhiều lần, nguy cơ ung thư vú sẽ cao hơn, khối u ác tính sẽ phát triển nhanh hơn so với những người bệnh thường xuyên bổ sung loại vitamin này.

Phụ nữ ung thư vú cần bổ sung vitamin D
Phụ nữ ung thư vú cần bổ sung vitamin D

Những bệnh nhân có lượng vitamin D trong cơ thể thấp sẽ có nguy cơ di căn tới 93% và tỉ lệ tử vong là 73% so với những người có vitamin D trong máu ở mức bình thường. Chính vì vậy để hỗ trị điều trị ung thư vú hiệu quả, các chị em cần bổ sung đầy đủ vitamin D cho cơ thể. Nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất là từ ánh sáng mặt trời. Thông thường, chỉ cần tiếp xúc với nắng sáng khoảng 10 – 15 phút là đã đủ lượng vitamin D cung cấp cho mỗi ngày. Ngoài ra, các chị em cũng có thể bổ sung vitamin D qua các nguồn thực phẩm như nấm, gan cá, trứng, sữa, đậu nành, các loại cá béo....

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