Khi đã đặt vòng tránh thai thì dù thời gian ngắn hay dài đều ảnh hưởng đến tử cung. Vì vậy, sau khi tháo vòng tránh thai chị em có nhu cầu đặt lại vòng mới để tiếp tục kiểm soát sinh sản thì cần phải lưu ý các điều sau.

Vòng tránh thai là biện pháp ngăn ngừa có thai ngoài ý muốn hiệu quả đối với các chị em trong độ tuổi sinh sản từ 18-49. Tuổi càng cao thì không nên đặt vòng tránh thai vì lo ngại máu kinh sẽ ra nhiều hơn và không đủ sức khỏe để tháo vòng. Do đó, tùy vào trường hợp của mỗi chị em mà sau khi tháo vòng tránh thai bác sĩ sẽ chỉ định thời gian đặt lại vòng mới cho phù hợp.

Tháo vòng tránh thai bao lâu thì đặt lại được? Để kế hoạch sinh sản, chị em sẽ tiến hành đặt lại vòng mới, với thời gian cụ thể như sau: Tùy vào từng trường hợp sẽ có thời gian đặt lại vòng tránh thai khác nhau Đặt vòng tránh thai sau khi sinh: Trước đó chị em đã tháo vòng tránh thai để sinh con thì sau khi sinh thường ít nhất 4 tuần, sau sinh mổ ít nhất 6 tháng thì mới có thể đặt vòng mới để tránh thai trở lại. Bởi thời gian này tử cung của chị em đã hồi phục hoàn toàn chức năng và có khả năng “thích nghi” được với chiếc vòng.

Vòng tránh thai bằng chất dẻo thì có thể dùng 5-7 năm. Với vòng tránh thai làm bằng thép không gỉ thì có thời hạn sử dụng từ 10 – 15 năm. Việc tháo vòng tránh thai “hết date” để đặt vòng mới duy trì biện pháp tránh thai thì có thể yêu cầu bác sĩ đặt vòng mới ngay sau khi gỡ bỏ vòng cũ.

Nếu lúc trước đặt vòng tránh thai không phù hợp đặt bị tuột vòng tránh thai, viêm nhiễm, ra máu âm đạo, đau bụng & lưng dữ dội không dứt… cần tháo ra và không nên đặt lại nữa. Các chị em có thể hỏi bác sĩ về các biện pháp tránh thai khác như cấy que tránh thai dưới da, dùng thuốc tránh thai hàng ngày, màng ngăn tránh thai… Sau sinh thường 4 tuần, sinh mổ 6 tháng thì có thể đặt lại vòng tránh thai mới Phần lớn, vòng tránh thai đã ở lâu trong buồng tử cung của các chị em nên sẽ bám chặt vào tử cung, nên khi tiến hành tháo ra và đặt lại vòng mới chắc chắn sẽ có sự đau đớn ít nhiều. Tuy nhiên, các chị em vẫn nên tháo vòng trước hoặc đúng thời gian sử dụng của vòng tránh thai thì sẽ bớt đau đớn. Đừng để khi vòng quá hạn rồi mới vội vàng đi tháo vòng và đặt lại vòng mới. Chi phí cho mỗi lần tháo vòng tránh thai và đặt lại còn theo mức độ dễ hay khó mà có sự thay đổi, dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng.

Ưu điểm của việc đặt vòng tránh thai? Vòng tránh thai có tác dụng rất tốt trong việc không cho trứng gặp tinh trùng, đồng thời ngăn trứng làm tổ trong tử cung, phát triển thành bào thai. Phương pháp này có nhiều ưu điểm là mang lại hiệu quả cao và tức thì tính từ thời điểm đặt vòng cho đến khoảng 5 năm sau. Vòng tránh thai cũng giúp các chị em giữ được cảm giác thoải mái và tương đối bền và đặc biệt là không hề tốn kém. Vì thế cách này được rất nhiều cặp vợ chồng lựa chọn. Bên cạnh đó, cách này còn có một số ưu điểm khác như có thể hạn chế lượng máu mất trong chu kì kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh, thành phần progesterone giúp làm giảm sự xuất hiện của u xơ tử cung và nguy cơ viêm vùng chậu. Đặt vòng tránh thai cũng không làm “cản trở” hay gây vướng víu chuyện giao hợp. Đặt vòng tránh thai không làm ảnh hưởng đến chuyện quan hệ vợ chồng Tuy nhiên, trong 1-3 ngày sau khi đặt vòng, các chị em cần phải nghỉ ngơi, hoạt động nhẹ nhàng để vòng tránh thai không bị sai lệch, không để lại biến chứng. Đồng thời, các chị em cũng phải vệ sinh bộ phận sinh dục hàng ngày bằng nước sạch, uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Tuyệt đối kiêng quan hệ tình dục từ 7 – 10 ngày sau khi đặt vòng tránh thai để vòng nằm ổn định trong tử cung.

Sau sinh mổ bao lâu mới được đặt vòng tránh thai? Đặt vòng là biện pháp tránh thai được khá nhiều mẹ lựa chọn. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn e dè vì không biết sau sinh mổ có đặt vòng được không?

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