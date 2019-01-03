Những loại thuốc cần phòng sẵn trong dịp Tết

Trong 3 ngày Tết, nguy cơ bị nhiễm các bệnh thông thường là khó tránh khỏi, nhưng các hiệu thuốc tây đều không mở cửa thường xuyên. Vì vậy, để chủ động đối phó với những căn bệnh này, ngoài việc sắm thực phẩm Tết, các gia đình có người già, trẻ nhỏ cũng cần dự trữ sẵn một số loại thuốc sau đây để phòng và đối phó khi cần thiết.

Tuy nhiên, khi dùng loại thuốc này bạn cần lưu ý là việc uống rượu quá nhiều và dài ngày có thể làm tăng nguy cơ paracetamol gây độc cho gan. Do đó, khi dùng loại thuốc này thì cần hạn chế uống rượu, bia.

Cảm sốt là bệnh thường gặp, có các triệu chứng như sốt và đau nhức đầu, nhức mình mẩy, chân tay. Để giảm đau, hạ sốt và đặc biệt trị nhức đầu thì nên dùng thuốc paracetamol. Loại thuốc này dùng được cho nhiều đối tượng, vì vậy trong tủ thuốc gia đình không thể thiếu loại thuốc này.

Ngoài ra, paracetamol có thể dùng phối hợp với decolgen, tiffy, coldacmin… với một chất kháng histamin (chống dị ứng) như clopheniramin hoặc/và chất co mạch… để làm tăng hiệu quả điều trị. Tuy nhiên histamin, đặc biệt là chất co mạch không sử dụng ở người bệnh tăng huyết áp.

Các thuốc về tiêu hóa

Ngày Tết, thói quen ăn uống thường ngày của chúng ta hay thay đổi do lịch trình đi chúc Tết, rồi vui với những cuộc nhậu... chính vì sự thay đổi này rất dễ xảy ra các triệu chứng như đầy bụng, khó tiêu do có sự tích khí trong đường tiêu hóa hoặc bị tiêu chảy. Vì vậy, trong tủ thuốc gia đình bạn, các loại thuốc về tiêu hóa cũng không thể thiếu.

+ Thuốc chống acid chứa magnesi: Có tác dụng giảm đầy bụng do tăng axit, ợ nóng, khó tiêu và ợ chua. Bên cạnh đó loại thuốc này còn dùng bổ trợ để giảm đau do loét dạ dày, tá tràng và thúc đẩy liền loét.

+ Thuốc giúp điều hoà sự co bóp dạ dày: Có tác dụng hỗ trợ sự co bóp dạ dày để chuyển đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột. Với trường hợp này có thể dùng thuốc domperidon.

+ Men tiêu hóa: Neopeptine, festal, pancrélase, alipase… là những loại thuốc giúp tiêu hóa thức ăn ở dạ dày dễ dàng hơn.

+ Thuốc chống tiêu chảy: Khi bị tiêu chảy do ngộ độc thức ăn, bạn nên cho người bệnh uống 1 gói oresol. Bạn hãy pha 1 gói oresol vào 1 lít nước đun sôi để nguội cho tan hết rồi uống để bù nước và điện giải, đồng thời tìm cách nôn hết số thực phẩm đó ra. Tuy nhiên nếu tình trạng tiêu chảy nặng cần đưa người bệnh đi cấp cứu càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không được dùng thuốc cầm tiêu chảy như loperamid, sái thuốc phiện… vì lúc này cơ thể cần thải ra các chất độc đã xâm nhập.

Thuốc về hô hấp

Tết thời tiết thay đổi nên cần phòng thêm thuốc hô hấp

Vào dịp tết khí hậu thường lạnh và ẩm ướt. Đặc biệt là ở miền Bắc thời tiết thường thay đổi đột ngột, gió mùa đông bắc gây nên rét buốt làm rối loạn khả năng chống đỡ với bệnh tật, dễ bị ngạt mũi, ho. Một số loại thuốc thông thường để giảm ho như

terpin, codein… Đồng thời, bạn cũng nên chuẩn bị ít thuốc nhỏ mũi như nước muối sinh lý 0,9% và thuốc nhỏ mũi sulfarin để chống ngạt mũi. Tuy nhiên, loại thuốc nhỏ mũi sulfarin không nên dùng kéo dài quá 1 tuần.

Thuốc chuyên khoa

Nếu trong nhà có người mắc bệnh mạn tính thì ngoài việc chuẩn bị các loại thuốc trên, bạn cũng cần lưu ý bổ sung số lượng thuốc đầy đủ với bệnh của người bệnh. Các thuốc này cần được bác sĩ kê đơn và người bệnh cần tuân thủ dùng.

Thuốc huyết áp

Thuốc huyết áp cho người bệnh cũng cần được chuẩn bị đủ trong dịp Tết

Các thuốc chống huyết áp thường dùng như nifedipin, amlodipin… dùng tốt cho bệnh nhân có kèm đau thắt ngực, cũng có thể dùng cho bệnh nhân cao tuổi, không ảnh hưởng đến chuyển hóa đường, mỡ trong cơ thể.

Thuốc đái tháo đường

Các thuốc thường dùng như metformin, sulfonylurea… Dùng các loại thuốc này gắn với người bệnh như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Vì vậy, ngày Tết dù có bận rộn thế nào cũng không được quên uống thuốc hoặc uống thuốc không đúng giờ. Bởi nếu quên không uống thuốc sẽ dễ xảy ra tai biến do đường huyết tăng cao.

Để Tết được sum vầy, vui vẻ, khi dùng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính, người bệnh cần tuân thủ đúng về số lần dùng và liều dùng theo chỉ định của bác sĩ. Còn đối với các thuốc thông thường khi dùng, người bệnh cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Và cuối cùng, trong trường hợp cấp bách, đưa ngay người bệnh tới các cơ sở y tế khám vẫn là quan trọng nhất.