Muốn ngày đèn đỏ đến sớm hơn bạn gái nên làm gì?

Hiện nay, việc kích thích kinh nguyệt ra sớm hơn so với chu kỳ không còn quá xa lạ đối với phái đẹp. Chu kì kinh nguyệt của người phụ nữ là một quá trình tự nhiên của cơ thể bị tác động rất nhiều bởi các yếu tố bên ngoài như: lối sống sinh hoạt, tâm lý, ăn uống, nghỉ ngơi… Chính vì vậy, khi muốn ngày đèn đỏ đến sớm hơn, các chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám. Dựa trên sức khỏe và cơ địa, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp và an toàn nhất có thể cho chị em.

Tăng cường bổ sung vitamin C cho cơ thể

Vitamin C được xem như một loại thuốc điều kinh, có tác dụng làm tăng số lượng niêm mạc trong tử cung, kích thích chu kỳ kinh nguyệt, gây co bóp tử để ngày “đèn đỏ” đến sớm. Để tăng cường bổ sung vitamin cho cơ thể, các chị em có thể đẩy mạnh việc ăn đồ chua hoặc uống vitamin C. Tuy nhiên, lượng vitamin C được khuyến cáo là chỉ cần dùng 60mg mỗi ngày là đủ. Nếu bổ sung nhiều quá sẽ khiến cơ thể bị đầu độc, dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Ngoài việc bổ sung vitamin C, các chị em có thể ăn thêm rau mùi tây và nghệ vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình.