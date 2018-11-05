Muốn ngày đèn đỏ đến sớm hơn bạn gái nên làm gì?

Ngoài ra, để tránh được ngày “đèn đỏ” xuất hiện không đúng lúc, nhất là khi đã có kế hoạch trước, các chị em có thể tham khảo một số biện pháp tự nhiên thông qua việc ăn uống, sinh hoạt thúc đẩy kinh nguyệt đến sớm như:

Hiện nay, việc kích thích kinh nguyệt ra sớm hơn so với chu kỳ không còn quá xa lạ đối với phái đẹp. Chu kì kinh nguyệt của người phụ nữ là một quá trình tự nhiên của cơ thể bị tác động rất nhiều bởi các yếu tố bên ngoài như: lối sống sinh hoạt, tâm lý, ăn uống, nghỉ ngơi… Chính vì vậy, khi muốn ngày đèn đỏ đến sớm hơn, các chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám. Dựa trên sức khỏe và cơ địa, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp và an toàn nhất có thể cho chị em.

Ngoài việc bổ sung vitamin C, các chị em có thể ăn thêm rau mùi tây và nghệ vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình.

Vitamin C được xem như một loại thuốc điều kinh, có tác dụng làm tăng số lượng niêm mạc trong tử cung, kích thích chu kỳ kinh nguyệt, gây co bóp tử để ngày “đèn đỏ” đến sớm. Để tăng cường bổ sung vitamin cho cơ thể, các chị em có thể đẩy mạnh việc ăn đồ chua hoặc uống vitamin C. Tuy nhiên, lượng vitamin C được khuyến cáo là chỉ cần dùng 60mg mỗi ngày là đủ. Nếu bổ sung nhiều quá sẽ khiến cơ thể bị đầu độc, dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn… ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

+ Ăn rau mùi tây:

Theo dân gian, rau mùi tây có tác dụng kích thích chu kỳ kinh nguyện vì có chứa apiol và myristicin - các chất giúp tử cung co bóp nhẹ. Chị em phụ nữ có thể sử dụng rau mùi trong thực đơn hàng ngày hoặc pha trà để uống đều mang đến tác dụng tốt cho cơ thể.

+ Ăn nghệ

Nghệ không chỉ có công dụng giảm đau bụng kinh mà còn là loại thực phẩm giúp phái đẹp kích thích kì kinh sớm. Nó có thể sử dụng để nấu ăn hoặc chế biến thành thức uống đều có lợi cho sức khoẻ, giúp ngày đèn đỏ đến sớm hơn.

Tăng cường vận động

Tăng cường vận động cơ thể

Tăng cường vận động cũng là một trong những cách giúp ngày đèn đỏ đến sớm cho các chị em. Bởi việc tăng cường hoạt động thể chất có tác dụng làm cho mạch máu lưu thông, nhờ đó kinh nguyệt cũng đến sớm hơn. Vì thế, các chị em hãy thường xuyên luyện tập gym, vận động nhẹ như yoga mỗi ngày.

Tuy nhiên, các chị em đừng nghĩ vận động nhiều thì sẽ mau có tác dụng. Bởi khi tập nhiều cơ thể mệt mỏi, quá sức sẽ gây ra nhiều tác động xấu cho cơ thể. Vì thế, xây dựng một chế độ luyện tập hợp lý là điều cần thiết.

Thay đổi lối sống phù hợp

Để ngày đèn đỏ có thể đến sớm, các chị em cũng cần giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và stress kéo dài. Cần ngủ và nghỉ đúng giờ giúp cân bằng nội tiết tố và ổn định các hormone trong cơ thể. Bên cạnh đó, các chị em cũng nên tắm nước ấm giúp cho việc lưu thông khí huyết và thư giãn tinh thần để chu kỳ kinh nguyệt đến sớm hơn.

Có lối sống nghỉ ngơi khoa học

Tuy nhiên, muốn ngày đèn đỏ đến sớm hơn chỉ nên áp dụng cho những trường hợp đặc biệt, không nên quá lạm dụng. Bởi bất kì cái gì đi ngược lại với quy luật tự nhiên đều ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe. Vì thế các chị em nên cố gắng xây dựng thời gian chu kì kinh nguyệt đúng và hợp lý để không ảnh hưởng đến tính ổn định cho những lần kế tiếp sau đó.