Khi nào con gái bắt đầu rụng trứng?

Phụ nữ yêu 01/11/2018 14:48

Để tăng khả năng thụ thai thì các chị em cần phải biết thời gian rụng trứng khi nào để canh ngày quan hệ cho phù hợp.

Thông thường, các bạn gái chỉ quan tâm đến ngày “đèn đỏ” mà không quan tâm đến ngày rụng trứng. Tuy nhiên, đây lại là thời điểm vàng đối với những ai mong ngóng có một “mụn con”, vì lúc này khả năng trứng gặp tinh trùng và kết đôi là cao nhất.

Tính toán chính xác ngày rụng trứng ngoài việc giúp phụ nữ tăng khả năng thụ thai thì còn có thể tránh thai hiệu quả theo cách tự nhiên. Nhưng không phải ai cũng có thể kiểm soát và nhận định chính xác được thời điểm rụng trứng khi nào. Vì thế, bài viết dưới đây sẽ giúp các nàng tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé!

Khi nào trứng rụng ở phụ nữ?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, mỗi tháng cơ thể người phụ nữ sẽ giải phóng một quả trứng còn gọi là rụng trứng. Thời gian rụng trứng là khi nồng độ estrogen cao và làm gia tăng đột ngột hormone, kích thích buồng trứng phóng thích quả trứng đã chín trong vòng 24 đến 36 giờ sau đó.

Nếu có chu kì kinh từ 28-32 ngày thì thời gian rụng trứng rơi vào khoảng ngày 14
Nếu có chu kì kinh từ 28-32 ngày thì thời gian rụng trứng rơi vào khoảng ngày 14

Để biết được khi nào nồng độ estrogen cao và làm gia tăng đột ngột hormone LH thì rất khó xác định vì ở mỗi cơ thể phụ nữ là khác nhau và qua từng tháng cũng có nhiều sự thay đổi. Vì thế, việc tính chính xác thời điểm rụng trứng không hề dễ dàng. Do đó, để có câu trả lời cụ thể cho việc con gái rụng trứng khi nào là rất khó.

Tuy nhiên, hiện nay chúng ta có thể tính nhẩm thời gian rụng trứng dựa theo chu kì kinh nguyệt. Theo đó, hiện tượng rụng trứng thường diễn ra trong khoảng ngày thứ 14 của chu kỳ, nếu như chu kỳ kinh nguyệt kéo dài từ 28 – 32. Với những người có chu kỳ dài hơn, thời điểm rụng trứng sẽ nằm trong khoảng ngày thứ 15-20 của chu kỳ hoặc trễ hơn.

Trứng rụng có biểu hiện gì?

Trong giai đoạn đầu, trứng sẽ tăng trưởng, sau đó đến đúng thời điểm sẽ chín và rụng. Thông thường, khi đến thời điểm rụng trứng, người phụ nữ sẽ có những biểu hiện như:  

 - Cơ thể sản xuất rất nhiều hormone estrogen. Tăng tiết dịch chất nhầy cổ tử cung.

Khi rụng trứng cơ thể người con gái sẽ tăng tiết chất nhầy
Khi rụng trứng cơ thể người con gái sẽ tăng tiết chất nhầy

Khi trứng rụng, chất nhầy đặc màu trắng đục, có thể kết dính trên ngón tay hoặc bám chặt trên quần lót. Thông thường, trong ngày trứng rụng, chị em sẽ thấy âm đạo ẩm ướt cả ngày.

- Nhạy cảm với mùi vị khi ăn uống.

Một số chị em vào những ngày rụng trứng có hiện tượng buồn nôn, chán ăn và khứu giác nhạy cảm hơn bình thường. Điều này hoàn toàn có thể giải thích được là do các tế bào thần kinh ở não trong thời điểm này sẽ tập trung hơn cho các kích thích, ham muốn tình dục và giảm sự chú ý tới một số vấn đề khác kể cả chuyện ăn uống.

Nhu cầu “chuyện ấy” nhiều hơn

Vào thời kỳ rụng trứng, người con gái sẽ cảm thấy ham muốn “chuyện ấy” hơn so với bình thường bởi nội tiết tố estrogen trong cơ thể tăng lên, chi phối tâm trạng, cảm xúc. Chính vì vậy vào những thời điểm này họ thích gần gũi người mình yêu và hay nghĩ đến chuyện ấy.

Thân nhiệt cơ thể cao hơn

Vào những ngày rụng trứng nhiệt độ cơ thể có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đáng kể, người con gái phải tinh ý mới nhận thấy điều này.

Tử cung mềm, mở rộng hơn

 

Vào thời điểm rụng trứng thì phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhiều hơn
Vào thời điểm rụng trứng thì phụ nữ ham muốn chuyện ấy nhiều hơn

Theo các bác sĩ chuyên khoa, tới ngày rụng trứng cổ tử cung của phụ nữ sẽ trở nên mềm mại và mở rộng hơn so với sau chu kì kinh nguyệt. Sự thay đổi này sẽ giúp cho nam giới dễ dàng thâm nhập vào sâu hơn trong âm đạo và thuận tiện cho việc thụ thai thành công.

Hy vọng với những thông tin bài viết trên đây cung cấp, các bạn đã biết được con gái rụng trứng khi nào và có biểu hiện ra sao để có kế hoạch sinh hoạt vợ chồng phù hợp.

Cách đáp trả “cực ngầu” khi bị chê béo

Cách đáp trả “cực ngầu” khi bị chê béo

Khi bị chê béo, mỉa mai về cân nặng bằng những ngôn từ sốc không thể tả nổi thì các chị em đừng tức giận mà hãy nhẹ nhàng đáp trả nhưng thật “sâu cay” để họ biết rằng chê người khác béo là một tội ác.

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