Cách đáp trả “cực ngầu” khi bị chê béo

Hơn nữa, là con gái chẳng ai thích bị người khác chê béo. Vì bất luận thế nào ngoại hình đối với họ cũng rất quan trọng. Trong lòng họ vẫn thèm khát và ước ao được sở hữu thân hình nóng bỏng, quyến rũ như những cô người mẫu thả dáng trên tivi và các tạp chí, dù mạnh miệng bảo là “không để ý đến chỉ số trên cái cân đâu”.

Cân nặng là vấn đề rất nhạy cảm với phụ nữ, vì thế khi bị chê béo hoặc dùng hình ảnh hay lời lẽ đụng chạm sẽ khiến họ rất buồn và suy nghĩ đến phát khóc. Đặc biệt, họ sẽ tủi thân rất nhiều khi những lời lẽ chê bai ấy được thốt ra từ miệng bạn trai hoặc là chồng.

Đối với những người đi qua mà buông những lời khiếm nhã thì các chị em cứ đáp trả bằng câu: “Mình béo là để béo khỏe, béo xinh. Hơn nữa, mỗi người có con mắt thẩm mỹ khác nhau. Những con mắt phàm trần như mấy người làm sao nhìn thấy vẻ đẹp hoàn mỹ của mình. Hơn nữa, những lúc có lốc xoáy hay gió lớn đứa nào chết trước đứa nào. Vậy nên ngưng phán xét.”

Do đó, khi bị trêu chọc hoặc tệ hơn là bị chế giễu bởi ngoại hình của mình thì các nàng hãy che lấp đi niềm đau ấy bằng nụ cười và hãy nói những lời lẽ “thâm thúy” sau:

Con gái không thích bị người khác chê béo

Bên cạnh đó, các nàng cũng có thể nói thêm: “Trước khi phán xét người khác thì hãy nhìn lại bản thân mình xem có đẹp đẽ gì không. Đừng để cười người hôm trước hôm sau người cười thì nhục lắm.”

Chắc chắn rằng người nào biết nghĩ họ sẽ hiểu và “im ngay”, từ nay về sau sẽ không đụng chạm đến cân nặng của các nàng nữa.

Đối với người yêu hoặc là chồng

Không có một người phụ nữ nào mà có thể vui nổi khi bị người yêu hoặc là chồng của mình chê lên chê xuống, dù đó chỉ là câu nói đùa. Nếu chỉ là một hai lần còn có thể tạm chấp nhận được và các nàng có thể suy nghĩ tích cực rằng anh ấy đang nhắc nhở mình giữ gìn cơ thể cân đối, ăn uống cầm chừng và tốt cho sức khỏe.

Con gái là để yêu, không phải để chê

Tuy nhiên nếu nhắc đi nhắc lại một cách thường xuyên thì đây không còn là một lời nhắc nhở mà trở thành chê bai. Lời chê bai ấy chẳng khác nào như những con dao găm cắm thẳng vào tim. Bởi đã là người yêu, là chồng chẳng lẽ lại để ý đến một điều nhỏ nhặt về “body shaming”, chẳng lẽ họ chỉ yêu khi mình đẹp còn khi xấu xí, tăng cân thì cũng như những người khác hùa vào chê bai thậm tệ.

Vậy nên nếu người yêu hoặc chồng chê béo thì các nàng hãy nói: “Thật sự em cảm thấy tuyệt vọng. Em không tuyệt vọng về sự béo của mình mà tuyệt vọng vì đã nhìn sai người. Bởi anh cũng như những người khác, chỉ yêu vẻ bề ngoài mà thôi. Là con gái em nhất định phải xinh, nhưng em xinh đẹp khi em thích thế và muốn thế, chứ không phải xinh đẹp vì một ai đó thích mà em phải trở nên như thế. Suy cho cùng, anh chê bai lúc em tăng cân, xấu xí, thất bại thảm hại nhất thì không có đủ tư cách để ở bên cạnh em lúc em xinh đẹp và thành công, đúng không?”

Là ngươi yêu mà chê bạn gái khi xấu thì không có tư cách ở bên cô ấy khi đẹp

Vậy đấy, đối với con gái bất luận thế nào thì ngoại hình cũng rất quan trọng nên cánh mày râu chớ dại mà chê chị em xấu xí, già nua hay béo mập…