Lỡ trao thân cho người yêu rồi phải làm sao?

Con gái lỡ trao thân cho người yêu thường trở nên hoảng loạn và rất sợ bạn trai chiếm được mình rồi sẽ không tôn trọng mình nữa và sớm muộn cũng nói lời chia tay.

Tư tưởng của người Á Đông vẫn còn rất nặng nề về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ. Họ cho rằng cái màng trinh ấy nói lên sự chung thủy trong tình yêu, danh phẩm của một người con gái. Chính vì vậy, khi lỡ đánh mất cái màng trinh mỏng manh vô tri vô giác ấy, các cô gái luôn có những suy nghĩ tiêu cực, đó là vết nhơ trong đời người phụ nữ mà chẳng thể nào rửa được. Các cô gái mặc định rằng sau này sẽ chẳng thể yêu ai hoặc tệ hơn là không ai thèm chấp nhận con người mình nữa. Từ đây các cô gái sinh ra tâm lý phụ thuộc vào bạn trai, sợ bị "đá", sợ chia tay rồi không biết sẽ đối mặt gia đình mình và người chồng sau này như thế nào khi bản thân không còn trong trắng. Lỡ trao thân cho người yêu không phải là chuyện gì quá to tát Chính vì sự lo lắng này đã vô tình khiến cho mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng. Sau khi lỡ trao thân cho người yêu, người con gái luôn lấy đó làm sợi dây trói buộc trách nhiệm cho bạn trai mình, như vậy chẳng khác gì các cô gái tự xem mình là một món đồ, khi có người sử dụng hay vô tình làm trầy xước bắt buộc phải mua luôn hoặc đền bù thật xứng đáng vậy. Điều này vô tình khiến cho bạn gái mất đi sự tự tin vào bản thân, biến mình thành nô lệ cho tình yêu. Hơn nữa, càng bộc lộ tâm lý sợ bị bỏ, sợ bạn trai đối xử không tốt với mình nữa thì bạn gái càng làm mất đi sự hấp dẫn, thu hút của mình trong mắt người yêu.

Con gái à! Lỡ trao thân cho người mình yêu không phải là chuyện gì quá to tát và chuyện mất trinh trở thành đàn bà cũng không có gì phải oán trách. Bởi trong tình yêu khi bạn yêu người ấy thật lòng sẽ có rất nhiều lý do khiến bạn gái một bước thành đàn bà. Lỡ trao thân cho người yêu để bản thân không còn chữ trinh chưa phải là mất tất cả, mà đánh mất lòng tự trọng, mất đi nhân cách, nhân phẩm của mình mới thực sự đáng sợ hơn nhiều. Lỡ trao thân cho người yêu, hãy cứ vui vẻ đối xử tốt với anh ấy thì tình yêu sẽ bền chặt Lòng tự trọng của con người nằm ở chỗ luôn chung thủy với người mình yêu chứ không phải “Ai quan hệ với mình, mình sẽ phụ thuộc vào người đó”. Suy cho cùng quan hệ tình dục trước hôn nhân không có gì là xấu, cũng chẳng phải là cái tội nên nếu có lỡ yêu và cho đi tất cả thì sau đó cũng đừng hối hận, đừng tự ti, đừng tự đánh mất chính mình. Bởi tạo hóa sinh ra tình dục với mục đích vốn rất đẹp, tình dục giúp hai con người xa lạ hòa quyện vào nhau, đi đến giây phút thăng hoa nhất của tình yêu, giúp tình yêu thêm bền chặt, sinh hoa kết trái. Vì vậy hãy luôn đảm bảo rằng bạn trao thân cho người yêu khi cả 2 người đã yêu nhau thực sự và tỏ rõ trách nhiệm với nhau, vun đắp cho tình yêu sau này.

Đừng quá đặt nặng vấn đề trách nhiệm để hai người thoải mái và cùng nhau bước tiếp Yêu và lên giường với người mình yêu không có gì sai, tuy nhiên nếu 2 bạn yêu thương chưa đủ thì đừng vội vàng trao thân, để không phải nếm trái đắng của tình yêu là sự lợi dụng thân xác, không phải giải quyết những hậu quả về sau và không phải hối hận về những quyết định của mình. Còn nếu đã cảm thấy mình sẵn sàng cho "chuyện ấy" thì hãy cứ "yêu" một cách an toàn và lành mạnh, điều đó sẽ giúp tình yêu của 2 bạn thêm bền chặt hơn hết.

Ngược đời chuyện chồng bị vợ bạo hành chốn phòng the Đàn ông cũng có những nỗi khổ riêng và nỗi khổ lớn nhất chính là bị vợ bạo hành chốn phòng the mà không dám chia sẻ với ai vì sợ mất đi "tôn nghiêm" của người đàn ông, người làm chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-trao-than-cho-nguoi-yeu-roi-phai-lam-sao-299328.html