Stress trong công việc ngày càng trầm trọng, phải làm gì để giải tỏa?

Sống khỏe 06/11/2018 11:11

Áp lực với những deadline, KPI đang làm bạn bị stress nặng trong công việc, ảnh hưởng trầm trọng đến chất lượng sống? Để thoát ra khỏi những khủng hoảng ấy, bạn cần có một chiến lược giải tỏa stress thực sự hiệu quả.

Công việc quá tải cộng với môi trường cạnh tranh cao khiến cho nhiều người bị áp lực, stress gia tăng là hiện tượng thường gặp ở nhiều công ty, không chỉ nhân viên mà ngay cả người quản lý, lãnh đạo cũng bị stress. Nếu không tìm cách vượt qua được những áp lực, căng thẳng hàng ngày cứ kéo dài sẽ khiến năng suất và chất lượng công việc giảm sút, chất lượng sống cũng tệ hại theo. Để cải thiện tình hình này, bạn hãy nghĩ về những mục tiêu trong tương lai và những điều tốt đẹp, tích cực để tạo thêm cho mình động lực tiến về phía trước, đồng thời hãy:

Chuẩn bị phương án ứng phó

Chuẩn bị phương án đối phó giải quyết tốt công việc
Chuẩn bị phương án đối phó giải quyết tốt công việc

Trong công việc có rất nhiều tình huống xảy ra. Vì thế chúng ta cần phải có sự đoán trước để có phương án đề phòng và giải quyết thật hợp lý. Sau nhiều lần như thế, bạn sẽ tự làm chủ được công việc, tự điều tiết được các hoạt động cần làm và giảm tối đa các rủi ro gặp phải. Từ đó, bạn sẽ không bị bất ngờ, căng thẳng vì đã có cách xử lý tốt, ổn thoả.

Tự điều hòa và duy trì trạng thái cân bằng

Để đối phó với tình trạng stress trong công việc, chúng ta cần học cách tự điều chỉnh thời gian biểu của mình. Hãy cố gắng duy trì trạng thái cân bằng, thoải mái nhất để làm việc. Sau đó, hãy liệt kê những công việc nào cần làm trước để ưu tiên trước, rồi giải quyết từ từ những việc còn lại, biết cách chấp nhận và linh động trong xử lý công việc.

Sắp xếp công việc và cuộc sống hợp lý, có kế hoạch

Sắp xếp công việ và cân bằng cuộc sống
Sắp xếp công việc và cân bằng cuộc sống

Sự căng thẳng là do khối lượng công việc quá nhiều. Hơn nữa, còn có sự ảnh hưởng từ sự tín nhiệm của cấp trên, áp lực do cấp trên tạo ra nếu vượt qua được cũng là cơ hội để thăng tiến hoặc được nâng lương. Ngược lại nếu bạn thiếu tự tin và lòng đố kỵ với đồng nghiệp rất có thể bạn đã tự loại bỏ mình khỏi cuộc chơi.

Vì vậy để giảm bớt áp lực, giảm stress bạn cần có phương pháp linh hoạt, khoa học, có giới hạn rõ ràng giữa công việc và cuộc sống. Bạn cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau giờ làm, kết hợp lao động trí óc và rèn luyện thể lực một cách hợp lý để bảo vệ, tăng cường sức khỏe.

Hãy cố gắng giữ cho đầu óc thật sự thoải mái sau giờ tan sở, cần trút bỏ toàn bộ những gì liên quan đến công việc một khi đã bước chân ra khỏi văn phòng, thay vì mang theo những KPI, sự bực bội, lo lắng ở công ty về nhà bạn hãy dành thời gian cho bản thân, cho gia đình và bạn bè để thoải mái hơn.

Đi du lịch

Những chuyến du lịch sẽ là giải pháp hiệu quả để kéo bạn ra khỏi những lo toan của cuộc sống và giải tỏa stress trong công việc. Nếu như bạn không có điều kiện để đi thì hãy dành thời gian ngày nghỉ của mình ra công việc đi dạo, lượn vòng quanh sở thú… sẽ thấy mọi thứ thật bình yên và đẹp đẽ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nạp thêm năng lượng cho bản thân.

Tìm kiếm sự thông cảm và giúp đỡ

Tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp
Tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè, đồng nghiệp

Khi gặp stress bạn hãy tìm kiếm sự thông cảm và giúp đỡ. Cách này sẽ rất hiệu quả. Bởi những sự trợ giúp hay lời tư vấn từ bạn bè, đồng nghiệp sẽ giúp bạn giải quyết tốt công việc. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi không phải đối diện với căng thẳng và khó khăn một mình.

Ngày nay, rất nhiều vụ trầm cảm, tự tử do bị stress trong việc xảy ra. Do đó, nếu chúng ta không có phương án đối phó hiệu quả thì tình trạng này sẽ kéo dài, nguy hại đến nhân lực của các công ty cũng như gây ra sự mất mát trong nhiều gia đình. Vì thế là con người hiện đại, chúng ta phải học cách đối mặt và cần chủ động tìm cách giải tỏa stress trong công việc. Đừng để mình thành nạn nhân của stress mà hãy biến mình trở thành người giỏi đối mặt và chịu được mọi áp lực, từ đó cơ hội để tốt hơn sẽ mở ra đối với bạn.

Stress sẽ tàn phá chính cơ thể bạn khủng khiếp như này nếu bạn không sớm thoát khỏi nó

Stress sẽ tàn phá chính cơ thể bạn khủng khiếp như này nếu bạn không sớm thoát khỏi nó

Những người trẻ tuổi dường như là nạn nhân chính của căn bệnh đang ngày càng trở nên nghiêm trọng này. Và stress còn là một căn bệnh "truyền nhiễm"!

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