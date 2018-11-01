Mới đây, Hương Tràm đã đăng tải hình ảnh bàn tay bong tróc, rỉ máu của mình lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: “Làm sao ngưng việc này lại hả Tràm…".

Với vai trò là người của công chúng, những ngôi sao này thường xuyên phải đối mặt với hàng loạt scandal và khối lượng công việc khổng lồ. Chính điều này đã khiến họ rơi vào tình trạng căng thẳng kéo dài. Nhiều nghệ sĩ đã trải qua thời kì trầm cảm nặng nề.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người mến mộ nhưng có mấy ai biết, danh hài Hoài Linh cũng từng trải qua giai đoạn trầm cảm và bế tắc muốn buông xuôi tất cả.

Đại diện của Hương Tràm cho biết, thời gian gần đây cô liên tục bị stress kèm theo chứng mất ngủ nên đã dẫn đến tình trạng tự “ngược đãi” bản thân bằng cách bóc da tay đến chảy máu. Trước thông tin này, người hâm mộ không khỏi lo lắng cho tình trạng hiện tại của nữ ca sĩ.

Công việc đầy áp lực lại phải liên tục đối mặt với những thị phi trên các phương tiện truyền thông đại chúng… khiến Hoài Linh mệt mỏi và căng thẳng kéo dài. Thậm chí có nhiều lúc bế tắc, nam danh hài đã nghĩ đến chuyện tự tử.

Hoài Linh từng rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng nhưng anh đã vượt qua tất cả - Ảnh: Internet

NSƯT Thành Lộc

NSƯT Thành Lộc là gương mặt đình đám của sân khấu kịch và được công chúng dành nhiều tình cảm. Tuy nhiên, anh từng trải qua nhiều nỗi đau và muốn tìm đến cái chết vì áp lực của sự nổi tiếng.

Khi niềm tin bị đổ vỡ, nghệ sĩ Thành Lộc từng chia sẻ: "Mất đi lí tưởng sống, tôi có ý định tự sát”. Cuối cùng, nhờ những bài học đắt giá về bản lĩnh trước áp lực từ đời sống nghệ thuật, Thành Lộc đã vượt qua "sóng gió".

Người làm nghệ sĩ luôn phải chịu đựng những áp lực nặng nề - Ảnh: Internet

Sơn Tùng M-TP

Từ khi trở thành ngôi sao nổi tiếng, Sơn Tùng M-TP phải chịu không ít áp lực từ dư luận, những tin đồn thất thiệt và sự đả kích của antifan trên mạng xã hội. Trong một buổi fan meeting, MC Tùng Leo bất ngờ tiết lộ nam ca sĩ đã từng có ý định tự tử vì trầm cảm.

Chính giọng ca “Chạy ngay đi” cũng thừa nhận rằng anh không biết phải tiếp tục sống như thế nào trong khoảng thời gian căng thẳng đó và từng muốn nhảy lầu tự tử.

Sự nổi tiếng quá lớn khiến Sơn Tùng - MTP rơi vào trầm cảm - Ảnh: Internet

Hương Giang

Để có được vị thế như ngày hôm nay, Hương Giang đã trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp. Khoảng thời gian cách đây 6 năm, cô bị stress nặng nề và liên tục nghĩ tới cái chết.

Ở thời điểm ấy, dù cô cố gắng nghĩ về tương lai tốt đẹp nhưng sức khỏe và tinh thần của cô đều trở nên kiệt quệ. Thậm chí, có những âm thanh vang lên thúc đẩy cô kết thúc tất cả, chấm dứt những sự mệt mỏi ấy.

Hương Giang đã từng mất ngủ suốt 20 ngày liên tục và thường xuyên nghĩ tới cái chết - Ảnh: Internet

Lâm Khánh Chi

Sau khi thực hiện ca phẫu thuật chuyển giới, Lâm Khánh Chi đã liên tục phải hứng chịu những lời chỉ trích không hay từ những người xung quanh. Nỗi đau quá lớn khiến cô suy sụp và rơi vào trầm cảm.

Vượt qua được khoảng thời gian khó khăn đó, cô chia sẻ: "Hầu như tất cả người chuyển giới đều phải trải qua sự trầm cảm về giới. Tôi cũng nếm trải đầy đủ tất cả những thứ đó, đau khổ và khó khăn nhiều hơn những người bình thường…".