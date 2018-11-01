Sinh con chưa bao lâu, Khánh Thi bị nghi mang bầu lần 3 vì lộ bụng to

Nhiều khán giả hoài nghi bà xã Phan Hiển đang mang thai con thứ ba khi lộ vòng 2 to bất thường.

Sau gần 5 tháng hạ sinh con gái thứ 2, Khánh Thi nhận được nhiều lời khen vì ngày càng xinh đẹp. Sinh con chưa bao lâu, cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại với công việc. Mới đây, "nữ hoàng dancesport" một lần nữa khiến chị em xuýt xoa khi chia sẻ hình ảnh được ông xã chụp lén lúc đang ngủ bên cạnh con gái. Dân mạng thích thú trước vẻ bụ bẫm đáng yêu của “tiểu công chúa” nhà Phan Hiển. Dù sinh non nhưng với sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ, bé Anna đã lớn phổng phao, mũm mĩm.

Khánh Thi được khen vì khéo chăm con gái sinh non khỏe mạnh, lớn nhanh - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, một số cư dân mạng bất ngờ chú ý đến điểm khác lạ trên cơ thể Khánh Thi. Diện quần áo rộng thoải mái khi ở nhà, bà xã Phan Hiển lộ bụng to bất thường, đặc biệt là ở góc nghiêng. Nhiều người thắc mắc có phải cô đang mang thai. Phan Hiển vô tình 'hại' bà xã khi chụp ở góc nghiêng lộ vòng 2 to bất thường - Ảnh: FBNV Cư dân mạng đặt nghi vấn về việc Khánh Thi đang mang thai lần 3 - Ảnh: FBNV Bên cạnh những ý kiến hoài nghi, một số người cho rằng Khánh Thi lộ bụng lớn là vì mới sinh xong chưa lấy lại vóc dáng hoặc do góc chụp.

Một dân mạng giải thích: “Thì sinh em bé mới có mấy tháng à. Ai lại chả vậy. Phải ăn nhiều cho có sữa cho bé bú nữa. Do đang nằm nghiêng cái áo nó phồng nhìn vậy thôi. Khánh Thi là diễn viên múa mà lấy dáng lại mấy hồi". "Càng đẻ càng mập bụng đấy bạn ơi! Mình đẻ 2 đứa rồi nên bụng chà bá, nay giảm được chút ít", một người khác đồng cảm. Nhìn bụng Khánh Thi, nhiều người hoài nghi có phải bé Kubi sắp có thêm em? - Ảnh: FBNV Dân mạng hết lời khen ngợi bé Anna vì ngày càng xinh xắn, đáng yêu - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-con-chua-bao-lau-khanh-thi-bi-nghi-mang-bau-lan-3-vi-lo-bung-to-302426.html