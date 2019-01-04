Bí quyết phòng ngừa và chữa trị rối loạn tiêu hóa dịp Tết

Sức khỏe 04/01/2019 15:10

Muốn có sức khỏe tốt và thoải mái tận hưởng những món ăn hấp dẫn trong dịp Tết thì bạn hãy nằm lòng những bí quyết sau đây để có thể tránh được rối loạn tiêu hóa kéo dài trong những ngày xuân mới.

Tết là dịp chúng ta thường ăn uống không đúng bữa, nạp đủ thứ loại thức ăn vào bụng như bánh kẹo, mứt có chứa nhiều chất bảo quản, uống nhiều các loại nước ngọt có ga, rượu, bia… nên dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Những triệu chứng rối loạn tiêu hóa càng lại trở nên trầm trọng và kéo dài nếu như không được điều trị đúng cách, dễ dẫn đến các bệnh đường ruột nguy hiểm.

Để tránh được những tác hại nguy hiểm do rối loạn tiêu hóa gây ra cũng như có một cái Tết khỏe mạnh, khi ăn uống bạn cần chú ý một số điều sau đây:

Ăn uống khoa học trong dịp Tết

Dịp Tết cả gia đình cần ăn uống thật khoa học
Dịp Tết cả gia đình cần ăn uống thật khoa học

Trong ngày Tết dù có bận bịu tiếp khách, vui chơi thì các gia đình cũng cần phải ăn uống một cách khoa học thì mới tránh được rối loạn tiêu hóa. Các gia đình cần phải ăn đầy đủ các bữa, không nên bỏ bữa sáng, đồng thời không ăn quá nhiều trong một bữa. Trong các bữa ăn thì nên ăn các loại đồ luộc, hấp, ăn lẩu bằng nước dùng thanh đạm hoặc ninh từ củ quả. Đặc biệt là nên ăn nhiều rau và trái cây tươi để không ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Chính vì vậy, bên cạnh việc tích trữ các thực phẩm như giò, thịt, bánh... các bà mẹ cũng cần tích trữ rau và quả tươi trong nhà để bổ sung vào khẩu phần ăn của gia đình trong những ngày Tết.

Hạn chế đồ ăn sẵn, nhiều dầu mỡ

Hạn chế ăn đồ ăn chế biến sẵn để tránh rối loạn tiêu hóa
Hạn chế ăn đồ ăn chế biến sẵn để tránh rối loạn tiêu hóa

Các đồ ăn sẵn thường chứa nhiều phụ gia bảo quản vì thế nếu ăn nhiều sẽ gây rối loạn tiêu hóa bởi chất bảo quản có tác dụng ức chế vi khuẩn phát triển, kể cả vi khuẩn có lợi. Do đó, để tránh rối loạn tiêu hóa các mẹ hãy thay thế các đồ ăn sẵn bằng những món tự làm không có nhiều phụ gia và ít dầu mỡ.

Bổ sung lợi khuẩn từ các men vi sinh cho các thành viên trong gia đình

Tết đến, xuân về nhà nào cũng muốn có một năm mới sung túc, đầy đủ nên thường làm rất nhiều món ăn ngon như là bánh chưng, giò, nem, chả… đây là những thức ăn rất giàu chất đạm và đường bột. Khi ăn nhiều thức ăn giàu đạm cơ thể thường khó hấp thu và tiêu hóa gây đầy bụng, khó tiêu, có thể bị tiêu chảy hoặc táo bón. Đặc biệt, những loại bánh, mứt, nước ngọt có ga sẽ là môi trường thuận lợi cho những loại vi khuẩn như E.coli, Shigella... phát triển và gây bệnh. Đây chính là những nguyên nhân khiến rối loạn tiêu hóa dịp Tết tăng cao.

Bổ sung thêm men vi sinh cho cả gia đình
Bổ sung thêm men vi sinh cho cả gia đình

Do đó, bên cạnh việc ăn uống khoa học, hiểu rõ những thực phẩm nào cần hạn chế ăn thì các chị em nên bổ sung men vi sinh cho các thành viên trong gia đình, để hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc tốt hơn. Bởi vì ruột non và đại tràng là nơi tiêu hóa, hấp thu thức ăn nhờ lợi khuẩn. Nhưng hệ tiêu hóa phải đáp ứng tỉ lệ vàng là 85% lợi khuẩn, khoảng 15% vi khuẩn gây hại thì mới có thể hoạt động bình thường.

Việc bổ sung lợi khuẩn từ các loại men vi sinh là một trong những yếu tố cần thiết để đảm bảo tỉ lệ vàng này ở mức độ chuẩn, giúp phòng ngừa chứng rối loạn tiêu hóa. Như vậy hệ tiêu hóa mới khỏe mạnh, có thể xử lý, phân hủy các chất độc hại, chất béo… Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên các gia đình nên bổ sung men vi sinh thường xuyên, đặc biệt là trong dịp Tết để có thể ăn uống thoải mái mà không sợ bị rối loạn tiêu hóa, tránh các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu.

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