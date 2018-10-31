Cách làm tóp mỡ rim mắm tỏi ngon chảy nước miếng

Vào bếp 31/10/2018 14:54

Tóp mỡ rim mắm tỏi là một món dân giã, ăn với cơm nóng thì không gì ngon bằng. Cách làm món này cũng không khó nhưng để tóp mỡ không bị cháy và giòn tan trong miệng thì thật sự không phải dễ.

Tóp mỡ rim mắm tỏi thấm gia vị vàng rụm vô cùng bắt mắt. Ai đã ăn một lần rồi thì không thể nào quên được. Thay vì đi mua bên ngoài không an tâm, bạn hãy tham khảo cách làm tóp mỡ rim mắm tỏi ngon khó cưỡng dưới đây.

Nguyên liệu để làm tóp mỡ rim mắm tỏi

Tóp mỡ rim nước mắm tỏi tuy là món ăn bình dị nhưng nhìn thôi cũng khiến bao người ứa nước miếng rồi. Miếng tóp mỡ vàng ươm, giòn tan trong miệng, lại đậm đà hương vị với nước mắm tỏi ớt, sẽ là món ăn ngon miệng cho cả nhà, từ người lớn đến trẻ nhỏ ai cũng thích.

Tóp mỡ rim mắm tỏi là món ăn dân giã, ăn với cơm trắng ngon không gì bằng
Tóp mỡ rim mắm tỏi là món ăn dân giã, ăn với cơm trắng ngon không gì bằng

Để làm tóp mỡ rim mắm tỏi, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

Nguyên liệu cần có:

Mỡ heo: 1 kg.

Tỏi bắc: 1 củ lớn.

Hành tím: 3 – 4 củ.

Ớt tươi: 2 – 3 quả.

Ớt bột: 1,5 thìa cà phê.

Đường kính trắng: 3 thìa cà phê.

Nước mắm loại ngon: 4 thìa cà phê.

Nước lọc: 3 thìa cà phê.

Bột ngọt: 2 thìa cà phê.

Tương ớt: 2 thìa cà phê.

Giấm gạo trắng: 1 thìa cà phê.

Lưu ý: Muốn tóp mỡ ngon phải chú trọng đến khâu chọn nguyên liệu. Vì thế, bạn nên ưu tiên chọn phần thịt mỡ thăn hoặc phần ba chỉ, mỡ chắc, trắng bóng, khổ dày sẽ giúp món ăn thơm ngon và bớt ngấy.

Cách làm món tóp mỡ rim mắm tỏi

Để làm món tóp mỡ rim mắm tỏi bạn hãy thực hiện theo đúng trình tự các bước theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

- Mỡ heo sau khi mua về cần trụng qua nước muối ấm loãng cho sạch hết bụi bẩn. Sau đó rửa lại lần nữa dưới vòi nước lạnh rồi để cho ráo bớt nước.

- Dùng dao thái mỡ thành những miếng nhỏ cỡ ngón tay cái vừa ăn, không nên thái quá to ăn sẽ bị ngấy và cũng không nên thái quá nhỏ tóp sẽ bị vụn.

- Tỏi lột vỏ, băm nhỏ. Ớt tươi giã nhuyễn. Còn hành khô bóc vỏ, thái lát mỏng.

Bước 2: Chế biến

Phải đảo đều tay để tóp mỡ ngấm nước mắm
Phải đảo đều tay để tóp mỡ ngấm nước mắm

Đầu tiên, bạn đặt 1 cái chảo lên bếp, đến khi chảo nóng thì cho mỡ vào rán. Đảo đều tay để mỡ ra đều và tóp không bị cháy. Khi mỡ teo thành tóp thì nhanh tay gắp ra dĩa để cho nguội.

Lưu ý: Bạn không nên cho tóp vào chén nhỏ, như vậy tóp chồng lên nhau sẽ bị ỉu. 

- Cho ớt bột, nước mắm, nước lọc, giấm gạo, đường, tương ớt vào chén khuấy cho tan. 

- Chắt bớt lượng mỡ vừa khi thu được khi rán lúc nãy, chỉ để lại một lượng rất ít. Sau đó, cho hành khô, tỏi và ớt bằm vào phi thật thơm rồi cho chén nước mắm đã pha ở trên vào cùng đảo đều. Đến khi nào nước mắm hơi keo lại thì cho tóp vào, đảo liên tục và thật nhanh tay.

- Thấy tóp đã thấm đều hết nước mắm thì tắt bếp và vẫn phải đảo thêm khoảng 2 -3 phút nữa.

Bước 3: Bảo quản

Cho vào lọ để bảo quản
Cho vào lọ để bảo quản

Đợi cho tóp mỡ rim mắm tỏi nguội thì cho vào túi nilong cột kín hoặc cho vào một lọ có nắp đậy kín. Nếu chia làm nhiều lần để dành ăn lâu thì tốt nhất bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản.

*Một số lưu ý khi làm tóp mỡ rim mắm tỏi

- Bạn nên mua loại mỡ đã được lọc hết da để khi rán không bị nổ.

- Rán tóp mỡ không nên rán kĩ quá. Bởi rán kĩ thì tóp sẽ không còn ngậy và béo nữa.

- Tóp mỡ khi chiên cực kì dễ cháy vậy nên cần để ý lửa và đảo liên tục. 

Món tóp mỡ rim mắm này có thể kết hợp với cơm cháy rất đậm đà. Sau đây là hướng dẫn món cơm cháy và tóp mỡ rim mắm tỏi.

Cơm cháy và tóp mỡ rim mắm tỏi

Nguyên Liệu

  • 1 kg mỡ
  • Đầu hành
  • Nước mắm
  • Tương ớt
  • Đường
  • Tỏi + ớt
  • Cơm trắng

Thực hiện

Tóp mỡ:

Mỡ mua về rửa sạch cắt cục vuông khoảng đầu ngón tay cái. Vì khi thắng mỡ xong tóp mỡ sẽ teo nhỏ lại. Cho mỡ vô chảo thêm vài cọng đầu hành. Để mỡ không bị hôi.

Cho lửa nhỏ để mỡ từ từ ra. Khi mỡ ra hết chúng ta được tóp mỡ vàng giòn. Vớt ra để ráo.

Cho hết mỡ trong chảo ra để lại 1 ít. Phi thơm tỏi đã bằm. Cho vô 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng tương ớt, 2 muỗng canh đường, tùy theo vị thích mặn ngọt mà có thể thêm bớt gia v. Ớt xắt khoanh nếu thích cay. Đun cho hỗn hợp nước mắm vừa keo lại. Cho tóp mỡ vô và đảo đều cho tóp mỡ thấm đều nước mắm thì tắt lửa.

Khi đó tóp mỡ đã có thì nên mới làm cơm cháy. Vì cơm cháy nên ăn nóng mới ngon.

Cơm cháy:

Dùng gạo thơm, dẻo dùng sẽ ngon hơn.Ép 1 lớp cơm mỏng trên mặt chảo nhôm hoặc chảo chống dính. Rồi bắt lên bếp, xoay chảo qua lại cho cơm vàng giòn là được.

cơm cháy tóp mỡ
Cơm cháy và tóp mỡ rim mắm tỏi siêu ngon. Ảnh: minh họa internet

Với công thức làm tóp mỡ rim mắm mà phunuvagiadinh đã giới thiệu hy vọng sẽ giúp bạn có món ăn vặt chiêu đãi gia đình.

Cách làm tóp mỡ rim me giòn tan đậm vị

Cách làm tóp mỡ rim me giòn tan đậm vị

Tóp mỡ rim mắm me tuyệt ngon, béo ngậy, đậm đà vị chua ngọt của me. Chỉ nhắc đến thôi bạn đã muốn được thưởng thức ngay lập tức, để cảm nhận hết vị ngon, khác biệt của món ăn này.

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