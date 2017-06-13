Các kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ cho phù hợp với bạn

Hiện nay, tóc ngắn đẹp cho nữ đang là xu hướng được nhiều bạn gái lựa chọn. Những kiểu tóc ngắn nhìn khá đơn giản, thể hiện sự năng động, trẻ trung, khiến con người bạn khỏe khoắn và rạng ngời.

Những lí do bạn không nên bỏ qua kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ

Những lí do bạn không nên bỏ qua kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ

Còn nếu bạn là một người cá tính và thích tạo phong cách riêng thì có thể chọn cho mình kiểu tóc ngắn tomboy kết hợp với nhuộm màu mà bạn yêu thích. Điều này sẽ làm nên nét độc, lạ, khiến bạn trở nên hấp dẫn và vô cùng thú vị.

Bạn đừng nghĩ rằng chỉ có tóc dài mới mang lại sự dịu dàng và nữ tính, mái tóc ngắn cũng làm được điều này. Với khuôn mặt bầu bĩnh, bạn hoàn toàn có thể để tóc ngắn ngang vai, uốn cúp phồng kết hợp với kiểu mái tóc thưa, trông bạn vừa đáng yêu lại vô cùng dịu dàng nữ tính. Hoặc bạn cũng có nhiều sự lựa chọn khác cho kiểu tóc ngắn của mình như tóc ngắn làm rối phần đuôi kết hợp mái lệch, trông khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp như những ngôi sao nữ xứ Hàn.

Đặc biệt, những kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ sẽ giúp bạn trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều. Bởi vì mái tóc ngắn loại bỏ được phần nặng nè, mệt mỏi của phần tóc dài thô xơ, khiến khuôn mặt bạn thon gọn và tươi tắn, khởi sắc hơn.

Vì vậy, còn ngần ngại gì nữa mà bạn không chọn cho mình một kiểu tóc ngắn xinh xắn dành cho mình chứ.

Các kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ theo xu hướng hiện nay

Hiện nay, có nhiều kiểu tóc đẹp cho nữ, bạn tha hồ mà lựa chọn. Sau đây là một số kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ gợi ý cho các bạn để dễ dàng lựa chọn hơn nhé!

Tóc Bob – kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ tự nhiên

Kiểu tóc Bob để tự nhiên, bên cụp bên xoè, mang lại vẻ tự nhiên, không cầu kỳ cho bạn gái, khá đơn giản và không mất nhiều thời gian chăm sóc. Kiểu tóc này có nhiều cách tạo kiểu khác nhau. Các bạn có thể cắt bằng, uốn cụp phần đuôi ôm lấy mặt hoặc tỉa nhẹ nhàng, uốn xoăn nhẹ hoặc để tự nhiên.

Với những bạn gái nào có khuôn mặt V – Line thì để kiểu tóc Bob là vô cùng phù hợp, góp phần làm cho khuôn mặt bạn nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

Tóc Bob xoăn nhẹ Hàn Quốc – kiểu tóc ngắn đẹp cho nữ không nên bỏ qua

Tóc Bob xoăn nhẹ ngang vai phong cách Hàn quốc là kiểu tóc ngắn tạo điểm nhấn tinh tế ở phần giữa và đuôi tóc được uốn xoăn nhẹ khéo léo, bạn gái sẽ trở nên lộng lẫy, cuốn hút hơn.

Đặc biệt với những bạn gái có cá tính phá cách và phóng khoáng thì kiểu tóc Bob xoăn nhẹ là một trong những xu hướng thời trang tóc không nên bỏ qua trong mùa hè này đấy.

Tóc ngắn xoăn mái lệch cho nữ

Kiểu tóc ngắn xoăn lệch cho nữ sẽ giúp bạn trẻ trung và xinh xắn. Đồng thời còn thể hiện được sự dịu dàng, nữ tính. Kiểu tóc này cũng rất dễ chăm sóc. Để thêm phần cá tính, năng động thì bạn có thể nhuộm thêm màu cho tóc.

Tóc ngắn đẹp cho nữ - Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp sang chảnh

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp giúp bạn trẻ trung đẹp hoàn hảo khi kết hợp với phần mái rẽ ngôi cổ điển. Đặc biệt với phần đuôi được uốn cụp ôm sát khuôn mặt giúp bạn gái thêm phần thanh tú, che đi khuyết điểm của bầu bĩnh hoặc má hóp. Kiểu tóc ngắn ngang vai rẽ ngôi được nhiều tín đồ thời trang sành điệu yêu thích và ưa chuộng.