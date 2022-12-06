Bỏ túi loạt mẹo giúp bạn thăng hạng nhan sắc từng ngày mà chẳng cần nhờ cậy trang điểm

Lấy một muỗng canh dược thảo hoa cúc, sau đó đổ vào một ly nước nóng, và đun trong vòng 30 phút. Tiếp theo, dùng một chiếc rây nhỏ và lọc lấy nước trong nhất. Cuối cùng, thêm vào một muỗng cà phê mật ong.

Một trong những cách tốt nhất để làm dài mi là sử dụng hỗn hợp dầu tự làm. Trộn hỗn hợp gồm có: lượng thầu dầu, dầu hạnh nhân, vừng và dầu ngựa và cuối cùng thêm vào vitamin E. Sau khi đã trộn hỗn hợp xong, dùng cọ hoặc tay bôi lên lông mi và để qua dêm. Sử dụng hỗn hợp trong 2 tuần, bạn sẽ thấy một kết quả rất bất ngờ.

Dùng tay vuốt mắt sau khi ngủ dậy

Mỗi buổi sáng dùng 2 tay vuốt nhẹ mắt 3 lần, cụ thể là dùng 2 ngón tay cái áp sát nhau, từ khóe mắt bên trong vuốt hướng ra bên ngoài đến phần đuôi mắt 3 lần, vuốt với lực vừa phải và 2 ngón tay vuốt đều nhau, lâu ngày người mắt một mí sẽ thành hai mí, người mắt hai mí sẽ có hai mí to hơn.

Chăm mặt nạ dưỡng da

Thời điểm sau khi bạn rửa mặt với nước lạnh là lúc da sẵn sàng nhất để hấp thụ dưỡng chất. Nếu có điều kiện đắp mặt nạ vào buổi sáng sau khi thức dậy, làn da của bạn sẽ đẹp vô cùng đấy. Chỉ với thói quen này, bạn đã có thể hô biến mình thành cô nàng xinh đẹp, rạng rỡ đầy sức sống ngay khi vừa thức dậy rồi đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Làm nổi bật cho đôi mắt

Để có được một đôi mắt to với hàng lông mi dài rậm, bạn có thể tự dưỡng mi bằng các hỗn hợp tự nhiên như: Dầu dừa, vitamin E,... kích thích cho mi mọc dài đều và đen hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên loại bỏ đi những quầng thâm ở đôi mắt. Quầng thâm sẽ làm đôi mắt bạn trông mệt mỏi, kém sức sống hơn rất nhiều. Để loại bỏ được quầng thâm dưới mắt, bạn nên bổ sung sắt và vitamin B trong thực đơn hàng ngày.

Sử dụng kem chống nắng cho làn da

Tia UV có thể làm cho da của các bạn lão hoá sớm, da xuất hiện nhiều nếp nhăn và còn dễ dẫn đến ung thư da nữa. Do đó, khi ra ngoài đường, bạn nhất định phải sử dụng các sản phẩm chống nắng để giữ cho làn da tươi trẻ, hạn chế sự xuất hiện của lão hoá, nếp nhăn.

Ngủ đủ giấc

Để làn da của bạn luôn căng tràn sức sống và sáng mịn, bạn nên chú ý ngủ đủ giấc. Một giấc ngủ ngon sẽ kéo dài trong vòng từ 7-9 tiếng đồng hồ và không thức giấc giữa chừng. Hãy chú ý đi ngủ trước 11 giờ tối và lưu ý nằm ngửa khi ngủ.