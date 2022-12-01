Trúc Anh "Mắt biếc" lấy lại dáng mi nhon, thân hình chuẩn đẹp sau khoảng thời gian dài khiến dân tình "tá hỏa" vì tăng cân

Trúc Anh nổi tiếng từ bộ phim Mắt Biếc với vai diễn nữ chính "Hà Lan". Sau thời gian bị "soi" về nhan sắc khi lên cân, Trúc Anh nay về dáng cực đỉnh khiến bao người hâm mộ ngỡ ngàng. Người đẹp 9x nay đã tự tin khoe triệt để visual thăng hạng. Được biết cô chưa trở lại với các sản phẩm nghệ thuật mà dành nhiều thời gian cho bản thân.

Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên cập nhật, chia sẻ những khoảnh khắc mới mẻ của bản thân. Mới đây cô nàng đã khoe cận cảnh visual siêu ấn tượng và trẻ trung cùng với outfit gồm chân váy ngắn và áo dạ ngày đầu đông.

Người đẹp 9x áp dụng layout make up nhẹ nhàng, tôn lên sự trong trẻo vốn có. Cô không còn bị phá nét vì lên cân như trước kia. Dường như nữ diễn viên Mắt Biếc đã giảm rất nhiều cân và nay tự tin khoe visual cũng như thân hình chuẩn đẹp trong mọi góc chụp.

Cô đã chứng minh khả năng xuống cân, về dáng cực đỉnh. Người đẹp thường xuyên khoe ảnh đi du lịch muôn nơi tận hưởng cuộc sống và khán giả cũng được chiêm ngưỡng những khung hình đầy sự tích cực từ nữ diễn viên trẻ.

Cô thường xuất hiện với body chuẩn đẹp, gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo. Cô nàng làm nhiều chị em có thêm động lực lấy lại vóc dáng "mi nhon" và chuẩn đẹp vì về dáng quá hiệu quả.

Còn nhớ cách đây vài tháng Trúc Anh là cái tên chiếm sóng mạng xã hội bởi xuất hiện với diện mạo khác lạ, có dấu hiệu lên cân rõ rệt và khó kiểm soát. Từng đường nét trên gương mặt hay cơ thể nữ diễn viên đều trở nên mũm mĩm, "phì nhiêu".

Thời gian ấy, người đẹp 9x rất mong muốn có thể xuống cân nhanh chóng và quay trở lại với điện ảnh. Cô áp dụng nhiều phương pháp để nhanh về lại vóc dáng cũ nhưng mắc chứng thoái hóa khớp nên gặp cản trở khá nhiều trên con đường "độ dáng".

Sau nhiều nỗ lực về dáng, nay Trúc Anh khiến dân tình phải ngưỡng mộ vì lấy lại được thân hình nhỏ nhắn, thon gọn và chuẩn đẹp.