3 loại lá càng dùng cơ thể càng thơm ngát: Chị em dùng thường xuyên, chẳng cần tốn tiền chi cho nước hoa

Là loại thảo mộc có mùi thơm dễ chịu, giúp tiêu diệt mùi cơ thể vô cùng hiệu quả. Các loại tinh dầu có trong cây hương thảo có công dụng ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi. Ngoài ra tinh dầu bạc hà và hợp chất diệp lục trong hương thảo còn trung hòa mùi cơ thể và giúp cơ thể dễ chịu hơn.

Hoặc chị em cũng có thể tìm mua các loại tinh dầu hương thảo, sau đó hòa tan 2 - 3 giọt cùng một ít nước ấm. Thấm đều vào bông gòn hoặc bông tẩy trang rồi massage và đắp lên vùng da ra nhiều mồ môi 2 - 3 lần/ngày sẽ thấy mùi hôi được cải thiện đáng kể.

Cho 1 - 2 muỗng lá hương thảo sấy khô vào ly, cùng 200ml nước nóng rồi đậy nắp lại ngâm khoảng 5 phút để các hợp chất hòa tan vào nước. Lọc qua rây, bỏ cặn và cho thêm một ít mật ong là có thể uống được.

Lá xô thơm

Lá xô thơm có mùi hương ngọt ngào, dễ chịu nhờ các hợp chất như: diosmetin, apigenin và luteolin,.. ngoài ra công dụng kháng khuẩn của nguyên liệu này cũng giúp loại bỏ các độc tố trong cơ thể, từ đó làm giảm được sự “nặng mùi” của các tuyến mồ hôi và cho cơ thể thêm phần thơm tho hơn.

Lấy một muỗng cà phê lá xô khô hoặc tươi cho vào ly, đổ khoảng 200ml nước nóng vào và đậy kín miệng ly khoảng 5 phút. Lọc bỏ phần cặn rồi nặn thêm một ít chanh vào và uống 1 - 2 lần mỗi ngày.

Tuy có thuộc tính vô cùng an toàn, thế nhưng do tính hàn trong nguyên liệu này khá mạnh, bởi thế loại thảo mộc này không thích hợp đối với người đang mang thai, cho con bú và người đang gặp các vấn đề về huyết áp.

Trà xanh

Bên cạnh là thức uống giúp chống sự lão hóa, bảo vệ làn da cho chị em, chất EGCG trong trà xanh còn có công dụng thúc đẩy sản xuất glutathione, một trong những hoocmon giúp vận chuyển độc tố ra khỏi cơ thể. Các chất độc trong người càng ít, đồng nghĩa với việc cơ thể sẽ trở nên thơm tho, các mùi hôi cũng dần tan biến.

Chỉ cần cho 1 - 2 muỗng trà xanh sấy khô hoặc trà xanh túi lọc vào ly, pha cùng lượng nước vừa đủ rồi đậy kín lại khoảng 5 phút cho trà hòa tan vào nước. Thêm vào một muỗng mật ong và uống vào mỗi buổi sáng. Hoặc chị em có thể đun lá trà tươi cùng với 1 lít nước sôi, cho vào bình và để lạnh uống trong ngày đều được. Kiên trì thực hiện khoảng 4 - 5 tuần chị em sẽ thấy ngay cơ thể giảm đi mùi hôi đáng kể, không những vậy còn cải thiên làn da hẳn lên.

Mẹo khử mùi cơ thể khác

Tắm gội thường xuyên để giảm mùi cơ thể

Đây là một trong những cách đơn giản và phổ biến nhất để khử mùi cơ thể. Việc tắm gội sẽ giúp bạn làm sạch vi khuẩn và tế bào chết tích tụ. Đặc biệt, vào mùa hè, bạn cần tắm gội thường xuyên mỗi ngày với xà phòng diệt khuẩn. Khi tắm, bạn nhớ cọ rửa kỹ những vùng nhạy cảm và dễ phát ra mùi của cơ thể như vùng nách, vùng kín…

Sau khi tắm xong, hãy lau khô người hoàn toàn, chú ý đến những khu vực mà bạn đổ nhiều mồ hôi. Nếu da của bạn khô ráo, vi khuẩn gây mùi cơ thể sẽ khó sinh sôi hơn.

Cách khử mùi cơ thể bằng chanh: Tắm rửa sạch sẽ, cắt đôi quả chanh tươi, lấy nửa quả xát vào hai bên nách, đợi khoảng 5 − 10 phút thì rửa sạch. Thực hiện cách này mỗi ngày một lần, đến khi mùi hôi cơ thể giảm hẳn thì mỗi tuần chỉ cần xát chanh 2 lần.

Cách trị mùi hôi cơ thể bằng gừng: Dùng gừng tươi, giã nát, gạn lấy nước bôi vào nách. Thực hiện một lần mỗi ngày.

Không uống cafe: Bạn nên hạn chế cà phê bởi chúng sẽ kích thích hệ thống các dây thần kinh tiết ra mồ hôi. Mỗi ngày bạn chỉ nên dùng tối đa 2 ly cà phê. Đặc biệt hơn, hãy tránh xa rượu bia nếu không muốn cơ thể bốc mùi nồng nặc, bởi rượu chính là nguyên nhân khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi hơn.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tránh ăn thực phẩm cay nóng gây tiết mồ hôi hoặc các món ăn chứa nhiều hành, tỏi, mắm tôm… để giảm bớt mùi khó chịu.