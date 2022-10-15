Nhất dáng nhì da, 8 thực phẩm cho làn da trắng hồng căng mướt, giúp chị em tăng nội tiết tố, khí huyết lưu thông

Chăm sóc da 15/10/2022 07:52

Với chị em phụ nữ, quan điểm ''nhất dáng nhì da'' tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Để có làn da đẹp láng mịn, trắng hồng không tì vết, chị em hãy tích cực ăn 8 loại thực phẩm dưới đây.

Nồng độ estrogen trong cơ thể biểu hiện trạng thái sức khỏe ra bên ngoài, nếu nội tiết tốt, da sẽ mịn màng, cơ thể tràn đầy sức sống, kéo dài thanh xuân. Ngược lại nếu nội tiết kém, da sẽ xấu xí, đen sạm, sần sùi, nhanh già.

Bởi vậy, chúng ta cần tích cực ăn những thực phẩm cân bằng và tăng sinh lượng estrogen.

Hạt lanh

Lượng Phytoestrogens có trong hạt lanh cao, với tỉ lệ 85,5mg Phytoestrogens/ mỗi hạt 28g, giàu chất xơ, chất chống oxy hóa cũng như omega-3 nên có tác dụng cải thiện nội tiết tố, cân bằng cơ thể, giúp da sáng bóng, có thể giảm cân.

Có thể sử dụng hạt lanh dưới dạng bột, pha cũng món ăn hay đồ uống. Hoặc rang chín, xay mịn bằng máy xay sinh tố. Cho một muỗng bột hạt lanh vào hũ sữa chua, sữa tươi, uống vào bữa sáng hoặc bữa phụ. Có thể ăn kèm bánh quy, bánh mì nướng.

Nhất dáng nhì da, 8 thực phẩm cho làn da trắng hồng căng mướt, giúp chị em tăng nội tiết tố, khí huyết lưu thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hạt vừng

Hạt vừng rất giàu chất xơ, sắt, magie... và Phytoestrogens nên sẽ giúp cân bằng lại nội tiết tố và bổ sung estrogen cho cơ thể của phụ nữ.

Rang chín mè đen hoặc vừng để làm sữa uống mỗi ngày sẽ cực kì khỏe mạnh, bạn cũng có thể dùng dầu mè nguyên chất vừa trong nấu ăn, vừa trong làm đẹp.

Dầu mè có thể dưỡng tóc, dưỡng da tốt, có thể làm nước súc miệng giúp răng trắng bóng và ngừa hôi miệng.

Nhất dáng nhì da, 8 thực phẩm cho làn da trắng hồng căng mướt, giúp chị em tăng nội tiết tố, khí huyết lưu thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Đậu nành nổi tiếng là nguyên liệu giúp cân bằng nội tiết tố cho phụ nữ, chúng giàu protein, genistein, glycine và isoflavones, tốt cho da phụ nữ gần như estrogen. Đậu nành dễ dàng sử dụng nhất dưới dạng sữa, dạng món ăn như đậu hũ, giá đỗ, tào phớ…

Mầm đậu nành cũng được khai thác để bổ sung nguồn chất này. Ngoài bổ sung cho cơ thể, chúng còn được dùng làm mặt nạ tẩy tế bào chết, đẹp da.

Nhất dáng nhì da, 8 thực phẩm cho làn da trắng hồng căng mướt, giúp chị em tăng nội tiết tố, khí huyết lưu thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chà là

Chà là là loại quả có vị ngọt tự nhiên, có thể thay thế thức uống dùng đường đem lại vị ngọt thanh mà không gắt. Quả chà là tươi và khô có thể dùng trong công thức đắp mặt, tẩy trang, ủ tóc.

Chúng ta có thể dùng chà là với sữa, bánh hay sinh tố với chuối theo công thức: 4 quả chà là (20g), 2 trái chuối chín, 1 ly sữa xay nhuyễn sẽ cung cấp năng lượng lành mạnh cho cả ngày hoạt động.

Nhất dáng nhì da, 8 thực phẩm cho làn da trắng hồng căng mướt, giúp chị em tăng nội tiết tố, khí huyết lưu thông - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Đậu đen

Đậu đen giàu biotin, giàu sắt, có tác dụng bổ máu, cân bằng estrogen trong cơ thể. Đây cũng là món nước uống giải nhiệt tốt, hỗ trợ giúp mượt tóc, đẹp da, tăng cường chống lão hóa.

Nhất dáng nhì da, 8 thực phẩm cho làn da trắng hồng căng mướt, giúp chị em tăng nội tiết tố, khí huyết lưu thông - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đậu phộng

Đậu phộng cũng có tác dụng tốt bổ sung nội tiết tố cho phụ nữ. Thành phần chính của đậu phộng bao gồm các axit béo, chất chống oxy hóa như vitamin E, B1 ngoài ra còn là thành phần giàu biotin, magie, phốt pho.

Dầu đậu phộng dùng làm đẹp, chế biến món ăn. Ngoài ra, đậu phộng tươi chị em có thể chế biến với các món hầm: đậu phộng hầm, đậu phộng nấu canh đu đủ, đậu phộng hầm cá chép – táo đỏ, hoặc chế biến sữa đậu phộng rất ngon miệng.

Nhất dáng nhì da, 8 thực phẩm cho làn da trắng hồng căng mướt, giúp chị em tăng nội tiết tố, khí huyết lưu thông - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Rượu vang đỏ

Đây là nguồn chất chống oxy hóa cao, được lên men từ các quả nho tươi. Nhờ thành phần này, chị em phụ nữ uống mỗi ngày giúp tăng lượng estrogen, đẹp da và dồi dào sức khỏe.

Bạn có thể uống trong hoặc sau bữa ăn. Mỗi ngày dùng 1 ly nhỏ khoảng 100 – 150ml tùy nồng độ và không nên uống quá 7 ly trong 1 tuần.

Nhất dáng nhì da, 8 thực phẩm cho làn da trắng hồng căng mướt, giúp chị em tăng nội tiết tố, khí huyết lưu thông - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Nấm và tỏi

Nấm và tỏi là 2 thực phẩm bổ sung estrogen tốt, lại tăng sức đề kháng cho cơ thể. Tuy tỏi không trực tiếp giúp sản xuất ra lượng estrogen nhưng chúng lại có khả năng ngăn chặn sự thiếu hụt lượng vi chất này.

Bạn có thể bổ sung tỏi trong bữa ăn, chế biến tỏi ngâm mật ong để làm đẹp da và kích thích tiêu hóa.

Nhất dáng nhì da, 8 thực phẩm cho làn da trắng hồng căng mướt, giúp chị em tăng nội tiết tố, khí huyết lưu thông - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet
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