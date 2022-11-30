Bí quyết nào giúp Song Hye Kyo ở tuổi U50 vẫn giữ được làn da mộc đẹp xuất sắc và vóc dáng như thuở đôi mươi?

Chăm sóc da 30/11/2022 07:23

Sự trẻ trung, vẻ ngoài rạng rỡ cộng hưởng thân hình thon thả chính là những điểm sáng ở vợ cũ Song Joong Ki khiến công chúng ngưỡng mộ.

Song Hye Kyo luôn gây ấn tượng mạnh trong mỗi lần xuất hiện. Sự trẻ trung, vẻ ngoài rạng rỡ cộng hưởng thân hình thon thả chính là những ưu điểm của cô. Dù đã hơn 40 nhưng nhắc đến biểu tượng sắc đẹp ở Hàn, Song Hye Kyo chưa bao giờ vắng bóng, thậm chí đôi khi còn lấn át đàn em.

Bí quyết nào giúp Song Hye Kyo ở tuổi U50 vẫn giữ được làn da mộc đẹp xuất sắc và vóc dáng như thuở đôi mươi? - Ảnh 1

Mỹ nhân hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc được nhiều người ngưỡng mộ về nhan sắc.

Bí quyết nào giúp Song Hye Kyo ở tuổi U50 vẫn giữ được làn da mộc đẹp xuất sắc và vóc dáng như thuở đôi mươi? - Ảnh 2

Cô khoe khéo mặt mộc trong ngày đầu tiên bước qua tuổi 41. 

Bí quyết nào giúp Song Hye Kyo ở tuổi U50 vẫn giữ được làn da mộc đẹp xuất sắc và vóc dáng như thuở đôi mươi? - Ảnh 3

Mỹ nhân họ Song vô cùng trẻ đẹp trong những bức ảnh mới nhất. 

Bí quyết nào giúp Song Hye Kyo ở tuổi U50 vẫn giữ được làn da mộc đẹp xuất sắc và vóc dáng như thuở đôi mươi? - Ảnh 4

Theo mỹ nhân xứ Hàn, để giữ được vẻ đẹp thăng hạng theo thời gian, cô luôn kết hợp nhiều bí quyết chăm da giữ dáng vô cùng đơn giản.

Thường xuyên để mặt mộc

Làn da của vợ cũ Song Joong-ki là niềm ước ao của bao phái nữ châu Á. Thông thường, nghệ sĩ thường trẻ đẹp hơn người bình thường vì họ biết cách đầu tư và không ngại chi tiền mạnh để dưỡng nhan. Song không phải lúc nào, họ cũng hoàn hảo điểm 10 nhưng Song Hye Kyo lại khác.

Cũng như các chị em khác, đôi khi Song Hye Kyo không thắng được sự tàn phá của thời gian. Theo đà tuổi tác, cô cảm nhận được hiện tượng làn da chùng xuống. Do đó, nữ minh tinh đình đám luôn chú trọng đến các bước bảo vệ da và chăm sóc thật kỹ lưỡng.

Song Hye Kyo hạn chế trang điểm khi ở nhà và thường xuyên để mặt mộc. Đây là cơ hội cho làn da được “thở” và khỏe mạnh hơn. Thời gian đó cô dưỡng môi, đắp mặt nạ cho mắt và da để tăng thêm dinh dưỡng, cấp ẩm đồng thời giúp cho làn da luôn căng tràn sức sống. 

Người đẹp sinh năm 1981 thường sử dụng tẩy trang bằng dầu để loại bỏ các chất nhờn, bụi bẩn. Sau đó, Song Hye Kyo sẽ dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch lại da một cách nhẹ nhàng. Cô nàng đặc biệt chú ý đến nhiệt độ của nước, cô nhấn mạnh bản thân chỉ dùng nước ấm để rửa mặt.  

Bí quyết nào giúp Song Hye Kyo ở tuổi U50 vẫn giữ được làn da mộc đẹp xuất sắc và vóc dáng như thuở đôi mươi? - Ảnh 5

Cân bằng chế độ dinh dưỡng

Song Hye Kyo vẫn có thời gian tăng cân mất kiểm soát vì lịch trình bận rộn và chế độ ăn uống chưa phù hợp. Tuy nhiên cô nàng đã sớm lấy lại vóc dáng thon thả. Không cần một chế độ ăn kiêng khắt khe hay tập luyện quá sức, bí quyết của cô nàng đến từ loại thức uống thiên nhiên vô cùng quen thuộc: nước chanh.

Song Hye Kyo cho biết bí quyết đến từ việc tuân thủ uống 3 lít nước chanh mỗi ngày. Theo lời khuyên của chuyên gia tư vấn riêng cho Song Hye Kyo, hãy pha một lít nước lọc và nửa quả chanh vào với nhau, sau đó cất vào trong ngăn mát tủ lạnh.

Một điều quan trọng nữa mà chắc hẳn chị em nào cũng phải học hỏi từ Song Hye Kyo, đó chính là luôn giữ tinh thần lạc quan. Cô quan niệm phải có một lối sống tích cực cho chính mình mới có thể níu giữ tuổi xuân. 

Mỹ nhân họ Song cho biết: “Dù gặp vấn đề trong công việc, tôi vẫn cố để tâm lý thoải mái. Nếu giữ được sự cân bằng giữa thời gian riêng và công việc, tôi nghĩ cuộc sống sẽ hạnh phúc”.

Cô chọn lối sống tích cực làm bạn với thiên nhiên và thú cưng để cuộc sống thêm nhiều năng lượng lành mạnh.

Bí quyết nào giúp Song Hye Kyo ở tuổi U50 vẫn giữ được làn da mộc đẹp xuất sắc và vóc dáng như thuở đôi mươi? - Ảnh 6 

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