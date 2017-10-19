Bí quyết trị mụn cóc bằng hành tím đơn giản, không để lại sẹo

Có rất nhiều cách trị mụn cóc từ những nguyên liệu thiên nhiên và cách trị mụn cóc bằng hành tím cũng một trong những cách nổi bật bên cạnh các phương pháp trị mụn cóc bằng vôi, dấm táo, tỏi,.. giúp tạm biệt mụn cóc nhanh chóng và không để lại sẹo sau này.

Hành tím là một loại gia vị khá phổ biến trong bếp của mọi người. Ngoài tác dụng làm cho món ăn thêm phần thơm dậy mùi và hấp dẫn, hành tím còn được sử dụng như một vị thuốc để chữa bệnh. Về mặt thành phần, hành tím có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, hành tím có khả năng sát khuẩn rất tốt. Theo Đông y, hành tím có vị ngọt, cay nhẹ, hơi chát, tính ôn, có tác dụng nhuận tràng, lưu thông khí huyết dạ dày, tốt cho lá lách, thường được dùng để trừ phong hàn, có thể được sử dụng để giải độc. Còn theo y học hiện đại, hành tím có nhiều chất kháng khuẩn, chống viêm, có tác dụng tốt cho lợi tiểu và trị tiêu chảy. Hành tím còn có tác dụng rất tốt trong việc giảm đường huyết, hạ huyết áp, hạ cholesterol và nhiều công dụng khác. Nhưng do tính hăng nên ít khi hành tím được sử dụng như một sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Một trong những công dụng của loại củ này với da liễu chính là trị mụn cóc bằng hành tím. Hãy cùng tham khảo cách trị mụn cóc bằng hành tím đem lại hiệu quả cao sau nhé.

Bước đầu tiên, bạn cần làm mềm mụn cóc trước khi xử lý chúng. Có nhiều cách làm mềm mụn cóc. Đơn giản nhất là dùng miếng băng y tế buộc lại và để qua đêm. Các mụn cóc này sẽ mềm ra nhanh chóng. Bạn cũng có thể sử dụng nước ép hành tím để làm mềm mụn trước khi băng. Sẽ rất hiệu quả.

Hoặc một cách làm mềm mụn cóc giúp trị mụn cóc bằng hành tím nhanh chóng hơn là ngâm vùng da bị mụn cóc trong nước ấm 40-50oC, trong 30 phút, có thể thay bằng đắp khăn nóng với những bạn bị mụn cóc ở mặt hay những vị trí không tiện ngâm nước.

Bước 2: Trị mụn cóc với hành tím đơn giản

Lấy hành tím rửa sạch, thái lát, có thể cho thêm muối tinh (không bắt buộc). Đắp vào vùng da bị mụn và giữ trong 30 phút. Thực hiện 3 lần 1 ngày. Sau 2 tuần, mụn cóc sẽ tự xẹp. Như vậy việc trị mụn cóc bằng hành tím được coi là thành công.

Hoặc để trị mụn cóc bằng hành tím nhanh hơn, vào buổi tối trước lúc đi ngủ, các bạn để hành tím đã được thái nhỏ phủ trên vết mụn cóc, băng lại, để qua đêm, hôm sau rửa sạch lại.

Bạn cũng có thể cho thêm nước ép hành tím tươi và thoa đều lên vùng da bị mụn. Việc này sẽ giúp loại bỏ mụn cóc nhanh hơn.

Một cách khác nhanh hơn (nhưng cũng đau đớn hơn) là bạn dùng dao (đã được khử trùng bằng cồn hoặc hơ lửa) nạo bỏ lớp da bên ngoài của mụn cóc. Tiếp theo, bạn cắt đi các vùng da đã bị biến đổi bởi mụn cóc (điều này sẽ rất đau đớn), nếu không chịu đau được thì các bạn chỉ cần rạch một đường sâu một chút để tạo đường dẫn cho các chất trong hành tím ngấm sâu vào trong mụn nhanh hơn. Cuối cùng, bạn sử dụng nước ép hành tím thoa trực tiếp vào các vùng da hở (sẽ rất đau và xót). Rửa sạch lại bằng nước sạch và băng lại với hành tím đã được băm nhỏ, trong 1 -2 ngày đầu sẽ thấy nhức nhức chỗ mụn cóc vì lúc này tính chất sát khuẩn và diệt khuẩn trong hành tím đang phát huy tác dụng. Vết thương sẽ tự hồi phục chỉ sau vài ngày. Từ 7-10 ngày sau, mụn cóc sẽ biến mất và thay bằng một lớp da mời lành lặn, không để lại sẹo khó coi gì cả.

Trị mụn cóc bằng hành tím đúng theo hướng dẫn trong bài thì các bạn không bị ảnh hưởng gì nhiều, suy cho cùng thì vừa rẻ hơn nhiều so với việc trị mụn cóc bằng lazer, phẫu thuật hay mua thuốc, nó cũng không nồng mùi như trị bằng tỏi, hay làm xót da lâu như trị bằng vôi, bận quá thì chỉ cần băng buổi tối để qua đêm cũng chẳng ảnh hưởng công việc và cuộc sống thường ngày nhiều. Thời gian trị có thể khác nhau với cơ địa và tình trạng mụn cóc từng bạn nhưng cũng chỉ khoảng 1-2 tuần là khỏi nên nếu không may mọc mụn cóc trên người thì các bạn cũng cứ thử cách này xem sao. Chúc các bạn thành công với phương pháp trị mụn cóc bằng hành tím nhé.