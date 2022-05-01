Dưới đây là 9 cách khắc phục đơn giản giúp đôi mắt sáng và long lanh hơn dành cho bạn.

Bạn có thể dễ dàng mua ở cửa hàng hoặc hiệu thuốc, nhưng nếu vì lý do nào đó mà bạn không tìm được thì bạn có thể tự làm nước hoa hồng tại nhà.

Nước hoa hồng dưỡng ẩm và nuôi dưỡng làn da, giúp hết sưng, đỏ và ngứa, đồng thời có tác dụng làm trắng và trẻ hóa.





Bạn sẽ cần:

cánh hoa tươi từ 1 bông hồng

1 ly nước nóng

Làm thế nào:

Rửa sạch cánh hoa hồng, cho vào nồi đun nhỏ lửa.

Đổ một cốc nước nóng vào và để mọi thứ nguội đi. Sau đó đổ mọi thứ vào một chén đã được khử trùng.

Tốt hơn hết bạn nên để nước hoa hồng tự làm trong tủ lạnh, nhưng không quá một tuần.

Làm thế nào để sử dụng nó:

Làm ẩm hai miếng bông bằng nước hoa hồng.

Đắp chúng lên vùng da dưới mắt và để trong 15 phút. Lặp lại quy trình mỗi sáng và tối cho đến khi bạn hài lòng với kết quả.

2. Dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân làm cho vùng da quanh mắt căng mọng hơn và nếu được sử dụng thường xuyên sẽ giúp hết sưng và quầng thâm dưới mắt.





Làm thế nào để sử dụng nó:

Thoa 2-3 giọt dầu với động tác xoa bóp nhẹ vào mỗi buổi tối trước khi ngủ, bạn sẽ thấy kết quả sau một tuần.

3. Nước ép khoai tây

Khoai tây chứa các thành phần làm trắng da tự nhiên và vitamin C.

Làm thế nào:

Bào khoai tây sống và ép lấy nước.

Làm thế nào để sử dụng nó:

Làm ẩm miếng bông trong nước khoai tây, đắp lên mắt và để trong 10 phút. Sau đó rửa sạch mặt.

Bạn có thể kết thúc quá trình bằng cách mát xa mắt với một giọt dầu ô liu hoặc dầu đào. Bạn nên sử dụng phương pháp này hàng ngày trong 2 tuần.

4. Dưa chuột để đông mát

Dưa chuột chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa và có tác dụng làm trắng da.

Làm thế nào:

Thái dưa chuột thành từng khoanh dày và cho vào tủ lạnh 30 phút.

Làm thế nào để sử dụng nó:

Lấy những khoanh dưa chuột trong tủ lạnh và đắp lên mắt. Đảm bảo rằng bạn đắp chúng lên tất cả các khu vực da có vấn đề.

Để khoảng 10-15 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước mát. Lặp lại quy trình mỗi ngày trong một tuần.

5. Trà

Trà rất giàu caffein, tannin và chất chống oxy hóa, giúp nó trở thành một phương thuốc tuyệt vời để trị quầng thâm và sưng tấy.

Làm thế nào để sử dụng nó:

Pha một tách trà xanh hoặc trà đen, đợi nguội rồi thấm miếng bông vào cốc và đắp lên mắt. Bạn cũng có thể sử dụng túi trà.

Để miếng nén trong 10-15 phút. Áp dụng nó hàng ngày trong một tuần, bạn sẽ nhận thấy sự cải thiện đáng kể.

6. Mặt nạ sữa và bánh mì

Sữa nâng tông, dưỡng ẩm và làm trắng da. Bánh mì có chứa men, giàu vitamin B, giúp làm dịu da và giảm mẩn ngứa.





Làm thế nào:

Tạo hỗn hợp bánh mì trắng và sữa.

Làm thế nào để sử dụng nó:

Đắp mặt nạ, nhưng đảm bảo rằng lớp đắp trên da không quá dày. Để khoảng 10-15 phút, sau đó rửa sạch mặt.

Nếu bạn thực hiện mặt nạ này thường xuyên, quầng thâm dưới mắt của bạn sẽ sớm biến mất.

7. Nước ép cà chua

Cà chua chứa lycopene, một chất chống oxy hóa giúp củng cố thành mao mạch.





Làm thế nào:

Thoa nước ép cà chua lên vùng da có vấn đề và để trong 10 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước mát.

Áp dụng hàng ngày trong 2 tuần, bạn sẽ thấy kết quả.

8. Xoa bóp và các bài tập

Những phương pháp này không chỉ giúp bạn loại bỏ quầng thâm dưới mắt mà còn có tác dụng tốt đối với thị lực của bạn.

Bắt đầu bằng mát-xa:

Dùng các đầu ngón tay massage vùng da dưới mắt theo chuyển động nhẹ trong 2-3 phút. Di chuyển từ thái dương xuống sống mũi dọc theo mi dưới. Để tránh áp lực quá lớn lên nhãn cầu, không xoa bóp mi trên.

Sau khi massage, bạn nên thoa kem dưỡng mắt. Đảm bảo rằng chuyển động của bạn không làm căng da.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu các bài tập:

Nhắm mắt lại. Dùng ngón tay trỏ cố định vùng da khóe mắt ngoài để tránh nếp nhăn.

Nhắm chặt mắt trong 6 giây, sau đó thả lỏng mí mắt. Lặp lại ít nhất 10 lần.

9. Đá viên thảo dược

Nước đá có tác dụng tuyệt vời đối với làn da: giúp da đàn hồi tốt hơn, làm mờ nếp nhăn và giảm sưng tấy. Nếu bạn đông lạnh một loại bia được làm bằng các loại dược liệu, phương thuốc này sẽ còn hiệu quả hơn.

Có thể bạn sẽ cần:

lá xô thơm

hoa ngô và hoa cúc

mùi tây (tươi hoặc khô)

Làm thế nào:

Lấy một thìa cà phê mỗi loại thảo mộc cho mỗi 200ml nước.

Đổ nước sôi vào và để khoảng 2 giờ.

Làm nguội, sau đó đổ vào khuôn đá và cho vào ngăn đá tủ lạnh.

Làm thế nào để sử dụng nó:

Mỗi buổi sáng, bạn hãy dùng một viên đá xoa lên các vùng xung quanh mắt trong 30 giây.

Lặp lại quá trình này trong 2 tuần và bạn sẽ nhận thấy đôi mắt của mình trông khỏe mạnh như thế nào.

Theo Brightside