Dưới đây là những bí quyết chọn kính cận phù hợp với khuôn mặt nữ giúp bạn che đi khuyết điểm và trông xinh xắn, đáng yêu hơn trong phong cách “bác học”.

Ngày nay, việc đeo kính cận là một chuyện quá quen thuộc. Ai cũng có thể bị cận vì nhiều lý do chứ không riêng gì mọt sách. Việc chọn kính cận phù hợp với khuôn mặt nữ khiến bạn trở nên xinh đẹp và dịu dàng hơn, đồng thời giúp các đường nét trên khuôn mặt được hài hòa và không còn cứng như cặp gọng kính cũ kỹ như cách đây mấy năm. Bí quyết chọn kính cận phù hợp với khuôn mặt nữ - Ảnh minh họa: Internet Xác định được kiểu gương mặt Một cặp kính cận không ăn ý với khuôn mặt sẽ không thể che đi những khuyết điểm mà bạn muốn ăn gian như mũi hơi tẹt, hàm vuông, cằm ngắn,... Do đó,việc lựa chọn kính cận phù hợp với khuôn mặt nữ là cực kỳ quan trọng. Nhiều người nghĩ rằng kính cận khiến mặt mình trở nên cứng và ngồ ngộ. Tuy nhiên trên thực tế thì không có chiếc kính nào khiến bạn trở nên xấu xí chỉ là nó không phù hợp mà thôi.

Hãy xác định kiểu khuôn mặt để chọn kính cho phù hợp - Ảnh minh họa: Internet Nếu bạn muốn chọn được một cặp kính cận phù hợp, bạn phải biết được mặt mình có hình dáng như thế nào, tròn, vuông hay dài, to hay nhỏ, mặt trái xoan hay trái tim, … Những tiêu chí khi chọn gọng kính Đeo kính cận không chỉ vì bạn bị cận mà còn là một xu thế thời trang của giới trẻ trong những năm gần đây. Thường thì khi đi cắt kính lần đầu, chúng ta thường chọn kính và gọng kính theo tư vấn của nhân viên bán hàng. Tuy nhiên, sau đó bạn sẽ hối hận vì đeo lên trông không hề hợp tí nào. Một vài lời chê là điều không thể tránh khỏi. Dưới đây là một vài tiêu chí giúp bạn chọn kính phù hợp với khuôn mặt của bạn:

Độ tương phản: Độ tương phản của gọng kính và khuôn mặt nghĩa là gọng kính có phù hợp với góc cạnh của khuôn mặt hay không bởi bên cạnh kiểu dáng mềm mại, một số loại gọng kính còn mang phong cách cứng cáp và khỏe khoắn. Chọn gọng kính có độ tương phản với khuôn mặt - Ảnh minh họa: Internet Tỷ lệ với khuôn mặt: Tỷ lệ quyết định đến việc gọng kính có vừa và cân đối với khuôn mặt hay không. Dù bạn lựa chọn loại kính nào đi chăng nữa thì tỷ lệ giữa gọng kính và khuôn mặt là yếu tố quan trọng quyết định xem chiếc kính đó có làm nổi bật đường nét khuôn mặt hay không. Màu sắc của gọng kính: Gọng kính có nhiều màu sắc khác nhau nên một số bạn cảm thấy phân vân trong việc lựa chọn cái nào là phù hợp với bản thân mình. Từng màu sắc sẽ tương phản với màu da và tóc khiến khuôn mặt bạn nổi bật hoặc chìm đi nếu bạn lựa chọn không kỹ càng. Chọn màu kính cận phù hợp với khuôn mặt Dưới đây là một vài gợi ý giúp bạn lựa chọn màu kính cận phù hợp với khuôn mặt của mình: Chọn màu kính cận phù hợp với phong thủy: Mỗi năm, vận hạn khác nhau với các mệnh khác nhau. Do đó, khi bạn lựa chọn màu kính hợp với phong thủy của mình thì may mắn sẽ luôn mỉm cười với bạn.

Chọn màu kính cận phù hợp với làn da: Các cô gái có làn da không hoàn toàn giống nhau. Có người da trắng, người da vàng, người da bánh mật. Do đó, bạn nên chọn màu kính phù hợp với làn da để tôn vinh khuôn mặt của mình lên.

Chọn màu kính cận phù hợp với mái tóc: Màu tóc là một điểm nhấn quan trọng của phụ nữ. Do đó, màu kính cận phù hợp với mái tóc sẽ khiến cô gái càng thêm nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn. Cách chọn kính phù hợp với khuôn mặt dài Khuôn mặt dài sẽ trở nên hài hòa và trông ngắn lại nhờ cặp kính cận phù hợp. Nếu bạn sở hữu một gương mặt dài, hãy kết thân với kiểu kính oversize rộng, gọng vuông, tròn hoặc hình oval. Tuyệt đối tránh xa những loại kính nhỏ và góc cạnh vì chúng sẽ khiến mặt bạn dài lại càng dài hơn đó. Chọn kính cận với khuôn mặt dài - Ảnh minh họa: Internet Cách chọn kính phù hợp với khuôn mặt tròn Nhiều bạn có khuôn mặt hơi mũm mĩm thường đặt câu hỏi mặt tròn đeo kính nào thì hợp. Không cần phải đau đầu, đây là những kiểu kính dành cho bạn. Chọn kính cận với khuôn mặt tròn - Ảnh minh họa: Internet Mặt tròn thường có 2 má bầu bĩnh, trán rộng và cằm tương đối ngắn. Đối với gương mặt này, bạn nên lựa chọn những chiếc kính cận có gọng cứng cáp, hình vuông hoặc hình chữ nhật. Một chiếc kính gọng tròn và mỏng chỉ khiến mặt bạn trở nên to hơn mà thôi. Cách chọn kính cận phù hợp với khuôn mặt trái xoan Những cô nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan trông thật xinh xắn và may mắn. Bất kỳ kiểu kính nào cũng hợp với khuôn mặt ưa nhìn này. Tuy nhiên, hình dáng phù hợp nhất dành cho những người mặt trái xoan là tròn, vuông, hình chữ nhật hoặc oversize. Chọn kính cận phù hợp với gương mặt trái xoan - Ảnh minh họa: Internet Chọn kính cận cho bạn nữ mặt vuông Khuôn mặt vuông sẽ khiến bạn trở nên kém thanh tú và hơi góc cạnh. Do đó, cần phải lựa chọn một chiếc kính làm sao giảm bớt sự vuông vích đó lại. Một chiếc gọng kính vuông và hình chữ nhật là lựa chọn tồi và khiến mặt bạn vuông lại càng vuông. Thay vào đó là kiểu gọng kính tròn hoặc bầu dục sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Chọn kính cận cho mặt vuông - Ảnh minh họa: Internet Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn biết thêm những bí quyết chọn kính cận phù hợp với khuôn mặt nữ để trông vừa trí thức mà vẫn hợp thời trang. Chúc bạn luôn xinh đẹp và tự tin với cặp kính cận đáng yêu của mình.

5 quy tắc chọn túi hoàn hảo theo dáng người giúp bạn che mọi khuyết điểm hình thể Một chiếc túi xách phù hợp với dáng người sẽ giúp bạn gái trở nên xinh đẹp và thời thượng hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-quyet-chon-kinh-can-phu-hop-voi-khuon-mat-nu-347690.html