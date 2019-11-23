Gợi ý cách lựa chọn quần áo cho người béo nữ

Lựa chọn trang phục phù hợp với dáng người chính là một trong những việc làm quan trọng và cần thiết nhất giúp bạn tạo nên phong cách riêng cho bản thân mình. Vậy người béo thì nên và không nên lựa chọn những trang phục nào, chất liệu ra sao?

Bạn là một người có thân hình không mấy thon gọn và bạn luôn cảm thấy tự ti về ngoại hình của chính bản thân mình. Bạn đang không biết cách phối hợp quần áo sao cho vừa đảm bảo tính thời trang lại vừa che đi thân hình mập mạp của mình. Vậy thì hãy tham khảo một số cách lựa chọn quần áo cho người béo nữ dưới đây.

Để có thể tạo nên những phong cách thời trang ấn tượng và thời thượng thì những cô nàng mũm mĩm nên lựa chọn những trang phục như sau:

- Những chiếc áo có cổ hình chữ V sẽ giúp cho phần thân trở nên thon gọn và bắt mắt hơn.

Cách mặc quần áo cho người béo nữ - Ảnh minh họa: Internet

- Khi lựa chọn quần thì bạn nên lựa chọn những chiếc quần Jeans, Denim cạp cao và tối màu như màu đen, nâu, màu mận chín,... và có ít họa tiết để có thể đánh lạc hướng mắt người nhìn và ngụy trang cho cơ thể của bạn. Với cách lựa chọn này sẽ khiến cho người quan sát chỉ tập trung vào quần áo mà quên đi việc để ý đến thân hình của bạn.

- Sử dụng những chiếc quần ống loe hay chân váy chữ A sẽ giúp cho các cô nàng che đi thân hình mập mạp của mình và tạo ra một cái nhìn cân bằng hơn cho toàn bộ cơ thể.

- Nên sử dụng những bộ quần áo đơn sắc, lựa chọn những chiếc áo có nếp gấp hoặc sọc kẻ theo chiều dọc sẽ giúp bạn tạo ảo giác cho người nhìn và khiến cho bạn trông mảnh mai hơn rất nhiều.

Khi lựa chọn quần áo cho người béo nữ nên lựa chọn những màu đơn sắc - Ảnh minh họa: Internet

Người béo nữ không nên mặc những quần áo nào?

- Khi lựa chọn quần áo nếu bạn có thân hình không mấy thon gọn thì không nên lựa chọn những trang phục quá bó bởi nó sẽ làm lộ ra những phần mỡ thừa gây mất thẩm mỹ và khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu.

- Ngoài ra bạn cũng không nên lựa chọn những bộ quần áo quá rộng bởi nó sẽ khiến cho vóc dáng của bạn trở nên nặng nề hơn so với cân nặng thực tế của bạn.

- Những chiếc váy bó sát cũng chính là nguyên nhân làm lộ những lớp mỡ thừa trên cơ thể chính vì thế bạn tuyệt đối không nên lựa chọn những chiếc váy này.

Người béo không nên mặc đồ quá bó sát - Ảnh minh họa: Internet

- Bạn nên tránh lựa chọn những chiếc áo cổ ngang hoặc cổ thuyền vì chúng có thể làm cho vai của bạn trông rộng hơn.

- Những chiếc quần Legging hay quần Skinny Jeans cũng là những món đồ mà bạn không nên lựa chọn.

Cách phối hợp quần áo nữ cho người béo

Cách phối đồ cho người béo lùn nữ

Nếu bạn là một cô nàng vừa lùn lại vừa béo thì giải pháp tốt nhất dành cho bạn đó chính là sử dụng đầm xòe hoặc chân váy chữ A kết hợp với một chiếc áo thun đơn sắc. Ưu điểm của bộ đồ này đó chính là che đi đôi chân không mấy thon gọn của bạn và giúp cho thân hình trở nên cân đối hơn. Cách phối đồ đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả với những người nữ béo lùn.

Cách phối đồ cho người mập lùn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra quần jean lưng cao kết hợp với một chiếc áo kẻ sọc đơn giản hoặc quần ống rộng dáng cạp cao với một chiếc áo croptop cũng là một trong những cách phối đồ lý tưởng nhất dành cho bạn.

Cách phối đồ cho người mập cao

Bạn đang băn khoăn không biết nên làm thế nào để vừa làm nổi bật dáng vóc cao ráo của mình lại vừa có thể che đi thân hình mập mạp. Cách tốt nhất lúc này đó chính là kết hợp quần short với một chiếc áo phông đơn giản. Với cách kết hợp này sẽ giúp bạn trở nên năng động, trẻ trung hơn rất nhiều.

Cách lựa chọn quần áo cho người béo nữ cao - Ảnh minh họa: Internet

Cách phối đồ cho người bị béo bụng

Bạn đang lo lắng không biết nên làm thế nào để che đi phần mỡ thừa ở bụng của mình. Vậy thì bạn có thể tham khảo cách phối đồ sau đây:

Với những cô nàng bị béo bụng thì nên lựa chọn những chiếc chân váy xòe xung quanh phần eo và hông kết hợp cùng với chiếc áo sơ mi hoặc phông trơn đơn giản sẽ giúp cho phần bụng trở nên thon gọn hơn và khiến cho bạn trở nên thu hút hơn rất nhiều.

Cách mặc đồ cho người béo bụng - Ảnh minh họa: Internet

Thông qua những cách phối đồ trên đây có thể thấy yếu tố quan trọng nhất trong việc lựa chọn trang phục cho người béo đó chính là sự đơn giản. Càng lựa chọn phức tạp, rườm rà càng khiến cho thân hình trở nên nặng nề và kém sắc hơn.

Trên đây là một vài gợi ý về cách lựa chọn quần áo cho người béo nữ đã được chúng tôi tìm hiểu và tổng hợp lại. Hy vọng với những chia sẻ này sẽ giúp bạn chọn được phong cách phù hợp nhất với mình.