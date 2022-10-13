Bí kíp siêu đỉnh giá lại cực hời giúp nàng tạm biệt mùi hôi nách

Làm đẹp 13/10/2022 10:52

Trong khi lăn khử mùi hoặc chất chống mồ hôi có thể là giải pháp tạm thời cho vùng nách có mùi của bạn thì vẫn có những cách giúp bạn khống chế mùi hôi ấy mãi mãi. 

Bí kíp siêu đỉnh giá lại cực hời giúp nàng tạm biệt mùi hôi nách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp bạn loại bỏ mùi khó chịu của vùng nách. Điều quan trọng là phải biết những gì gây ra mùi cơ thể ở chúng ta. Các vi khuẩn sống trên bề mặt da của chúng ta phá vỡ các protein khi chúng ta đổ mồ hôi và giải phóng một số hợp chất axit riêng biệt, dẫn đến mùi hăng.

1. Sử dụng muối ăn

Cho một ít muối vào một xô đầy nước ấm. Trộn đều hỗn hợp cho đến khi tan hết rồi đi tắm. Nó có đặc tính làm sạch và cũng giúp loại bỏ mồ hôi.

Bí kíp siêu đỉnh giá lại cực hời giúp nàng tạm biệt mùi hôi nách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

2. Xịt giấm táo

Lấy 1 cốc giấm táo và trộn với 1/2 cốc nước. Cho vào bình xịt và sử dụng mỗi tối vào vùng da dưới cánh tay của bạn trước khi ngủ. Rửa nó bằng nước ấm vào buổi sáng.

Bí kíp siêu đỉnh giá lại cực hời giúp nàng tạm biệt mùi hôi nách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Dùng khoai tây

Cắt lát mỏng khoai tây và chà xát lên vùng da dưới cánh tay của bạn trong 30 phút. Rửa sạch với nước và mùi hôi dưới cánh tay của bạn sẽ biến mất.

4. Đắp mặt nạ baking soda với chanh

Bí kíp siêu đỉnh giá lại cực hời giúp nàng tạm biệt mùi hôi nách - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lấy hai thìa muối nở và trộn với một thìa nước cốt chanh. Tạo hỗn hợp sệt. Xoa bóp hỗn hợp trên vùng da dưới cánh tay của bạn trong 10 phút theo chuyển động tròn. Rửa sạch bằng nước. 

5. Dùng nước ép cà chua

Trộn nước ép cà chua với nước cốt chanh. Đắp hỗn hợp trong 10 phút quanh nách rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Theo Times of Inida

Lật tẩy 5 lầm tưởng về việc chạy bộ khiến bạn giảm cân mãi không thành

Lật tẩy 5 lầm tưởng về việc chạy bộ khiến bạn giảm cân mãi không thành

Theo dữ liệu chính thức, khoảng 621 triệu người chạy như một sở thích hoặc môn thể thao, và hơn 11 tỷ đô la được chi cho thiết bị chạy bộ. Thông tin này rất đáng khích lệ và nó cho thấy mức độ quan tâm của mọi người đến hoạt động thể chất của họ.

Xem thêm
Từ khóa:   trị hôi nách khử mùi hôi nách cách giảm hôi nách

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 21 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 47 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 21 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 18 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới