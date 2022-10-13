Bí kíp siêu đỉnh giá lại cực hời giúp nàng tạm biệt mùi hôi nách

Trong khi lăn khử mùi hoặc chất chống mồ hôi có thể là giải pháp tạm thời cho vùng nách có mùi của bạn thì vẫn có những cách giúp bạn khống chế mùi hôi ấy mãi mãi.

Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là một số biện pháp khắc phục tại nhà có thể giúp bạn loại bỏ mùi khó chịu của vùng nách. Điều quan trọng là phải biết những gì gây ra mùi cơ thể ở chúng ta. Các vi khuẩn sống trên bề mặt da của chúng ta phá vỡ các protein khi chúng ta đổ mồ hôi và giải phóng một số hợp chất axit riêng biệt, dẫn đến mùi hăng.

1. Sử dụng muối ăn

Cho một ít muối vào một xô đầy nước ấm. Trộn đều hỗn hợp cho đến khi tan hết rồi đi tắm. Nó có đặc tính làm sạch và cũng giúp loại bỏ mồ hôi.

Ảnh minh họa: Internet

2. Xịt giấm táo

Lấy 1 cốc giấm táo và trộn với 1/2 cốc nước. Cho vào bình xịt và sử dụng mỗi tối vào vùng da dưới cánh tay của bạn trước khi ngủ. Rửa nó bằng nước ấm vào buổi sáng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Dùng khoai tây

Cắt lát mỏng khoai tây và chà xát lên vùng da dưới cánh tay của bạn trong 30 phút. Rửa sạch với nước và mùi hôi dưới cánh tay của bạn sẽ biến mất.

4. Đắp mặt nạ baking soda với chanh

Ảnh minh họa: Internet

Lấy hai thìa muối nở và trộn với một thìa nước cốt chanh. Tạo hỗn hợp sệt. Xoa bóp hỗn hợp trên vùng da dưới cánh tay của bạn trong 10 phút theo chuyển động tròn. Rửa sạch bằng nước.

5. Dùng nước ép cà chua

Trộn nước ép cà chua với nước cốt chanh. Đắp hỗn hợp trong 10 phút quanh nách rồi rửa sạch bằng nước lạnh.

Theo Times of Inida

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