Bật mí cách làm mọc tóc dài nhanh siêu tốc

Làm đẹp 05/03/2020 16:39

Tóc ngắn cũn cỡn và mọc lưa thưa rất khó để tạo kiểu tóc khi bạn đi chơi. Bài viết này sẽ bật mí cho bạn cách làm mọc tóc nhanh giúp bạn tha hồ làm đẹp với tóc.

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Dân gian có câu : “Hàm răng, mái tóc là góc con người” thì đủ biết là mái tóc quan trọng như thế nào đối với hình ảnh của con người. Đối với chị em phụ nữ, một mái tóc dài, óng mượt sẽ giúp chi em trông thướt tha, duyên dáng và quyến rũ hơn. Chưa kể đến việc các chị em còn dễ dàng tạo muôn kiểu tóc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng đối với những chị em có mái tóc vừa ngắn vừa thưa thì dường như là điều không thể. Chắc chắn rằng các chị em sở hữu mái tóc đầy tuyệt vọng ấy đang mong chờ cách làm mọc tóc siêu tốc, thần kỳ như mơ ước.

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Cách làm mọc tóc nhanh siêu tốc mang lại cho bạn một mái tóc dài bồng bềnh như mong ước - Ảnh minh họa: Internet
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Cách làm mọc tóc nhanh siêu tốc giúp bạn lấy lại vẻ đẹp và sức sống cho mái tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách 1: Thể dục tăng tuần hoàn máu trên đầu

Đây là cách giúp tóc mọc dày trở lại tự nhiên và vô cùng an toàn. Bạn có thể tự thực tại nhà mà không cần đến salon tóc.

Cách thực hiện: Gập người xuống sau đó lấy tay vuốt hết tóc, cho tóc buông xuống dưới đất, rồi kết hợp từ từ vuốt chân tóc và mát xa nhẹ nhàng. Cách này giúp cho máu trên đầu được lưu thông và được tuần hoàn giúp cho nang tóc được bơm máu đầy đủ và kích mọc tóc dài và dài nhanh hơn.

Trong trường hợp bạn bị mỏi lưng khi thực hiện các này, bạn có thể áp dụng cách mát xa da đầu trên giường. Đơn giản, bạn chỉ cần lên giường nằm, sau đó đưa cổ ra phía ngoài thành giường cho đầu hướng xuống đất rồi buông tóc xuống. Từ từ lấy hai tay đan xen nhau vuốt tóc từ chân tóc vùng đỉnh đầu trở xuống. Sau đó, luồn tay ra gáy và cũng vuốt tóc tương tự. Có thể kèm theo mát xa vùng gáy và vùng cổ và vùng da trên đỉnh đầu. Nhờ đó mà các nguồn dinh dưỡng và dưỡng chất được đưa đến nang tóc giúp tóc phát triển nhanh và dày hơn.

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Mát xa da đầu và tóc giúp bơm máu đến nang tóc giúp tóc mọc dài và dày hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Cách làm tóc nhanh dài bằng muối

Muối còn được biết đến là một nguyên liệu làm đẹp vô cùng tiện lợi vì có có mặt ở trong mọi gia đình. Đối với mái tóc, muối có một công dụng làm giảm sự gãy rụng ở tóc, giúp phục hồi và cải thiện mái tóc bị xơ, yếu, hư tổn nhiều. Kết hợp muối trắng với dầu gọi là công thức tuyệt vời giúp làm tóc nhanh dài cấp tốc và óng mượt.

Cách thực hiện: Trộn 3 thìa muối biển với 2 thìa dầu gội thông thường tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Sau đó, làm ướt da đầu bằng nước ấm giúp lỗ chân lông trên da đầu được giãn nở. Tiếp theo, thoa đều hỗn hợp dầu gội-muối biển lên da đầu và khắp từ chân tới ngọn tóc. Kết hợp mát xa da đầu và mái tóc nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút, rồi dùng khăn mềm quấn lấy tóc, ủ trong 15 phút rồi gội sạch lại bằng nước ấm. Cuối cùng, gội đầu lại lần hai với dầu xả và nước sạch. 

Thực hiện 2-3 lần/ tuần để thấy hiệu quả. Lưu ý: Không nên gãi da đầu bằng móng tay sắc, nhọn vì có thể làm tổn thương nang tóc khiến tóc gãy rụng nhiều hơn. Muối biển có tính năng tẩy tế bào da chết trên da rất tốt nên rất dễ làm khô da. Vì, thế không nên làm dụng cách này quá nhiều.

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Muối trộn với dầu gội để gội đầu là công thức vô cùng thần kỳ giúp tóc mọc dài và dày hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 3: Cách làm tóc dài nhanh trong 1 đêm bằng bia

Từ trước đến nay, bia chỉ được biết đến là loại nước giải khát có gas chứ không nhiều người biết đến bia còn có công dụng làm đẹp cực kỳ thần kỳ. Trong bia tươi có chứa rất nhiều vitamin nhóm B giúp kích tóc mọc dày và dài nhanh hơn.

Cách thực hiện: Trộn đều 50ml bia tươi với 20ml sữa tươi nguyên chất khuấy đều thành hỗn hợp. Sau đó, làm ướt tóc và ướt da đầu bằng hỗn hợp này. Kết hợp mát xa nhẹ, rồi ủ trên đầu trong 30 phút rồi xả sạch với dầu gội và nước ấm. Cách làm mọc tóc này không những dưỡng ẩm cho tóc tốt mà còn khiến tóc mọc dài, dày nhanh và mượt mà óng ả. Thực hiện 2-3 lần / tuần để có hiệu quả.

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Bia có tác dụng dưỡng ẩm, kích thích mọc tóc giúp tóc dài, dày, mềm mượt và óng ả hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách 4: Cách làm mọc tóc nhanh với tinh dầu vỏ bưởi

Tinh dầu vỏ bưởi có công dụng dưỡng ẩm, làm sạch da đầu và kích tóc mọc nhanh rất tốt để nuôi dưỡng tóc dài, khỏe đẹp.

Cách thực hiện: Lấy 1 quả bưởi rồi gọt lấy phần vỏ, sau đó cho vỏ bưởi vào đun với nước sạch để lấy tinh dầu. Có thể kết hợp đun thêm với ít cỏ mần trầu tươi và ít vỏ cam. Sau đó, hòa nước vỏ bưởi đã đun sôi và chậu nước rồi gội với dầu gội như bình thường bạn sẽ thấy hiệu quả trên mái tóc chỉ sau 2 tuần. Thực hiện đều đặn 2-3 lần/ tuần.

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Tinh dầu vỏ bưởi có đặc tính làm mềm tóc, giúp mọc tóc và phục hồi tóc hư tổn rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bài viết trên đây mách nàng các cách làm mọc tóc siêu nhanh, siêu hiệu quả và siêu an toàn bằng những nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Chúc các nàng thực hiện thành công và sở hữu một mái tóc dài, dày mượt, óng ả, quyến rũ và hấp dẫn phái nam!

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