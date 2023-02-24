Bật mí 5 thủ thuật tinh tế giúp các mỹ nhân trông luôn lộng lẫy trên thảm đỏ

Ngay bây giờ sẽ hé lộđiều gì diễn ra đằng sau hậu trường để những ngôi sao này thể hiện tất cả hào quang khi có máy quay xung quanh.

Nhưng sự thật là đằng sau những bộ váy, kiểu tóc và cách trang điểm lộng lẫy đó là hàng loạt thủ thuật mà có thể chúng ta không ngờ tới, giúp họ có được diện mạo như thế này.

Người ta thường thấy những người nổi tiếng trên thảm đỏ với những kiểu tóc cập nhật bóng mượt và không có lấy một sợi tóc con bay lả tả nào. Để giữ nếp ngay cả những sợi tóc bù xù ở phía trước, họ sử dụng một bước hoàn thiện hơi kỳ lạ: bàn chải đánh răng xịt keo xịt tóc. Bằng cách đó, phần còn lại của kiểu tóc không bị rối và bất kỳ sợi tóc lộn xộn nào cũng được giữ nguyên.

2. Họ sử dụng chất khử mùi để làm mềm giày

Nếu đôi giày mà người nổi tiếng sẽ đi đến một sự kiện quá chật, hoặc do chân cô ấy bị sưng hoặc cỡ hơi nhỏ, một mẹo đơn giản để giải quyết vấn đề là xịt chất khử mùi vào bên trong gót chân. Nó sẽ làm mềm giày đủ để bàn chân trượt như lụa vào trong đó.

3. Họ làm cho đôi chân thoải mái hơn với áo lót và miếng dán dính

Một mẹo khác để mang lại sự thoải mái hơn cho đôi chân của họ là sử dụng miếng dán ngực thay vì miếng lót giày có thể quá dày hoặc không hữu ích, tùy thuộc vào loại giày họ đang đi. Mặt khác, các miếng dán gần như vô hình do kết cấu và độ dày của chúng, đồng thời bảo vệ chống cọ xát.

4. Họ dùng xà phòng để chế ngự những chiếc khóa kéo ngang bướng

Nếu khóa kéo không lên hoặc xuống đúng cách, những người nổi tiếng chỉ cần chà một thanh xà phòng lên đó để kéo khóa dễ dàng hơn. Xà phòng hoạt động như một chất bôi trơn trên dây kéo và giúp dây kéo không bị hỏng khi bạn buộc nó di chuyển.

5. Họ quàng khăn để tránh vết trang điểm

Vết trang điểm có thể là một sự bất tiện phổ biến khi mặc quần áo cho buổi dạ tiệc. Những người nổi tiếng quàng khăn quanh cổ khi trang điểm để tránh điều đó. Sau khi những nét tạo kiểu cuối cùng được thực hiện, họ sẽ tháo nó ra và sẵn sàng khuấy động thảm đỏ.

Theo Brightside