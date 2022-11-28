Bảo vệ làn da khỏi các tác nhân ngây hại với 6 nguyên liệu thiên nhiên dễ tìm

Không lo làn da bị lão hoá với 6 nguyên liệu thiên nhiên dễ tìm ngay trong nhà bạn
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1. Nha đam
Mặc dù không sử dụng như một loại thảo mộc, nha đam được chứng minh rất tốt cho làn da bạn. Nó giúp ngăn ngừa cháy nắng và giữ ẩm cho da. Nếu trồng loại cây này tại nhà, bạn chỉ cần cắt vài nhánh và lấy nhựa của nó đắp lên da sẽ cho bạn kết quả tuyệt vời.
2. Hương thảo, húng tây và Echinacea
Đây là những loại thảo mộc có chứa khoáng chất, chất chống oxy hóa và vitamin P, rất tốt cho da. Ngay cả khi bạn dùng với một số lượng nhỏ trong các món ăn, chúng cũng phát huy công dụng tuyệt vời. Sử dụng thường xuyên sẽ giúp da khỏe mạnh và tươi sáng hơn mỗi ngày.
3. Hoa nhài
Hoa nhài có đặc tính chống nấm, chống viêm và kháng virus, và được biết đến là loại hoa có tác dụng giảm đầy hơi.
Trà hoa nhài
Để pha trà hoa nhài thơm, bạn hãy ngâm hoa trong nước nóng. Loại trà này ít ngọt và có mùi thơm rất thư giãn.
Dầu hoa nhài giúp da đều màu
Là một chất khử trùng tự nhiên, hoa nhài cung cấp lợi ích chống lão hóa mạnh mẽ. Nó thúc đẩy quá trình chữa lành và giúp làm đều màu da bằng cách giảm sự xuất hiện của các đốm đồi mồi và vết sạm nắng.
4. Nghệ
Đây là loại thảo dược ở châu Á, được sử dụng phổ biến trong các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp. Nghệ không những được dùng vào mục đích thẩm mỹ mà còn được biết đến như một phương pháp phòng chống bệnh Alzheimer.
5. Cám gạo
Cám gạo rất giàu các chất chống oxy hóa mạnh như inositol và gamma oryzanol và hàm lượng vitamin A, B2, B12 và E dồi dào giúp dưỡng ẩm da, giúp da săn chắc.
Từ xa xưa, những geisha Nhật Bản đã sử dụng nước gạo để tắm, có giúp loại bỏ các tạp chất, nuôi dưỡng da, giúp làn da mềm mại, mịn màng và trắng sáng.
6. Yến mạch
Yến mạch giúp làm mềm da, loại bỏ độc tố và dầu nhờn ra khỏi lỗ chân lông, giúp da thông thoáng.