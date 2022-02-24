Bạn lo ngại vì những chiếc giày mới đeo đã mau cũ? 12 mẹo cực hay này sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ cho đôi giày bạn yêu thích

Làm đẹp 24/02/2022 13:30

Đôi giày của bạn đã trải qua rất nhiều lần sử dụng và bạn vẫn muốn bảo quản thật tốt? Những ngày mưa, vỉa hè đầy bụi và sân cỏ chỉ là một vài trong số những trở ngại mà đôi giày của bạn phải đối mặt trong trung bình một năm. Cho dù bạn đang đi giày thể thao hay giày cao cổ bằng da, có rất nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến vẻ đẹp của đôi giày mới của bạn. 

Bạn lo ngại vì những chiếc giày mới đeo đã mau cũ? 12 mẹo cực hay này sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ cho đôi giày bạn yêu thích - Ảnh 1

May mắn thay, nếu bạn thực hiện các bước sau đây, bạn có thể bảo vệ những đôi giày ngay từ khi đeo vào. Với sự chăm sóc đúng cách, bạn sẽ có thể mang một đôi giày tuyệt vời trong nhiều năm!

1. Bắt đầu với một "nền tảng" vững chắc

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của chất liệu cao cấp khi nói đến giày. Những đôi giày rẻ tiền làm từ chất liệu tổng hợp thường dễ bị hỏng chỉ sau một vài lần đeo, vì vậy đừng quá tiết kiệm khi lựa chọn giày dép. Tìm kiếm các thương hiệu chất lượng, được đánh giá tốt và các chất liệu như da tự nhiên, da lộn và bông. Những thứ này không chỉ tồn tại lâu hơn mà còn tốt hơn cho môi trường, vì chúng mất ít thời gian hơn để phân hủy.

Bạn lo ngại vì những chiếc giày mới đeo đã mau cũ? 12 mẹo cực hay này sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ cho đôi giày bạn yêu thích - Ảnh 2
Sử dụng bình xịt bảo vệ giày. (Hình ảnh: Dreamstime.com)

2. Sử dụng chất bảo vệ dạng xịt cho giày

Khi bạn lấy giày ra khỏi hộp bảo vệ, hãy xịt chúng bằng bình xịt bảo vệ thích hợp cho chất liệu của chúng. Đặc biệt, hãy đảm bảo xịt cho giày da lộn, loại da có thể dễ bị hỏng do nước và muối làm hỏng.

3. Thêm đế cao su chống dính

Trong khi giày làm hoàn toàn bằng da thì thoải mái hơn và chất lượng cao hơn, nhưng đế da lại rất dễ mòn. Chỉ sau một vài lần sử dụng, chúng có thể bị xẹp xuống và thâm đen, điều này thật không lý tưởng khi bạn đã trả rất nhiều tiền để mua chúng. Cách tốt nhất để bảo vệ chúng là dán các miếng bảo vệ đế dính làm bằng cao su mỏng để có thể đi trên mọi bề mặt mà không bị mài mòn.

4. Làm sạch giày của bạn sau khi mang

Sau khi bạn đi giày, hãy nhanh chóng làm sạch chúng bằng khăn lau giày, bàn chải da lộn hoặc vải ướt tùy thuộc vào chất liệu giày. Đảm bảo loại bỏ mọi vết bẩn trước khi bắt đầu vào nhà.

Bạn lo ngại vì những chiếc giày mới đeo đã mau cũ? 12 mẹo cực hay này sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ cho đôi giày bạn yêu thích - Ảnh 3
 (Hình ảnh: Josh Calabrese, Unsplash)

5. Để giày khô hoàn toàn

Cho dù bạn có nhận ra hay không, đôi giày của bạn vẫn đọng một số lượng mồ hôi khi bạn mang chúng. Để giữ cho chúng luôn trong tình trạng tốt nhất, hãy để chúng khô ít nhất một ngày sau khi đeo. Xoay vòng lịch sử dụng giày của bạn thường xuyên sẽ giúp tất cả chúng bền lâu hơn.

6. Xịt lót giày bằng chất khử mùi

Nếu sau khi giày của bạn đã khô hoàn toàn mà chúng vẫn còn mùi thì đã đến lúc bạn nên sử dụng bình xịt khử mùi. Vi khuẩn gây mùi không chỉ gây mùi khó chịu mà còn có thể từ từ làm biến chất bên trong giày của bạn, vì vậy bước này cực kỳ quan trọng. Trên thị trường có các loại thuốc xịt, bột và túi khử mùi giúp việc loại bỏ vi khuẩn trở nên dễ dàng.

7. Nhét đồ bảo vệ giày của bạn

Khi bạn không đi giày, hãy lấp đầy khoảng trống trong chúng bằng cây giày định hình phom hoặc giấy báo để giữ dáng. Điều này đặc biệt quan trọng với những đôi bốt, chúng có xu hướng bị đổ và mất dáng nhanh chóng.

8. Bảo quản giày của bạn đúng cách

Giữ túi và hộp đựng giày của bạn và sử dụng chúng để đựng những đôi giày đẹp của bạn được bảo quản tốt. Khi giày của bạn đã khô trong một ngày, hãy nhét chúng trở lại vào túi hoặc hộp đựng của chúng. Điều này không chỉ bảo vệ chúng mà còn giúp việc sắp xếp trong tủ quần áo của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Bạn lo ngại vì những chiếc giày mới đeo đã mau cũ? 12 mẹo cực hay này sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ cho đôi giày bạn yêu thích - Ảnh 4
Đánh bóng giày da khi chúng bắt đầu xỉn màu. (Ảnh: qua pixabay)

9. Dùng xi đánh giày

Đánh bóng giày da bất cứ khi nào chúng bắt đầu xỉn màu. Đối với hầu hết mọi người, điều này sẽ làm vài tháng một lần, nhưng đối với một số người, nó có thể chỉ là một hoặc hai lần một năm.

10. Bỏ giày vải vào máy giặt

Giày thể thao vải có đế cao su có thể được giặt sạch trong máy giặt bất cứ khi nào chúng bị bẩn. Bạn chỉ cần đảm bảo đem chúng ra phơi nắng chứ không phải máy sấy.

11. Thay dây buộc

Nếu bạn muốn nâng cấp nhanh chóng cho đôi giày thể thao thoải mái dành cho nữ hoặc nam của mình, chỉ cần chuyển dây buộc cũ, bẩn sang dây mới tinh. Đôi khi, chính những chi tiết nhỏ nhất mới thực sự tạo nên sự khác biệt.

12. Mang giày của bạn đến tiệm chăm sóc giày dép

Bạn lo ngại vì những chiếc giày mới đeo đã mau cũ? 12 mẹo cực hay này sẽ giúp bạn kéo dài tuổi thọ cho đôi giày bạn yêu thích - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Có một số việc bạn sẽ không thể tự làm, chẳng hạn như thay thế gót giày bị hỏng và đế giày đã mòn. Hãy mang đôi giày của bạn đến một thợ chăm sóc giày dép và bạn sẽ ngạc nhiên về cách họ biến những đôi giày cũ của bạn trông như mới. Họ thậm chí có thể điều chỉnh độ vừa vặn bằng cách kéo dài đôi giày của bạn, rút ​​ngắn trục của ủng hoặc điều chỉnh độ dài của dây đai giày.

Theo Nspirement

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