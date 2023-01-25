Bạn đang gặp căng thẳng? Liệu pháp hương thơm tinh túy này có thể giúp bạn thư giãn cả thể chất lẫn sức khỏe tinh thần!

Làm đẹp 25/01/2023 16:52

Một mùi hương có thể không chỉ là một trải nghiệm thú vị trôi thoáng qua. Nếu bạn đang cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi, mùi hương có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn, giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và tràn đầy năng lượng hơn.

Bạn đang gặp căng thẳng? Liệu pháp hương thơm tinh túy này có thể giúp bạn thư giãn cả thể chất lẫn sức khỏe tinh thần! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn sử dụng mùi hương để cải thiện sức khỏe hoặc tâm trạng của mình, bạn đang sử dụng liệu pháp hương thơm, đây là một dạng liệu pháp bổ sung. Trong liệu pháp hương thơm, các loại tinh dầu được chưng cất từ ​​thực vật sẽ được hấp thụ vào cơ thể qua các lỗ chân lông trên da khi massage, hoặc hít qua mũi.

Mùi hương do dầu tiết ra sẽ tác động lên vùng dưới đồi, một phần của não ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết tố. Phản ứng của từng cá nhân đối với mùi hương mang tính cá nhân cao, nhưng một mùi hương có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, sự trao đổi chất, mức độ căng thẳng và ham muốn tình dục của bạn.

Bớt lo lắng

Nghiên cứu đã chứng minh rằng liệu pháp hương thơm, đặc biệt là hoa oải hương, có thể cải thiện tâm trạng và giảm bớt lo lắng.

Bạn đang gặp căng thẳng? Liệu pháp hương thơm tinh túy này có thể giúp bạn thư giãn cả thể chất lẫn sức khỏe tinh thần! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Điều dưỡng Nâng cao Hoa Kỳ cho thấy liệu pháp hương thơm giúp bệnh nhân chăm sóc đặc biệt cảm thấy bớt lo lắng và tích cực hơn ngay lập tức.

Bạn có thể mang bài học đó về nhà bằng cách sử dụng liệu pháp hương thơm quanh nhà, chuyên gia sức khỏe hành vi Jane Ehrman từ Hoa Kỳ cho biết.

Cô ấy nói: "Bạn có thể tạo ra những loại thuốc giảm căng thẳng có mùi thơm trong nhà bếp của mình và mang đến tâm trạng như bạn đang thư thái khi cố gắng bình tĩnh lại".

Sức mạnh của liệu pháp hương thơm có thể được nhìn thấy trong khả năng khứu giác của chúng ta với việc mang lại trí nhớ sống động.

Bạn đang gặp căng thẳng? Liệu pháp hương thơm tinh túy này có thể giúp bạn thư giãn cả thể chất lẫn sức khỏe tinh thần! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cô nói: "Khi bạn nghĩ về ngôi nhà của bà mình có mùi như thế nào khi thức ăn được nấu, nó sẽ làm tâm trạng bạn phấn chấn hơn. Khi bạn ngửi thấy một số loại nước hoa, chẳng hạn như không khí mùa xuân, nó sẽ làm nên điều gì đó thư thái cho bạn."

Cung cấp năng lượng và làm dịu

Bạn đang gặp căng thẳng? Liệu pháp hương thơm tinh túy này có thể giúp bạn thư giãn cả thể chất lẫn sức khỏe tinh thần! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Các mùi hương khác nhau có thể có tác dụng khác nhau. Một số loại nước hoa, chẳng hạn như chanh, có thể tiếp thêm sinh lực cho bạn.

Nếu bạn đang cảm thấy khá mệt mỏi và kém tâm trạng, hãy thử một trong các loại tinh dầu cam quýt, như bưởi hoặc cam. Hương hoa hồng Rosemary cũng có thể tiếp thêm sinh lực. 

Bạn đang gặp căng thẳng? Liệu pháp hương thơm tinh túy này có thể giúp bạn thư giãn cả thể chất lẫn sức khỏe tinh thần! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các hương thơm như hoa oải hương có thể giúp làm dịu bạn. Hít thở trong hương thơm đó sẽ giúp tâm trí bạn thoát khỏi sự thất vọng hoặc căng thẳng mà bạn đang trải qua. Khi bạn hít vào và trải nghiệm mùi hương, bạn sẽ thoát ra khỏi những âu lo trong đầu và đến với khoảnh khắc tận hưởng thư giãn.

Bạn đang gặp căng thẳng? Liệu pháp hương thơm tinh túy này có thể giúp bạn thư giãn cả thể chất lẫn sức khỏe tinh thần! - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trị liệu bằng hương thơm tại nhà

Trị liệu bằng hương thơm là một kỹ thuật thư giãn giá cả phải chăng mà bạn có thể sử dụng tại nhà theo một số cách:

Bạn đang gặp căng thẳng? Liệu pháp hương thơm tinh túy này có thể giúp bạn thư giãn cả thể chất lẫn sức khỏe tinh thần! - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
  • Đặt tinh dầu vào máy xông để tỏa hương thơm trong phòng.
  • Nhỏ vài giọt tinh dầu vào khoảng 2 cốc nước. Khuấy đều nước sau đó nhúng vào khăn. Vắt miếng khăn ra và dùng nó để lau mặt, tay và cổ. Hoặc bảo quản khăn vải trong hộp kín để trong tủ lạnh để sử dụng sau. Hai hoặc ba giọt tinh dầu là rất nhiều. Thử nghiệm với một hoặc hai loại và xem liệu hương thơm có đủ mạnh hay không. Khăn mặt cotton hoạt động tốt nhất nếu bạn muốn sử dụng cách này.
  • Thoa kem dưỡng da có mùi thơm.
  • Đặt ra một que có mùi thơm. Mang theo một ít trong ví hoặc túi của bạn để sử dụng khi cần thiết.

Theo Clevelandclinic

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