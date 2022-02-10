8 cách để loại bỏ khuôn mặt sưng húp: Áp dụng ngay để 'tút tát' nhan sắc mỗi sáng nào!

Nếu bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng và thấy da mặt của mình bị sưng tấy, đó là tín hiệu cho thấy bạn cần phải chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn. Có một loạt các biện pháp cần tính đến, không chỉ đối với vẻ ngoài của bạn, mà bạn cũng nên kiểm soát các cơ quan bên trong của mình để ngăn chặn vấn đề này.
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Sau đây là tổng hợp một số mẹo của chuyên gia có thể giúp bạn giảm thiểu sưng tấy.
1. Thực hiện massage trong 3 phút.
Để khuôn mặt bớt sưng húp, bạn cần lưu thông máu tốt hơn. Sử dụng phương pháp xoa bóp đặc biệt để điều chỉnh lưu lượng máu . Bạn có thể thử kỹ thuật này :
- Khoanh tay, giống như trong hình. Đặt 2 ngón tay vào 2 bên đầu gáy.
- Bắt đầu xoa bóp từ từ xuống bằng cách vuốt các ngón tay xuống cổ. Áp dụng một chút áp lực. Lặp lại 10 lần.
- Di chuyển các ngón tay của bạn đến giữa cổ của bạn. Bắt đầu vuốt xuống một lần nữa. Lặp lại 10 lần.
- Đưa 2 ngón tay từ 2 bàn tay lên giữa ngực. Bắt đầu vuốt ngón tay sang ngang trước ngực. Lặp lại 10 lần.
2. Sử dụng kem vitamin K.
Vitamin K chủ yếu được sử dụng cho các sản phẩm chăm sóc da y học. Nó giúp làm lành da, giảm mẩn đỏ và giảm thiểu sưng tấy . Đó là lý do tại sao bạn thường có thể tìm thấy vitamin K trong các loại kem bôi dưới mắt.
3. Tiêu thụ cả kali và natri.
Thận của chúng ta duy trì sự cân bằng thích hợp giữa natri, kali và nước trong cơ thể. Khi chúng ta hấp thụ quá nhiều natri, cơ thể sẽ cố gắng cân bằng nó bằng cách giữ lại nước, và chúng ta bắt đầu bị đầy hơi.
Ăn thực phẩm giàu kali bất cứ khi nào bạn ăn mặn để giữ cân bằng tốt .
4. Không rửa mặt dưới vòi hoa sen.
Các chuyên gia khuyên bạn nên rửa mặt bằng nước mát tại bồn rửa mặt trong phòng tắm để giảm sưng tấy. Tránh rửa mặt với phần còn lại của cơ thể dưới vòi hoa sen.
5. Giảm độ nóng của nước vòi sen.
Tắm nước nóng có thể làm tăng chất lỏng và lượng máu cung cấp cho da mặt. Điều đó làm cho làn da của bạn trông nóng và sưng húp. Nếu bạn vẫn cần nhiệt độ cao, chỉ cần kết thúc bằng cách dội nước lạnh lên mặt .
6. Điều hòa estrogen.
Có một số dấu hiệu cho thấy sự mất cân bằng estrogen trong cơ thể bạn. Chúng bao gồm một số triệu chứng thị giác :
- Tăng sắc tố da
- Một khuôn mặt sưng húp
- Vết rạn da màu tím
Hãy kiểm tra nồng độ hormone của bạn để tránh các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.
7. Kiểm soát lượng protein của bạn.
Một trong những lý do khiến khuôn mặt của bạn trông sưng tấy là do chế độ ăn uống ít protein. Khi cơ thể bạn thiếu protein, chất lỏng bên trong mạch máu có thể rò rỉ ra ngoài vào tế bào, vì vậy hãy giữ cho chế độ ăn uống của bạn luôn cân bằng.
8. Kiểm soát tình trạng tuyến giáp của bạn.
Mặt sưng có thể do tuyến giáp hoạt động kém. Các triệu chứng khác của tình trạng này là mệt mỏi, tăng cân và táo bón .
Tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu bạn gặp bất kỳ tình trạng nào trong số này.
Theo Brightside