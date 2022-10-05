6 lý do khiến da sần sùi, nổi mụn mặc dù áp dụng "7749 bước" như lời hội chị em truyền miệng

ửa mặt quá nhiều có hại cho da vì nó lấy đi lượng dầu và độ ẩm tự nhiên, khiến da dễ bị tổn thương hơn trước các chất ô nhiễm và vi khuẩn. Ảnh minh họa: Internet

Vùng da quanh mắt rất nhạy cảm, đến mức nếu bạn dụi mắt thường xuyên, bạn có nguy cơ làm vỡ các mạch máu mỏng manh, khiến vùng da này trở nên tối màu và xuất hiện quầng thâm, sạm. Do đó, để chống lão hóa cho mắt, bạn nên sử dụng các sản phẩm chứa retinol, peptide hoặc kẽm (zinc). Chúng kích thích sản xuất elastin, làm giảm nhăn nheo ở da mắt.

Làm sạch da chắc chắn là một thói quen tốt nhưng lạm dụng nó sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Rửa mặt quá nhiều có hại cho da vì nó lấy đi lượng dầu và độ ẩm tự nhiên, khiến da dễ bị tổn thương hơn trước các chất ô nhiễm và vi khuẩn. Điều này cũng xảy ra nếu bạn tẩy da chết quá mức.

3. Bỏ qua ngực và cổ

Trong khi dưỡng ẩm cho da mặt, chúng ta có xu hướng bỏ qua cổ và ngực. Chúng ta thường không hiểu rằng hai khu vực này là nơi đầu tiên xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi dưỡng ẩm cho da mặt, chúng ta có xu hướng bỏ qua cổ và ngực. Chúng ta thường không hiểu rằng hai khu vực này là nơi đầu tiên xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn dưỡng cả da cổ và ngực vào lần tiếp theo khi bạn.

4. Không lau điện thoại di động

Nói chuyện điện thoại trong nhiều giờ có hại cho da vì điện thoại di động là nơi sinh sản hoàn hảo của vi khuẩn, có thể dẫn đến nổi mụn ở mặt, quai hàm và cằm. Đảm bảo rằng bạn vệ sinh điện thoại thường xuyên.

5. Sờ tay lên mặt

Hằng ngày bàn tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thứ, có không biết bao nhiêu là vi khuẩn và bụi bẩn, vì thế khi sờ tay lên mặt, đặc biệt chăm sóc da vùng da bị mụn, da sẽ rất nhanh lão hóa Ảnh minh họa: Internet

Hằng ngày bàn tay của chúng ta tiếp xúc với rất nhiều thứ, có không biết bao nhiêu là vi khuẩn và bụi bẩn, vì thế khi sờ tay lên mặt, đặc biệt chăm sóc da vùng da bị mụn, da sẽ rất nhanh lão hóa. Một số người còn có thói quen chống cằm khiến vùng da nhanh chảy xệ, giãn đàn hồi, giảm săn chắc cho da.

6. Xử lý nhiều vấn đề trên da cùng lúc

Đây có lẽ là thói quen mà rất nhiều người mắc phải. Có những người điều trị cùng lúc mụn, sẹo lại sử dụng thêm các sản phẩm dưỡng trắng da.

Điều này cực kỳ sai lầm, không mang lại hiệu quả điều trị cho da. Mà còn khiến da bị bí, các sản phẩm chồng chứa lên nhau gây khó chịu, nhờn rít trên da và làm da trở nên tồi tệ hơn.

Lời khuyên cho các bạn đó là hãy điều trị 1 vấn đề về da sau đó mới chăm sóc dưỡng trắng da. Tránh xử lý nhiều vấn đề trên da cùng một lúc sẽ gây phản tác dụng.