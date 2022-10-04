Loại bỏ vết ố cao răng, trả lại nụ cười trắng sáng cùng nguyên liệu giá "thân thiện" túi tiền

Làm đẹp 04/10/2022 10:53

Cao răng vàng là thứ khiến chúng ta khiếp sợ. Đây là một dạng mảng bám tồi tệ và nó xảy ra khi bạn quên quy tắc vàng 3: đánh răng, dùng chỉ nha khoa và súc miệng.

Khi bạn không loại bỏ cao răng, nó sẽ trở nên thô ráp và có thể dẫn đến các bệnh về nướu  Đó là chưa kể đến việc bạn nhìn vào sẽ rất khó chịu khi bạn mở miệng.

Dưới đây là 5 cách để loại bỏ cao răng và sáng bóng như kim cương.

Baking soda và muối

Loại bỏ vết ố cao răng, trả lại nụ cười trắng sáng cùng nguyên liệu giá 'thân thiện' túi tiền - Ảnh 1

Hãy bắt đầu với phương pháp lấy cao răng đơn giản mà hiệu quả này. Baking soda là một chất mạnh có tác dụng kháng khuẩn và hỗ trợ làm trắng răng.

Trộn 1 muỗng canh muối nở với một chút muối và cho một ít hỗn hợp này lên bàn chải đánh răng của bạn. Ngoài ra, hãy thêm nó vào kem đánh răng thông thường của bạn. Không đánh răng với baking soda nhiều hơn một lần một tuần vì nó có thể dẫn đến tổn thương men răng.

Vỏ cam

Loại bỏ vết ố cao răng, trả lại nụ cười trắng sáng cùng nguyên liệu giá 'thân thiện' túi tiền - Ảnh 2

 

Bạn đã bao giờ tự hỏi phải làm gì với vỏ cam thừa chưa? Bây giờ bạn sẽ biết. Trái cây họ cam quýt nói chung rất tốt trong việc loại bỏ các vết mảng bám vì chúng có chứa axit.

Bạn có thể trực tiếp chà xát vỏ lên răng trong 2-3 phút hoặc tạo thành hỗn hợp sền sệt rồi đắp lên răng. Cho dù bạn chọn cách nào, hãy súc miệng bằng nước ấm sau đó. Lặp lại vài lần một tuần nhé.

Nước chanh

Loại bỏ vết ố cao răng, trả lại nụ cười trắng sáng cùng nguyên liệu giá 'thân thiện' túi tiền - Ảnh 3

 

Thay vỏ cam với nước chanh để có kết quả tốt hơn khi bạn muốn loại bỏ răng ố vàng. Axit trong chanh không chỉ đánh tan mảng bám mà còn làm trắng răng nhẹ.

Nhúng bàn chải đánh răng vào nước chanh tươi và nhẹ nhàng chà xát lên răng. Để nó trong một phút trước khi rửa sạch. Hãy nhớ rằng nước chanh là một tác nhân rất mạnh và có thể gây mòn răng, vì vậy hãy sử dụng cẩn thận.

Hạt mè

Loại bỏ vết ố cao răng, trả lại nụ cười trắng sáng cùng nguyên liệu giá 'thân thiện' túi tiền - Ảnh 4

 

Hạt mè rất tốt theo nhiều cách: sử dụng để làm gia vị cho món salad của bạn hoặc loại bỏ cao răng. Chúng hoạt động như một chất tẩy rửa tự nhiên, đồng thời đánh bóng và làm sạch răng.

Lấy một thìa hạt đầy vào miệng và nhai kỹ. Bạn cần cố gắng tạo ra một loại bột nhão và không được nuốt nó trong quá trình này. Sau đó đánh răng bằng hỗn hợp này và bàn chải đánh răng khô. Làm điều này hai lần một tuần nhé.

Hydrogen peroxide và nước súc miệng

Loại bỏ vết ố cao răng, trả lại nụ cười trắng sáng cùng nguyên liệu giá 'thân thiện' túi tiền - Ảnh 5

 

Hydrogen peroxide có đặc tính kháng khuẩn và nước súc miệng cũng vậy. Trộn 1 muỗng canh nước súc miệng sát trùng với 3 muỗng canh dung dịch hydrogen peroxide 3%. Súc miệng bằng hỗn hợp này trong vài phút và kết thúc quy trình bằng súc miệng với nước sạch.

Theo Brightside

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Muối tắm không chỉ là một chất bổ sung dễ chịu khác cho phòng tắm của bạn mà còn đi kèm với một loạt lợi ích. Những lợi ích này không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm tắm của bạn mà còn cả làn da của bạn, miễn là bạn biết cách sử dụng những loại muối tắm này và tận dụng những lợi ích tối đa từ nó. 

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