6 loại thực phẩm nên sử dụng khi bụng đói vào buổi sáng để giúp chị em giảm cân nhanh nhất

Làm đẹp 24/12/2023 15:17

Để giảm cân một cách hiệu quả và tích cực, chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên dùng 6 loại thực phẩm này khi để bụng đói vào buổi sáng.

Mỗi lần bạn tích cực giảm cân, cân nặng sẽ quay trở lại nếu bạn không để ý?

Chuyên gia dinh dưỡng Zhang Zhang đã chia sẻ rằng ăn 5 loại thực phẩm này khi bụng đói vào buổi sáng có thể giúp bạn giảm cân nhanh nhất mà không bị tăng cân trở lại.

Cô nhấn mạnh rằng ăn sáng đúng cách có thể kích thích quá trình trao đổi chất trong suốt cả ngày và tăng tốc đốt cháy mỡ thừa.

Uống hơn 200ml nước ấm khi bụng đói

6 loại thực phẩm nên sử dụng khi bụng đói vào buổi sáng để giúp chị em giảm cân nhanh nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều sao nữ uống một ly nước ấm khi thức dậy vào buổi sáng, tác dụng của nước ấm có thể giúp làm ấm dạ dày, đánh thức hệ tiêu hóa, thúc đẩy cơ thể làm việc nhanh chóng và tăng tốc độ trao đổi chất.

Bổ sung protein chất lượng cao

Muốn giảm cân thì hàng ngày phải ăn đủ chất đạm, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên ăn cả quả trứng mỗi ngày kèm một cốc sữa đậu nành không đường.

Nếu không có thì thay sữa đậu nành không đường bằng sữa chua không đường hoặc một cốc sữa nguyên chất.

Bữa sáng phải ăn carbohydrate

Khi giảm cân, bữa sáng đừng quên carbohydrate, nhất định phải ăn tinh bột, các thực phẩm chủ yếu có GI thấp như khoai lang, khoai tây, ngũ cốc, bột yến mạch đều là những lựa chọn tốt.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

6 loại thực phẩm nên sử dụng khi bụng đói vào buổi sáng để giúp chị em giảm cân nhanh nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên chọn một trong hai loại trái cây và rau quả, chẳng hạn như hai hoặc ba quả dưa chuột hoặc một nắm dâu tây, quả việt quất hoặc cà chua bi để bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể.

Bổ sung chất béo chất lượng cao

Cuối cùng, người ta cũng nhấn mạnh rằng khi giảm cân nhiều người rất thèm ăn chất béo, nhưng thực tế việc bổ sung chất béo chất lượng cao lại có lợi cho cơ thể, bởi nếu không có sự tham gia của chất béo chất lượng cao thì các loại thực phẩm trên khó được hấp thụ cho cơ thể.

Chất béo chất lượng cao được khuyên dùng bao gồm bơ, cá hồi, quả óc chó, hạnh nhân, dầu ô liu hoặc sô cô la nguyên chất đều là những lựa chọn tốt để bắt đầu.

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Các nhà khoa học đã phát hiện loại thực phẩm này có chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, chống viêm có thể hạn chế sự tích tụ protein trong não có liên quan đến bệnh Alzheimer.

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Từ khóa:   thực phẩm giảm cân dinh dưỡng

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