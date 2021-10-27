5 màu tóc thu đông thời thượng, sang chảnh rất đáng để nàng thử một lần trong đời

Và nếu như nàng chưa biết màu tóc nào là phù hợp nhất với khuôn mặt của mình hơn cả, thì hãy tham khảo thử những gam màu tóc dưới đây.

Dạo này thì thu sắp sang và đông sắp tới rồi các nàng ạ! Thế nên có lẽ đây cũng là thời điểm thích hợp để nàng thay màu áo mới cho tóc cho tóc của mình được rồi đấy.

Điểm nổi bật của màu tóc nâu cam đất chính là sự phá cách của màu cam kết hợp cùng nâu truyền thống.

Để cho ra một màu tóc vừa giúp da trở nên sáng bừng đầy sức sống, lại vừa giúp cho khuôn mặt của bạn trông dịu dàng và nữ tính hơn.

2. Màu tóc nâu trà sữa

Ảnh minh họa: Internet

Màu tóc trà sữa là sự quyện hòa giữa gam màu vàng và sắc trắng, hai tông màu này tựa như một ly trà sữa thơm ngon, ngọt ngào đúng điệu.

Chính vì mang trong mình sự ngọt ngào, trẻ trung nhưng lại vẫn không kém phần sang chảnh như vậy.

Mà tông màu tóc có phần hơi phá cách này, luôn là sự lựa chọn hàng đầu của những quý cô sành điệu.

3. Màu nâu cà phê

Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy rằng, nâu cà phê chưa bao giờ ngừng hot và đây cũng là gam màu được đông đảo các tín đồ mê làm đẹp yêu thích.

Bởi nó không những phù hợp với mọi lứa tuổi, màu da, phong cách trang điểm. Mà còn giúp cho những người nhuộm tóc không phải tốn công, mất thì giờ để tẩy tóc như những gam màu khác.

4. Màu nâu tây

Ảnh minh họa: Internet

Trong những năm trở lại đây, nâu tây cũng là một trong những màu tóc được giới trẻ yêu thích.

Bởi khi nhuộm lên, cô nàng không những khoe được nét trẻ trung, cá tính, hiện đại và thêm phần nổi bật hơn.

5. Màu nâu chocolate sáng

Ảnh minh họa: Internet

Nâu chocolate sáng không những giúp cho cô nàng có vẻ ngoài trông tươi tắn hơn, mà gam màu này còn phù hợp với tất cả mọi loại da.

Cho nên, nếu như bạn đang tìm kiếm cho mình một gam màu nhuộm nhẹ nhàng mà không hề nhàm chán, thì chocolate sáng chính là gam màu sẽ mang đến cho bạn một mái tóc bồng bềnh và tạo ấn tượng khó phai trong lòng người đối diện.