Thời trang mẹ bỉm của phu nhân TGĐ tập đoàn nghìn tỷ: Tăng 20kg mà vẫn mặc đẹp, nuột nà sang chảnh hơn gái còn son

Bất ngờ hơn là sau 2 tháng hạ sinh con gái cho gia đình hào môn và từng than vãn đã tăng 20kg, Phanh Lee nay đã lấy lại vòng eo thon gọn, thoải mái lên đồ sang chảnh check in sống ảo.

Sau gần 2 năm về chung nhà, Phanh Lee (Phương Anh) đã hạ sinh em bé đầu lòng cho ông xã là tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ vào cuối tháng 7 vừa qua. Từ lúc bầu bí đến khi làm mẹ bỉm, nàng dâu hào môn nhận mưa lời khen vì xinh đẹp, gu thời trang "chất lừ".

Rời showbiz, Phanh Lee làm vợ Tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ, gu thời trang lên hương khác biệt. Sau khi sinh con đầu lòng, nữ diễn viên 9X chọn set đồ hàng hiệu, khoe body thon gọn, nuột nà đến khó tin sau 2 tháng hạ sinh em bé đầu lòng.

Bà mẹ một con khiến dân tình xuýt xoa bởi gu ăn mặc sành điệu. Mặc dù bận rộn với vai trò làm mẹ, song người đẹp vẫn dành thời gian để chăm sóc vẻ ngoài. Gu thời trang của Phanh Lee cũng rất đa dạng từ boot, quần short cho tới áo nỉ dáng rộng hay sơ mi thời thượng.

Phanh Lee cũng từng tiết lộ cô tăng gần 20kg khi mang thai con gái đầu lòng. Sau khi sinh con, cô đã giảm được 10kg nhờ phương pháp cho con bú.

Loạt ảnh trên trang Instagram cá nhân của Phanh Lee sang chảnh không kém các cháu 2k. Không chỉ có gu thời trang hiện đại, nhan sắc bà mẹ một con cũng khiến đàn em phải chạy dài mới theo kịp.

Làm dâu nhà hào môn, Phanh Lee đang tận hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hiện tại, người đẹp đang tập trung hoàn thành tốt vai trò làm vợ làm mẹ và chưa đề cập đến dự định quay lại màn ảnh nhỏ trong tương lai.

Thời điểm mang bầu, gu ăn mặc của Phanh Lee được nhận xét cực chất. Nhiều chị em còn xin bí kíp ăn mặc của người đẹp. Sắc vóc của mẹ bỉm trong suốt thời gian thai kỳ vẫn cực kỳ rạng rỡ, tươi tắn.