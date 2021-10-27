Những lưu ý khi rửa mặt nếu da bị mụn ?

Mặc dù mụn không phải do bạn không rửa mặt sạch, nhưng rửa mặt thường xuyên là một bước quan trọng trong quy trình điều trị mụn của bạn . Nhưng chính xác thì bạn nên rửa mặt bao nhiêu lần một ngày? Hoặc rửa mặt quá nhiều có gây mụn không hay rửa mặt thường xuyên có gây mòn da không đó là câu hỏi phổ biến hiện nay.

Số lần rửa mặt thần kỳ thường được thống nhất là hai. Rửa mặt hai lần mỗi ngày, sáng và tối, vừa đủ để làm sạch lớp trang điểm , bụi bẩn và dầu thừa bám trên da, nhưng không quá nhiều để gây kích ứng. Nếu bạn bị đổ mồ hôi hoặc đặc biệt là bẩn, bạn có thể cần làm sạch lần thứ ba.

Rửa mặt thường xuyên có thể không trực tiếp gây ra mụn trứng cá, nhưng nó có khả năng gây kích ứng da của bạn và khiến da dễ nổi mụn hơn nếu bạn dễ bị chúng. Bởi việc thường xuyên “tẩy rửa ” da mặt không chỉ khiến da bị kích ứng, khô hạn mà còn kích thích các tuyền nhờn, làm cho các chất bã dầu trên da tiết ra nhiều hơn, gây mụn .

Các sản phẩm bạn sử dụng để làm sạch da mặt cũng rất quan trọng. Da trên mặt của bạn rất mỏng manh, vì vậy bạn không muốn sử dụng các chất tẩy rửa hoặc xà phòng quá mạnh. Đặt biệt không nên sử dụng chất tẩy rửa có cồn sẽ làm mòn da. Nếu da có mụn tốt nhất nên kết hợp sữa rửa mặt trị mụn vừa làm sạch da vừa trị được mụn hiệu quả.

Các loại sữa rửa mặt mạnh không phải lúc nào cũng tốt nên cân nhắc lựa chọn những loại tự nhiên và an toàn cho da. Nên kiên trì sử dụng để đạt được hiệu quả dài lâu. Ưu tiên các dòng sản phẩm không chứa các chất tẩy rửa quá mạnh có thể làm mòn da và kích ứng da.

Nên rửa mặt 2 lần mỗi ngày có thể tăng lên 3 nếu ra ngoài thường xuyên.

Mụn trứng cá không phải do khuôn mặt bẩn gây ra

Điều quan trọng cần nhớ là mụn không phải do mặt bẩn. Nếu bạn dễ nổi mụn không có nghĩa là bạn không chăm sóc da đúng cách. Tuy nhiên đây là một yếu tố có thể gây mụn

Một số người chăm sóc da rất tốt nhưng mụn vẫn xuất hiện. Điều này là do mụn trứng cá gây ra bởi các yếu tố hoàn toàn độc lập với chế độ chăm sóc da.

Những người bị mụn trứng cá có các tế bào da không được loại bỏ đúng cách và nhạy cảm hơn với kích ứng do vi khuẩn gây mụn có tên là Propionibacterium acnes gây ra . Hormone cũng đóng một vai trò trong sự phát triển của mụn trứng cá. Do đó đừng quá chủ quan khi bạn đã chăm sóc da bằng cách rửa mặt thôi là chưa đủ. Các giải pháp rửa mặt sẽ giúp làm sạch sâu và lấy đi mụn, chất bẩn, nhờn,... từ đó hạn chế được việc làm tình trạng trở nên tệ hơn.

Rửa mặt quá thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm mụn

Rửa mặt quá nhiều có thể không tốt (hoặc thậm chí tệ hơn) so với việc không rửa mặt. Nếu bạn rửa mặt quá thường xuyên, bạn có thể dễ dàng loại bỏ tất cả các loại dầu tốt mà da bạn cần để duy trì sự mềm mại. Rửa mặt quá nhiều còn khiến da mất đi lớp bảo vệ trước các tác động bên ngoài.

Bạn cũng có thể phá vỡ lớp phủ axit, là một lớp phủ bảo vệ mà chúng ta có trên da được tạo thành từ mồ hôi, dầu và vi khuẩn tốt.

Ngoài ra bạn có thể gặp vấn đề làn da khô, đỏ, bong tróc và kích ứng. Các phương pháp tẩy tế bào chết khắc nghiệt sẽ không làm sạch da nhanh hơn, nhưng chúng có thể gây kích ứng da và làm trầm trọng thêm tình trạng mụn.

Không nên rửa mặt thường xuyên có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn.

Làm sạch da chưa chắc đã hết mụn

Chăm sóc da tốt giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm, đồng thời có thể giúp giảm tắc nghẽn lỗ chân lông . Nhưng rửa mặt đơn giản với nước không hề có tác dụng như bạn nghĩ

Hãy coi việc rửa mặt hai lần mỗi ngày là bước đầu tiên trong quy trình điều trị mụn trứng cá của bạn. Bước thứ hai là sử dụng sản phẩm trị mụn thường xuyên.

Đối với mụn nhẹ , bạn có thể kết hợp với sữa rửa mặt trị mụn như một cách vừa làm sạch da vừa trị mụn.

Với các dạng mụn viêm nên tìm đến các trung tâm chăm sóc da hoặc bệnh viện da liễu tại đó họ sẽ có được cho mình những giải pháp. Lúc đó bạn sẽ được hướng dẫn cách rửa mặt và chăm sóc da hợp lý nhất.

Chỉ cần nhớ rằng, tất cả các loại thuốc điều trị mụn trứng cá tại chỗ, dù là thuốc mua tự do hay thuốc kê đơn, đều có tác dụng tốt nhất khi được bôi lên vùng da mới rửa sạch và lau khô hoàn toàn. Do đó việc bạn làm sạch da là rất cần thiết nhưng đừng quá lạm dụng để tránh hậu quả không có.