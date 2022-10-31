5 điều tuyệt đối "Cấm kỵ" sau khi nâng mũi có thể khiến chiếc mũi trở nên biến dạng.

Làm đẹp 31/10/2022 10:19

Đây là những sai lầm thường mắc sau khi nâng mũi, cảnh báo cần tránh thực hiện vì dễ gây ra di chứng về sau.

Trong nhiều năm gần đây, nâng mũi là hình thức làm đẹp vô cùng phổ biến ở các quốc gia Châu á vì người dân các quốc gia này thường có dáng mũi thấp, đầu mũi khá to, thô. Trong khi đó, mũi là linh hồn của khuôn mặt, việc sở hữu chiếc mũi thanh tú sẽ giúp toàn bộ nhan sắc được hài hòa và sang trọng hơn.

5 điều tuyệt đối 'Cấm kỵ' sau khi nâng mũi có thể khiến chiếc mũi trở nên biến dạng. - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Cấm kỵ sờ nắn mũi

Nhiều chị em sau khi nâng mũi về vì tò mò dáng mũi của mình nên đã dùng tay sờ nắn, hoặc không chịu kiêng khem mà lập tức chơi thể thao, chạy nhảy dẫn đến việc mũi bị tổn thương. Thạc sĩ, bác sĩ CKII Cao Ngọc Duy cho biết sau khi nâng, phần sụn mũi chưa thích nghi hoàn toàn mà cần một khoảng thời gian nên nó sẽ rất dễ tổn thương. Do đó, chị em tuyệt đối không được nắn bóp hay gãi và tránh tối đa việc va chạm mạnh vào toàn bộ dáng mũi.

2. Cấm kỵ việc nằm úp người khi ngủ

5 điều tuyệt đối 'Cấm kỵ' sau khi nâng mũi có thể khiến chiếc mũi trở nên biến dạng. - Ảnh 2

Bác sĩ khuyên vừa nâng mũi xong mọi người tuyệt đối không nằm úp hoặc nằm nghiêng vì nó dễ gây sưng, vẹo lệch

Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ khuyên vừa nâng mũi xong mọi người tuyệt đối không nằm úp hoặc nằm nghiêng vì nó dễ gây sưng, vẹo lệch dáng mũi. Thay vào đó, nên nằm ngửa và kê đầu cao nên bảo vệ dáng mũi trong suốt quá trình ngủ.

3. Hạn chế Vận động mạnh

Việc vận động mạnh gây áp lực lớn lên phần sống mũi chưa thực sự ổn định sau nâng mũi cho nên chúng ta cần tránh.

Những hoạt động thể dục thể thao cường độ cao như tập gym, chạy bộ, bơi lội, đá bóng, nhảy dây…hay bất cứ hình thức vận động mạnh nào cần phải kiêng trong ít nhất 1 – 2 tháng sau nâng. Bên cạnh đó, bạn cũng không được khuân vác các vật nặng.

Bạn nên thay thế bằng những hoạt động thể dụng nhẹ nhàng như đi bộ để máu lưu thông tốt hơn, qua đó giúp vết thương phẫu thuật nhanh chóng phục hồi.

4. Hạn chế trang điểm

5 điều tuyệt đối 'Cấm kỵ' sau khi nâng mũi có thể khiến chiếc mũi trở nên biến dạng. - Ảnh 3

Trong thành phần của phấn trang điểm có chưa nhiều loại hóa chất khác nhau, không ít trong đó có hại với vùng da mũi vốn rất nhảy cảm sau khi trải qua ca phẫu thuật.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thành phần của phấn trang điểm có chưa nhiều loại hóa chất khác nhau, không ít trong đó có hại với vùng da mũi vốn rất nhảy cảm sau khi trải qua ca phẫu thuật. Chính vì thế trong khoảng 1 tháng sau nâng mũi, chúng ta nên dừng việc trang điểm lại.

5. Hạn chế quan hệ 

Quan hệ vợ chồng cũng là một trong những điều cần kiêng kỵ sau khi nâng mũi hay sửa mũi hỏng.

Về cơ bản thì chuyện chăn gối không ảnh hưởng đến chiếc mũi, nhưng trong lúc quan hệ không thể tránh khỏi những va chạm không mong muốn tới chiếc mũi. Vì vậy vẫn nên hạn chế chuyện chăn gối khoảng 1 tháng sau nâng mũi.

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