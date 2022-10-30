"Làn da trắng mịn, căng tràn sức sống" chỉ với 5 thói quen cơ bản buổi sáng

Chăm sóc da 30/10/2022 12:38

Chăm sóc da buổi sáng là điều quan trọng để có làn da khỏe mạnh, sáng trắng. Hãy ghi nhớ 5 thói quen này để đạt được mục tiêu cho làn da của bạn.

Buổi sáng được mệnh danh là khoảng thời gian quý giá để bạn có thể dưỡng da nhanh chóng. Và tự tin bước ra đường với một làn da căng tràn sức sống, tươi trẻ rạng rỡ hơn. Sau 1 giấc ngủ dài, làn da được nghỉ ngơi và tái tạo lại. Bạn cần thực hiện một vài thói quen gọi là “đánh thức” làn da, giúp da đẹp lên trông thấy. Vậy với khoảng thời gian quá ít ỏi vào buổi sáng thì làm thế nào để chăm sóc da hiệu quả và nhanh chóng nhất.

'Làn da trắng mịn, căng tràn sức sống' chỉ với 5 thói quen cơ bản buổi sáng - Ảnh 1

Làm sạch nhẹ nhàng

Sau 1 giấc ngủ dài, làn da sẽ đọng lại những cặn bẩn và vi khuẩn. Bạn cần sử dụng sữa rửa mặt hoặc nước tẩy trang dịu nhẹ để làm sạch da. Hạn chế tác động mạnh gây tổn thương da. Việc làm sạch da mỗi buổi sáng giúp làn da hấp thụ dưỡng chất từ sản phẩm chăm sóc da và make up tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

 

'Làn da trắng mịn, căng tràn sức sống' chỉ với 5 thói quen cơ bản buổi sáng - Ảnh 2

Bắt đầu ngày mới với một túi nước đá

Xoa đá theo chuyển động tròn khắp khuôn mặt sẽ giúp bạn có một làn da tươi sáng. Có một thực tế là chườm lạnh có thể làm giảm sưng tấy. Vì vậy, dùng nước đá, túi đá hoặc thìa đông lạnh xoa lên mặt và mắt vào buổi sáng sẽ giúp bạn cảm thấy tươi mát bằng cách loại bỏ bọng mắt dưới mắt và tất cả các vùng khác trên khuôn mặt.

Ảnh minh họa: Internet

 

 

'Làn da trắng mịn, căng tràn sức sống' chỉ với 5 thói quen cơ bản buổi sáng - Ảnh 3

Massage nhẹ

Nếu có đủ thời gian và gương mặt bạn bị sưng húp sau 1 đêm ngon giấc thì bạn có thể thực hiện một vài động tác massage da mặt. Giúp máu huyết được lưu thông tốt hơn, làn da hồng hào và tươi tắn hơn. Gương mặt cũng trông thon gọn và quyến rũ hơn. 

Ảnh minh họa: Internet

 

 

'Làn da trắng mịn, căng tràn sức sống' chỉ với 5 thói quen cơ bản buổi sáng - Ảnh 4

Đổ mồ hôi

 Các chuyên gia nói rằng việc đổ mồ hôi vào sáng sớm là cách để giúp bạn có được làn da sáng. Vì thế, vào buổi sáng, hãy chạy bộ trong công viên gần nơi bạn sống hoặc tập luyện nhanh tại phòng tập thể dục. Điều này sẽ mang lại cho bạn cảm giác tươi mát và một làn da sáng tuyệt vời vào buổi sáng. 

Ảnh minh họa: Internet

 

'Làn da trắng mịn, căng tràn sức sống' chỉ với 5 thói quen cơ bản buổi sáng - Ảnh 5

Uống nước buổi sáng

Chào buổi sáng bằng một ly nước mát sẽ giúp thanh lọc cơ thể và cấp ẩm cho làn da. Sau khi thức dậy, hãy uống ngay một ly nước. Nước sẽ giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể và mang lại vẻ tươi tắn cho bạn vào sáng sớm. Da sẽ được cung cấp độ ẩm, mềm mại và căng mịn hơn. Bạn cũng nên duy trì việc uống đủ 2 lít mỗi ngày để da không bị khô ráp, thiếu nước.

Ảnh minh họa: Internet

 

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