"Làn da trắng mịn, căng tràn sức sống" chỉ với 5 thói quen cơ bản buổi sáng

Buổi sáng được mệnh danh là khoảng thời gian quý giá để bạn có thể dưỡng da nhanh chóng. Và tự tin bước ra đường với một làn da căng tràn sức sống, tươi trẻ rạng rỡ hơn. Sau 1 giấc ngủ dài, làn da được nghỉ ngơi và tái tạo lại. Bạn cần thực hiện một vài thói quen gọi là “đánh thức” làn da, giúp da đẹp lên trông thấy. Vậy với khoảng thời gian quá ít ỏi vào buổi sáng thì làm thế nào để chăm sóc da hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Làm sạch nhẹ nhàng Sau 1 giấc ngủ dài, làn da sẽ đọng lại những cặn bẩn và vi khuẩn. Bạn cần sử dụng sữa rửa mặt hoặc nước tẩy trang dịu nhẹ để làm sạch da. Hạn chế tác động mạnh gây tổn thương da. Việc làm sạch da mỗi buổi sáng giúp làn da hấp thụ dưỡng chất từ sản phẩm chăm sóc da và make up tốt hơn.