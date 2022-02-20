5 cách để duy trì màu tóc của bạn và 5 điều có thể hủy hoại nó

Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ 5 điều bạn có thể làm để giữ cho tóc khỏe hơn và giữ màu lâu hơn và 5 điều khiến màu nhuộm của bạn bị phai.

Màu tóc vàng bạch kim hoặc màu đỏ sặc sỡ có thể trông tuyệt vời đối với bạn nhưng để giữ được màu tóc lâu và giữ cho mái tóc của bạn khỏe mạnh, có một số điều nên làm và những điều nên tránh bằng mọi giá.

1. Sau khi nhuộm màu tóc, hãy gội sạch lần đầu tiên sau khoảng 2 ngày

Sau khi nhuộm màu tóc, bạn nên thử và đợi ít nhất 2 ngày trước khi gội lần đầu. Điều này là do tóc vẫn còn rất nhạy cảm sau quá trình nhuộm màu và nếu bạn gội đầu, tóc có thể bị phai màu nhanh hơn nhiều.

2. Sử dụng các loại mặt nạ dành cho tóc phù hợp

Đừng quên đắp mặt nạ cho tóc. Mặt nạ tóc sẽ giúp tăng cường và nuôi dưỡng tóc của bạn và chuẩn bị cho lần nhuộm tiếp theo.

3. Sử dụng biện pháp bảo vệ khỏi tia cực tím và cố gắng che giấu tóc khỏi ánh nắng mặt trời

Sử dụng các sản phẩm có khả năng chống tia cực tím vì mặt trời có thể là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn và sức nóng có thể khiến màu sắc của tóc mất đi. Cố gắng tìm những loại màu có thể tồn tại lâu trên tóc khi nhuộm sẽ ít phai hơn.

4. Xả sạch tóc bằng nước mát

Xả tóc bằng nước mát sẽ giúp tóc khỏe và bóng mượt. Gội đầu bằng nước nóng sẽ làm mở lớp biểu bì của tóc, dẫn đến tóc khô xơ và phai màu.

5. Sử dụng dầu gội khô an toàn cho màu tóc vào những ngày bạn không gội đầu

Gội đầu ít nhất có thể. Bạn có thể đã thực sự nhìn thấy màu sắc chảy ra trong nước khi gội đầu. Vào những ngày bạn không gội, hãy sử dụng dầu gội khô an toàn cho màu tóc vì nó sẽ giúp giữ cho tóc bạn bóng đẹp.

Những thứ có thể làm hỏng màu tóc của bạn

1. Không dùng dầu xả

Dưỡng tóc sâu là điều bắt buộc sau khi nhuộm tóc. Đó là do "ổ khóa" của bạn mất nhiều độ ẩm trong quá trình tạo màu. Nếu bạn không sử dụng dầu xả, tóc của bạn sẽ bị khô và mất đi độ bóng và màu nhuộm.

2. Sử dụng các công cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt

Nhuộm tóc và duỗi tóc bằng các dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt không phải là sự kết hợp ăn ý. Các công cụ được làm nóng sẽ làm cho màu tóc của bạn mờ đi và chỉ mất 5 giây sử dụng công cụ để thấy sự thay đổi. Điều này xảy ra do mọi người đặt máy làm tóc ở nhiệt độ rất cao và với nhiệt độ cao như vậy sẽ ảnh hưởng ngay đến màu nhuộm của bạn và có thể khiến tóc bạn chuyển sang màu nhạt hơn.

3. Bơi trong những hồ bơi có clo

Thuốc nhuộm tóc được tạo ra từ các hóa chất nên chúng có khả năng phản ứng với các hóa chất khác như clo có trong bể bơi. Clo có thể hoạt động như một chất tẩy trắng và làm cho màu của bạn chuyển sang màu sáng hơn, và cuối cùng, nó sẽ mờ dần.

4. Sử dụng các sản phẩm có muối, sunfat và chất tẩy rửa

Bạn cần đảm bảo rằng bạn sử dụng các sản phẩm không chứa hóa chất hoặc ít hóa chất nhất có thể. Sử dụng các sản phẩm như vậy sẽ loại bỏ tất cả màu sắc, vì chức năng của chúng là làm sạch mọi thứ về mặt hóa học, bao gồm cả màu tóc nhuộm của bạn.

5. Chải tóc trong khi sấy khô

Việc vò tóc có thể thực sự gây hại, đặc biệt là khi bạn nhuộm tóc. Việc chà xát mạnh sẽ làm tóc bạn yếu đi và ảnh hưởng đến màu sắc. Thay vào đó, quấn tóc bằng khăn sợi nhỏ và để tóc khô sẽ tốt hơn.

Theo Brightside