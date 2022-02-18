9 sai lầm về màu tóc có thể khiến bạn trông già đi

Sau đây là danh sách 9 lỗi màu tóc có thể khiến bạn già đi vài tuổi. Đừng bỏ lỡ lưu ý ở cuối bài viết, nó sẽ cho bạn thấy một kiểu tóc đẹp có thể là chìa khóa giúp bạn trở nên cuốn hút hơn rất nhiều.

Ai cũng biết rằng mái tóc nói chung liên quan đến vẻ ngoài rất nhiều, vì vậy việc lựa chọn màu nhuộm phù hợp chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt.

Bạn đã bao giờ nhận thấy rằng, khi một vật thể được đặt trước nền tối, các đặc điểm của nó dường như dễ phân biệt hơn? Điều tương tự cũng xảy ra với khuôn mặt của chúng ta. Khi chúng ta nhuộm tóc bằng một màu đen tuyền đồng nhất, chẳng hạn như không tạo vệt hoặc highlight, thì "những điểm không hoàn hảo" của chúng ta, chẳng hạn như nếp nhăn sẽ nổi bật hơn. Nếu bạn thích các sắc thái đậm hơn, thì màu hạt dẻ đậm là một lựa chọn thay thế tốt hơn màu đen.

8. Chọn một màu hoàn toàn khác với tông màu tóc tự nhiên

Điều gì có thể khiến bạn trông già hơn: tóc vàng hoặc hạt dẻ? Thật không may, câu trả lời phụ thuộc vào một số yếu tố sẽ quyết định liệu một người phụ nữ sẽ trông trẻ hơn với màu này hay màu khác. Bạn không nên thay đổi màu tóc tự nhiên của mình một cách đột ngột, vì những thay đổi mạnh có thể không phù hợp với màu da của bạn, do đó sẽ khiến bạn trông già hơn.

Hãy lấy Emma Stone làm ví dụ. Màu tự nhiên của cô ấy là vàng. Trông cô ấy trẻ hơn 5 tuổi với màu này phải không? Nếu bạn đã nhuộm tóc một thời gian và bạn không biết màu tóc tự nhiên của mình là gì, thì hãy xem những bức ảnh thời thơ ấu của bạn để tìm ra kiểu phù hợp với bạn.

7. Chọn một màu nhuộm đơn sắc không làm nổi bật hoặc tạo highlight

Để che đi mái tóc bạc của mình, một số phụ nữ thường sử dụng thuốc nhuộm đồng nhất một màu. Bạn nên biết rằng các màu đơn sắc như vàng hoặc đen sẽ không làm cho tóc bạn trông tự nhiên và có thể tạo ra vẻ già nua và xỉn màu cho khuôn mặt của bạn. Highlight hoặc những vệt màu khác nhau sẽ mang lại độ sáng cho khuôn mặt của bạn và mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung hơn, phá vỡ sự đơn điệu của những màu đồng nhất.

6. Đặt cược vào màu tóc vàng bạch kim

Bạn có phải là một fan hâm mộ của màu tóc này? Nếu vậy, thì tốt hơn bạn nên suy nghĩ lại. Màu vàng bạch kim là một màu lạnh, không hợp với những phụ nữ có làn da trắng hoặc hồng hào vì nó sẽ khiến họ trông "xỉn màu" và già đi.

5. Không làm nổi bật khuôn mặt

Ngay cả khi bạn nhuộm những vệt tóc, hiệu ứng hình ảnh của kết quả cuối cùng vẫn có thể thiếu "chiều sâu”" Giải pháp là sử dụng các tông màu sáng hơn để làm mờ nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác. Một số lời khuyên hữu ích cho bạn là hãy làm nổi bật khuôn mặt để tôn lên vẻ đẹp của bạn và khiến bạn trông trẻ trung hơn.

4. Để tóc nửa xám nửa nhuộm

Bạn có nghĩ rằng tóc bạc khiến bạn già đi? Đây chỉ là một huyền thoại thôi! Trên thực tế, những người để lộ mái tóc bạc cảm thấy hài lòng với màu sắc tự nhiên của họ và trông nó cũng rất tuyệt.

Tuy nhiên, một số phụ nữ trải qua giai đoạn "chuyển tiếp" và ghét để tóc màu trắng hoặc xám trong khi phần tóc còn lại của họ được nhuộm. Trên thực tế, điều này có thể khiến họ trông già hơn. Vì vậy, gợi ý của chúng tôi là tránh điều này và cắt kiểu pixie. Nói cách khác, hãy thử để tóc thật ngắn và cắt tóc hợp thời trang, nó sẽ khiến bạn trông trẻ trung hơn rất nhiều.

3. Không che phủ chân tóc

Màu tóc của bạn cần được bảo dưỡng liên tục vì phần chân tóc xuất hiện gần như ngay lập tức. Tuy nhiên thực tế rằng không phải lúc nào chúng ta cũng theo kịp thói quen nhuộm lại tóc. Để tránh trông già hơn vì thiếu chăm sóc, bạn có thể chọn một số kiểu làm chân tóc trông tối hơn có chủ đích, chẳng hạn như kiểu ombré. Bằng cách này, bạn có thể để tóc mọc tự nhiên và luôn có vẻ ngoài tươi tắn.

2. Mang xu hướng màu sắc trong quá khứ

Thế giới của thuốc nhuộm tóc cũng được quyết định bởi các xu hướng. Đó là lý do tại sao một số sắc thái là hợp thời trang, trong khi những sắc thái khác bị coi là lỗi thời. Mặc màu nhuộm theo mốt trong quá khứ có thể khiến bạn trông "cổ hủ".

Đặt cược vào màu sắc và kỹ thuật thời trang nhất là một cách tuyệt vời để đạt được vẻ ngoài mong muốn, đó là điều mà nhiều người yêu thích! Nhà tạo mẫu tóc có thể sẽ biết đâu là sắc thái hợp thời trang của mùa và cũng có thể cho bạn biết đâu là màu nhuộm phù hợp với màu da của bạn.

1. Đầu tư vào các màu đỏ đậm

Màu tóc đỏ có thể rất thanh lịch. Tuy nhiên, việc bảo dưỡng nó có thể tốn kém vì màu phai khá nhanh và cuối cùng tóc của bạn trông không đẹp. Bên cạnh đó, tóc màu xám có xu hướng nổi bật hơn khi nó tương phản với các sắc thái như đỏ hạt dẻ hoặc đỏ tía.

Một giải pháp thay thế an toàn là chọn màu vàng dâu, là màu giữa màu vàng và màu đỏ. Nó có thể mang lại vẻ ấm áp và tươi sáng hơn cho khuôn mặt của bạn. Hơn nữa, vì nó là một màu nhẹ hơn sẽ giúp che giấu những sợi tóc bạc không mong muốn tốt hơn nhiều.

Một kiểu tóc đẹp có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn

Tóc rẽ ngôi lệch là một cách tuyệt vời để tạo kiểu tóc trông trẻ trung hơn. Theo thời gian, chúng ta mất đi một phần mỡ trên mặt và các mô dưới da phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở vùng cằm. Kiểu tóc này sẽ giúp khuôn mặt của bạn trông thanh tú hơn.

Kiểu rẽ ngôi giữa càng làm nổi bật đặc điểm này hơn, đồng thời vén tóc sang một bên giúp cân bằng tỷ lệ khuôn mặt của bạn tốt hơn.

Theo Brightside