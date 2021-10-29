3 cách tô son OMBRE, cho môi nàng xinh đẹp như hoa

Làm đẹp 29/10/2021 11:57

3 cách tô son ombre hoàn hảo, giúp môi nàng trong ngày đông càng thêm xinh đẹp và rạng rỡ.

3 cách tô son ombre hoàn hảo, giúp môi nàng trong ngày đông càng thêm xinh đẹp và rạng rỡ.

1. Cách tô son ombre tím trong veo

3 cách tô son OMBRE, cho môi nàng xinh đẹp như hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tím trong veo là kiểu son môi đơn giản, rất thích hợp để nàng trang điểm hàng ngày. Và đây chính là các bước để thực hiện:

Bước 1. Làm sạch môi, không bôi kem lót, kem nền và nếu có dùng son dưỡng thì chỉ nên dùng loại không bóng và bôi một lớp mỏng.

Bước 2. Thoa son tông màu tím lên lòng môi dưới sau đó bặm môi lại để son thấm lên môi trên.

Bước 3. Dùng ngón tay tán nhẹ nhàng để màu son loang tự nhiên ra xung quanh môi.

Bước 4. Lặp lại các bước ở 1, 2,3 thêm một lần nữa.

Bước 5. Dùng tăm bông chùi đi phần son bị lem ở phần viền môi.

Bước 6. Thoa son bóng không màu lên khắp môi.

2. Cách tô son ombre hồng baby

3 cách tô son OMBRE, cho môi nàng xinh đẹp như hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu môi ombre với màu viền môi nhạt hơn màu lòng môi, bạn có thể thay màu hồng bằng màu đỏ, cam, nâu,… tùy theo sở thích của mình.

Để thực hiện cách đánh son môi ombre hồng baby, thì các bạn hãy lần lượt thực hiện theo từng bước như Phunuvagiadinh.vn hướng dẫn chi tiết ở dưới đây:

Bước 1: Phủ một lớp kem nền lên khắp môi để che đi màu môi thật cũng như giúp màu son lâu phai, đồng thời giúp giữ các lớp màu ombre không bị hòa vào nhau.

Bước 2: Thoa son màu hồng nhạt lên khu vực viền môi, chừa lại phần lòng môi.

Bước 3: Thoa son tint màu hồng neon hoặc hồng cánh sen đậm vào phần lòng môi.

Bước 4: Chấm một chút son bóng lên lòng môi, để đôi môi thêm phần căng mọng và nổi bật 2 sắc độ của môi là được.

3. Cách tô son môi ombre nhũ kim lấp lánh

3 cách tô son OMBRE, cho môi nàng xinh đẹp như hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu môi ombre 3 màu khác nhau, bạn có thể thay bằng các màu son khác để tạo ra kiểu môi độc đáo hơn.

Trước khi bắt đầu tô son, thì bạn cần phải chuẩn bị sẵn son màu đỏ, cam, phấn mắt bột nhũ màu vàng kim hoặc màu đồng, vaseline.

Tiếp đến là hãy trộn phấn mắt với vaseline thành một hỗn hợp sệt màu nhũ vàng, sau đó thì hãy thực hiện tuần tự từng bước một, theo sự hướng dẫn chi tiết như ở dưới đây:

Bước 1: Thoa son đỏ vào phần lòng môi

Bước 2: Thoa son cam lên phần viền môi, tán bằng cọ để 2 lớp màu loang nhẹ vào nhau.

Bước 3: Dùng cọ bôi hỗn hợp vaseline nhũ vàng lên phần viền môi.

Bước 4: Tán nhẹ nhàng để 3 lớp màu giao hòa với nhau.

Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’

Hoa Hậu H’hen Niê 'tím lịm tìm sim', tươi rói bên cạnh host Nam Trung tại ‘The Next Face Vietnam’

H’Hen Niê diện đầm tím nổi bật bên cạnh host Nam Trung trong ngày sơ tuyển thứ 2 của “The Next Face Vietnam”

Xem thêm
Từ khóa:   Tô son môi ombre Hướng dẫn tô son môi đẹp Công thức làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới