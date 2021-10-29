3 cách tô son OMBRE, cho môi nàng xinh đẹp như hoa

Tím trong veo là kiểu son môi đơn giản, rất thích hợp để nàng trang điểm hàng ngày. Và đây chính là các bước để thực hiện:

3 cách tô son ombre hoàn hảo, giúp môi nàng trong ngày đông càng thêm xinh đẹp và rạng rỡ.

Bước 2. Thoa son tông màu tím lên lòng môi dưới sau đó bặm môi lại để son thấm lên môi trên.

Bước 1. Làm sạch môi, không bôi kem lót, kem nền và nếu có dùng son dưỡng thì chỉ nên dùng loại không bóng và bôi một lớp mỏng.

Bước 3. Dùng ngón tay tán nhẹ nhàng để màu son loang tự nhiên ra xung quanh môi.

Bước 4. Lặp lại các bước ở 1, 2,3 thêm một lần nữa.

Bước 5. Dùng tăm bông chùi đi phần son bị lem ở phần viền môi.

Bước 6. Thoa son bóng không màu lên khắp môi.

2. Cách tô son ombre hồng baby

Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu môi ombre với màu viền môi nhạt hơn màu lòng môi, bạn có thể thay màu hồng bằng màu đỏ, cam, nâu,… tùy theo sở thích của mình.

Để thực hiện cách đánh son môi ombre hồng baby, thì các bạn hãy lần lượt thực hiện theo từng bước như Phunuvagiadinh.vn hướng dẫn chi tiết ở dưới đây:

Bước 1: Phủ một lớp kem nền lên khắp môi để che đi màu môi thật cũng như giúp màu son lâu phai, đồng thời giúp giữ các lớp màu ombre không bị hòa vào nhau.

Bước 2: Thoa son màu hồng nhạt lên khu vực viền môi, chừa lại phần lòng môi.

Bước 3: Thoa son tint màu hồng neon hoặc hồng cánh sen đậm vào phần lòng môi.

Bước 4: Chấm một chút son bóng lên lòng môi, để đôi môi thêm phần căng mọng và nổi bật 2 sắc độ của môi là được.

3. Cách tô son môi ombre nhũ kim lấp lánh

Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu môi ombre 3 màu khác nhau, bạn có thể thay bằng các màu son khác để tạo ra kiểu môi độc đáo hơn.

Trước khi bắt đầu tô son, thì bạn cần phải chuẩn bị sẵn son màu đỏ, cam, phấn mắt bột nhũ màu vàng kim hoặc màu đồng, vaseline.

Tiếp đến là hãy trộn phấn mắt với vaseline thành một hỗn hợp sệt màu nhũ vàng, sau đó thì hãy thực hiện tuần tự từng bước một, theo sự hướng dẫn chi tiết như ở dưới đây:

Bước 1: Thoa son đỏ vào phần lòng môi

Bước 2: Thoa son cam lên phần viền môi, tán bằng cọ để 2 lớp màu loang nhẹ vào nhau.

Bước 3: Dùng cọ bôi hỗn hợp vaseline nhũ vàng lên phần viền môi.

Bước 4: Tán nhẹ nhàng để 3 lớp màu giao hòa với nhau.