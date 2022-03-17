2 loại thực phẩm không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng bất ngờ trong làm đẹp

Làm đẹp 17/03/2022 16:05

Ngày nay có rất nhiều cách để cải thiện vẻ ngoài của làn da như kem, serum, quy trình và các sản phẩm, dịch vụ khác mà thị trường cung cấp. Tuy nhiên, cũng có những lựa chọn tự nhiên khác nhau để trẻ hóa làn da và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Nha đam

Nha đam là một loại cây có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe con người. Nó được sử dụng cho các mục đích khác nhau, trị táo bón, các vấn đề về tiêu hóa hoặc đường ruột và rất tốt cho da.

2 loại thực phẩm không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng bất ngờ trong làm đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Nó là một trong những thành phần thường được nhìn thấy trong nhiều sản phẩm làm đẹp. Loại cây này mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời, đặc biệt là đối với làn da. Nha đam chứa các chất nhầy và quercetin, góp phần vào quá trình đổi mới các tế bào bị tổn thương. Nó cũng có polysaccharid và các hormone thực vật chịu trách nhiệm cho việc kích thích và hydrat hóa các tế bào.

Nha đam là một thành phần tuyệt vời trong làm đẹp. Nó có đặc tính chữa bệnh, khử trùng và giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa. Cung cấp độ ẩm cho da, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa tình trạng khô da và hình thành các nếp nhăn.

Sử dụng nha đam thế nào?

Nha đam có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, lấy một phần nhỏ gel nha đam và nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay thoa lên những nơi có nếp nhăn (viền mắt, khóe môi, trán,...). Sau khi thoa, có thể mát xa và đợi nha đam thẩm thấu vào da trong khoảng 10 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước lạnh.

Ngoài việc giúp trẻ hóa làn da, cung cấp độ ẩm và sự tươi mới, mặt nạ nha đam còn làm giảm các vết đốm và vết thâm do mụn.

Thực phẩm này chứa các loại vitamin A, B, C, D, E và K. Đây cũng là một loại trái cây có đặc tính chống oxy hóa, làm se da và chứa nhiều khoáng chất (kali, canxi, magiê, phốt pho, sắt, đồng và kẽm).

2 loại thực phẩm không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng bất ngờ trong làm đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Ngoài việc là một món ăn kèm trong các bữa ăn, đặc biệt là trong các món salad, bơ còn là một thành phần giúp trẻ hóa làn da. Đây là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng giúp giảm mụn, cấp nước cho các vùng cơ thể bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường.

Sử dụng bơ thế nào?

Cổng thông tin Better with Health khuyên chúng ta nên sử dụng kết hợp bơ, nha đam và viên vitamin E.

Đầu tiên cần là lấy phần thịt nha đam cho vào máy xay cùng với các bơ và vitamin E. Nếu hỗn hợp không hòa vào nhau, chúng ta có thể cho thêm nước.

Thoa hỗn hợp lên da, để khoảng 20 phút và sau đó rửa sạch. Đắp mặt nạ này khoảng 3 lần/tuần để cho kết quả tốt nhất.

Cách làm mặt nạ bơ dưỡng da trắng mịn, hết mụn nhanh chóng

Cách làm mặt nạ bơ dưỡng da trắng mịn, hết mụn nhanh chóng

Với cách làm mặt nạ bơ đơn giản sau đây không chỉ giúp bạn hỗ trợ điều mụn mà còn xóa sạch tàn nhang, chống lão hóa hiệu quả chỉ sau một thời gian sử dụng.

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