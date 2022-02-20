10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót

Làm đẹp 20/02/2022 06:45

Phụ nữ chúng ta rất khó để chối từ sức hút với vẻ ngoài tuyệt vời và phong cách của những chiếc giày cao gót. Chúng có thể làm cho bất kỳ trang phục nào trông thanh lịch hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp, chúng còn gây đau nhức, khó chịu hoặc chân chúng ta không thể quen với chúng. 

Tin tốt là có nhiều cách để tránh cảm giác khó chịu và tận hưởng trọn vẹn một đôi giày cao gót đẹp. Ví dụ, bằng cách chọn đúng kích cỡ, đế phù hợp và chiều cao gót lý tưởng, bạn không chỉ ngăn ngừa tổn thương cho cơ thể mà còn có thể tận dụng tối đa chúng. 

Nghĩ đến việc xem xét cách đi giày cao gót đúng cách là điều mọi chị em cần lưu ý. Và sau đây là 10 mẹo để bạn có thể vừa  đi giày cao gót đồng thời vừa có thể chăm sóc đôi chân của mình.

1. Đảm bảo rằng bạn đang đeo đúng kích cỡ

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Đã bao nhiêu lần chúng ta thích một đôi giày cao gót mà không có kích thước vừa với chúng ta? Rất có thể là nhiều, rất nhiều lần. Và có thể bạn chỉ thử chúng mặc dù bạn biết trước rằng nó sẽ không hoạt động như bạn muốn. Nhưng đừng quên rằng có một lý do mà kích cỡ giày tồn tại, đặc biệt là khi nói đến gót chân. Nếu đôi giày quá nhỏ so với bạn mà bạn vẫn đeo nó thì sẽ không có cách nào để khắc phục tình trạng này. Nếu chúng quá to một chút, bàn chân của bạn sẽ trượt về phía trước và điều này có thể khiến bạn bị đau ngón chân, nhưng có một giải pháp. Có một số mẹo nhỏ về cách đi giày cao gót ngay cả khi chúng hơi lớn so với chân bạn mà không khiến bạn bị đau. Ví dụ, bạn có thể sử dụng miếng lót silicon để ngăn bàn chân của bạn bị trượt về phía trước.

2. Tìm hiểu loại bàn chân của bạn và tìm loại giày phù hợp nhất 

10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót - Ảnh 2

Để làm được điều này, bạn nên đi thử cả hai đôi giày thay vì chỉ một chiếc như nhiều người vẫn làm. Điều này là do bàn chân của chúng ta nói chung có một chút khác biệt về kích thước. Hãy thử chúng với loại tất bạn sẽ sử dụng đặc biệt là quần tất. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể thực hiện thử giày này vào buổi chiều hoặc tối, vì lúc này chân bạn hơi sưng sau cả ngày đi bộ. Đây là một mẹo hay để tránh một bất ngờ khó chịu sau này. Luôn kiểm tra để đảm bảo có đủ chỗ cho các ngón chân, giày không quá lỏng và gót chân thoải mái nhưng không bị trượt. Hãy nhớ rằng giày phải vừa với chân của bạn chứ không phải ngược lại.

3. Gót càng dày càng tốt

10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót - Ảnh 3

Hãy đối mặt với nó: giày gót nhọn không phải là thứ thoải mái nhất trên thế giới và hơn hết, nó không tốt cho cơ thể của bạn. Vì gót quá mỏng nên toàn bộ trọng lượng của bạn dồn lên xương cổ chân và điều đó tạo ra rất nhiều áp lực lên một điểm duy nhất. Về lâu dài, bạn có thể bị tổn thương cơ thể nếu đi loại gót này trong thời gian dài. Gót chân giày dày hơn giúp phân bổ trọng lượng qua mắt cá chân và mang lại sự ổn định cao hơn.

4. Hãy thôi e ngại với những đôi giày cao gót in hình động vật, những đôi giày có hoa văn hay màu sắc lòe loẹt

10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót - Ảnh 4

Ngay cả khi đôi khi thật khó để bước đến thử những đôi giày màu sắc cổ điển, thử những điều mới sẽ không gây hại gì đâu! Giày in họa tiết rất hợp với nhiều loại quần áo và tạo thêm nét cá tính cho bộ trang phục sang trọng. Ví dụ, giày cao gót in hình động vật rất hợp với màu đen, trắng, be, xanh lá cây đậm, cam, tím, hồng và denim. Vấn đề chỉ là lòng can đảm và thử những lựa chọn mới sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái và tự tin với vẻ ngoài của mình.

5. Học cách đi bằng gót

10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót - Ảnh 5

Có một số kiểu giày mà bạn hầu như không thể cảm thấy thoải mái và tự do đi lại. Không có nghi ngờ gì rằng nếu bạn liên tục vấp ngã, ngoài việc có nguy cơ bị thương, trông bạn sẽ không thực sự phong cách cho lắm. Nếu bạn muốn tránh điều này thì cách đi bộ ở gót chân sẽ giúp bạn không bị đau hoặc ít bị tổn thương hơn.

6. Thêm đôi bốt cao vào tủ quần áo của bạn

10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót - Ảnh 6

 

Những đôi bốt cao gót là một kiểu giày cổ điển sẽ luôn có phong cách. Chúng đẹp và rất hợp với một số trang phục khác nhau. Một ví dụ tuyệt vời là diễn viên Monica Geller trong bộ phim Friends. Bạn có nhớ đoạn phim mà cô ấy dành một phần lớn tiền lương của mình cho một đôi bốt cao không? Chúng đã từng rất đẹp! Bạn nên nghĩ về một đôi bốt lý tưởng không chỉ là một món đồ bổ sung đẹp cho tủ quần áo của bạn mà còn là một sự lựa chọn thoải mái.

7. Hãy chăm sóc móng chân mọi lúc mọi nơi

10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót - Ảnh 7

Một bộ móng chân không chỉ chăm sóc sức khỏe của đôi chân mà còn cả vẻ ngoài của chúng. Trong số nhiều lợi ích của nó, lợi ích quan trọng nhất là giảm căng thẳng và phục hồi làn da. 

8. Tránh đế mỏng

10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót - Ảnh 8

Giày đế bằng và mỏng không tốt cho cơ thể chúng ta, vì chúng có thể làm tổn thương xương cổ chân. Ngoài ra, nếu bạn bị chứng bàn chân bẹt, giày không có bất kỳ loại gót nào có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bạn và gây đau. Bàn chân bẹt là tình trạng vòm bàn chân sụp xuống khiến toàn bộ hoặc phần lớn lòng bàn chân chạm đất. Tốt nhất, đế giày của bạn nên làm bằng cao su, một chất liệu tạo sự ổn định và có thêm đệm để hấp thụ áp lực khi bước đi. Bạn cũng nên đi giày cao gót rộng từ 3 đến 4 cm.

9. Chọn giày cao gót có độ che phủ vừa đủ để ôm lấy mắt cá chân 

10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót - Ảnh 9

Điều này có thể là không thể đạt được với mọi đôi giày chúng ta mang, nhưng lý tưởng nhất là chúng ít nhất phải có một số loại giữ để tránh bị trẹo hoặc bong gân mắt cá chân của bạn. Phần sau của giày phải được đóng lại và phải vừa khít với gót chân của bạn. Nếu giày bị hở, chẳng hạn như một đôi sandal chẳng hạn, thì lý tưởng nhất là có một dải bên dưới mắt cá chân để tạo độ bám.

10. Chọn gót có chiều cao vừa phải

10 quy tắc vàng mà tất cả phụ nữ thanh lịch cần tuân theo khi đi giày cao gót - Ảnh 10

Khi bạn đi chân trần, trọng lượng cơ thể của bạn được chia đều. Khoảng 40% được hỗ trợ bởi xương cổ chân của bạn, trong khi trọng lượng còn lại rơi vào gót chân. Nếu bạn đi bộ xung quanh với gót cao 4 cm, trọng lượng sẽ được cân đối vừa phải, nhưng khi gót chân tăng lên, nhiều trọng lượng hơn được chuyển đến xương cổ chân. 

Nếu gót cao hơn 7 cm, bạn có thể đạt đến giới hạn ổn định và bạn có thể rất dễ cảm thấy mất thăng bằng. Nhưng tùy thuộc vào kinh nghiệm đi giày cao gót của bạn như thế nào, con số đó có thể tăng lên. Vì vậy, bạn không nên quá lạm dụng giày cao gót. Nếu bạn phải mang chúng hàng ngày, hãy tìm một đôi có phần gót dày hơn và cao khoảng 4 cm là tối đa.

Theo Brightside

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