10 điều nên và không nên khi thoa sắc son đỏ quyền lực, quyến rũ

Làm đẹp 20/02/2022 05:30

Son đỏ là một trong những sản phẩm làm đẹp thực sự có thể biến đổi khuôn mặt của bạn. Màu sắc vượt thời gian này đã là biểu tượng của quyền lực, đẳng cấp, sang trọng và tự do. 

Không giống như những món đồ trang điểm khác, son đỏ rất linh hoạt vì nó có thể dùng khi diện những bộ trang phục cơ bản hay khi đi dự những bữa tiệc lộng lẫy. Nhưng dù là dịp nào đi chăng nữa, bạn có thể chắc chắn rằng việc mặc đồ sẽ khiến đôi môi của bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Khi tô son đỏ, bạn cần nhiều hơn một chút về biểu cảm. Sau đây sẽ là các mẹo giúp bạn thu hút sự chú ý của mọi người nhờ màu sắc vượt thời gian này.

1. Chọn màu son đỏ phù hợp với màu da của bạn

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Đối với các tông màu da sáng hơn với tông màu hồng, tốt nhất bạn nên chọn thỏi son nào đó gần với màu đỏ mâm xôi. Ngược lại, nếu màu da của bạn thuộc tông ấm hơn với tông vàng, tốt hơn hết bạn nên chọn tông màu đỏ cam.

2. Trộn các sắc thái khác nhau của màu đỏ

10 điều nên và không nên khi thoa sắc son đỏ quyền lực, quyến rũ - Ảnh 2

Như bạn có thể đã chọn từ điểm trước, màu đỏ có rất nhiều sắc thái, từ cam đến đỏ tía. Nếu bạn đang tìm kiếm một màu son hoàn toàn mới và độc đáo, hãy sáng tạo và thử trộn các loại son môi bạn đã có ở nhà.

3. Tránh những loại son bóng

10 điều nên và không nên khi thoa sắc son đỏ quyền lực, quyến rũ - Ảnh 3

Để có hiệu quả lâu dài, hãy chọn son môi khô thay vì son bóng vì chúng dễ bị lem và không giữ được lâu.

4. Tẩy tế bào chết cho môi

10 điều nên và không nên khi thoa sắc son đỏ quyền lực, quyến rũ - Ảnh 4

Môi của bạn sẽ thu hút mọi sự chú ý vì đây sẽ là khu vực đặc trưng cho vẻ ngoài của bạn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ da khô hoặc tạp chất trước bằng cách sử dụng chất tẩy tế bào chết tự nhiên. Bạn có thể sử dụng hỗn hợp đường và mật ong hoặc đường và dầu ô liu. Trộn các thành phần, xoa bóp theo chuyển động tròn bằng đầu ngón tay của bạn, rửa sạch, sau đó thoa một ít kem dưỡng ẩm.

5. Kẻ viền môi sau đó tô màu cẩn thận

10 điều nên và không nên khi thoa sắc son đỏ quyền lực, quyến rũ - Ảnh 5

Kẻ viền môi bằng chì kẻ viền môi là bước quan trọng mà nhiều người bỏ qua. Bắt đầu bằng cách đánh dấu “X” dưới phần đầu môi, sau đó tiếp tục kẻ viền dọc theo đường viền môi và cuối cùng tô phần còn lại của môi. Tất cả các bước này phải được thực hiện bằng cách sử dụng cùng một cây bút chì. Làm như vậy sẽ giúp lớp trang điểm của bạn lâu trôi hơn.

 

 

10 điều nên và không nên khi thoa sắc son đỏ quyền lực, quyến rũ - Ảnh 6 

Mặc dù có thể hấp dẫn khi thoa son trực tiếp lên môi, nhưng sử dụng cọ môi sẽ mang lại cho bạn kết quả hoàn hảo như mong đợi.

7. Loại bỏ bất kỳ màu dư thừa nào

Son môi của bạn nên lưu lại trên môi chứ không phải trên ly uống nước hoặc má người bạn hôn. Nhớ loại bỏ lớp trang điểm thừa bằng khăn ăn để màu không dính vào răng, đồ thủy tinh, đồ bạc khi ăn uống.

8. Đừng lạm dụng bút kẻ mắt và mascara

10 điều nên và không nên khi thoa sắc son đỏ quyền lực, quyến rũ - Ảnh 7

Chọn một phong cách tinh tế hơn cho phần còn lại của khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt của bạn. Chỉ sử dụng mascara và kẻ mắt mỏng để thu hút sự chú ý ít nhất có thể. Đừng để chúng bị lu mờ bởi màu son của bạn, nhưng cũng đừng bận tâm đến những cách trang điểm mắt quá lộng lẫy, sặc sỡ.

9. Làm cho màu môi và màu móng tay của bạn phù hợp

Màu đỏ cổ điển đẹp nhất khi được trang điểm trên cả môi và hợp với màu móng tay, vì vậy đừng quên sơn bóng màu đỏ cho móng tay để hoàn thiện vẻ ngoài.

10. Chọn một bộ trang phục thu hút sự chú ý vào khuôn mặt của bạn

Khi chọn quần áo, hãy cố gắng sử dụng các màu trung tính như be, trắng hoặc xám để làm cho khuôn mặt trở thành trung tâm của ánh nhìn. Những chiếc váy đen và đôi môi đỏ cũng là một sự kết hợp lỹ tưởng. Đó có thể là lý do tại sao màu son đỏ là một màu son cổ điển và vượt thời gian. Tránh các màu đối nghịch với màu đỏ, chẳng hạn như màu vàng chói.

 

Theo Brightside

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