6 loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng bạn không nên ăn thường xuyên

Mặc dù những loại thực phẩm này là một siêu thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất khác nhau và là những chất tự nhiên thực vật chống lại bệnh tật nhưng có những loại thực phẩm không thể ăn thường xuyên được. Về vấn đề này, 'eatwell.com' đã giới thiệu 6 loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn, đồng thời khuyên bạn nên bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn của mình.

Quả lựu Ảnh minh họa: Internet Lựu chứa đầy các hợp chất tự nhiên có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho các mô của con người và gây ra các bệnh mãn tính khác nhau như bệnh tim, bệnh Alzheimer và ung thư. Nếu không có thời gian ăn lựu bạn có thể uống nước ép lựu. Ngoài ra, nửa cốc nước ép lựu chỉ chứa 72 calo nhưng lại có đến 4 gam chất xơ.

Đậu lăng Ảnh minh họa: Internet Đậu lăng không chỉ rẻ và công thức nấu ăn còn rất đa dạng. Chỉ cần nửa cốc đậu lăng đã cung cấp 9 gam protein và 8 gam chất xơ. Nó cũng là một nguồn chất sắt và axit folic tuyệt vời. Cải xoăn Ảnh minh họa: Internet Cải xoăn rất giàu vitamin A, chứa nhiều chất chống oxy hóa chống ung thư. Vitamin A trong đậu lăng còn bảo vệ sức khỏe của mắt và da đồng thời tăng cường khả năng miễn dịch. Nó cũng chứa nhiều chất xơ rất tốt cho sức khỏe tim mạch, chỉ cần một cốc đậu lắng là chứa lượng vitamin C tương đương với một quả cam.

Cá mòi Ảnh minh họa: Internet Cá mòi chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho tim mạch, cải thiện tâm trạng. Nó cũng rất giàu vitamin D. Cá mòi ở cuối chuỗi thức ăn, vì vậy chúng không có nhiều độc tố như các loại thịt ở vị trí cao. Bột yến mạch Ảnh minh họa: Internet Một cốc bột yến mạch có 4 gam chất xơ. Tiêu thụ 5 đến 10 gam chất xơ hòa tan (chẳng hạn như trong bột yến mạch) hàng ngày có thể làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) lên đến 5%. Ngoài ra, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition cho thấy ăn các loại carbohydrate hiệu quả chậm như bột yến mạch ba giờ trước khi tập thể dục có thể giúp đốt cháy nhiều chất béo hơn. Hạt diêm mạch Ảnh minh họa: Internet Quinoa là một loại ngũ cốc giàu protein là lương thực của người Nam Mỹ và rất giàu chất xơ và protein. Bên cạnh đó, bạn chỉ mất 15-20 phút để nấu nhưng những chất dinh dưỡng này làm cho bạn cảm thấy no lâu hơn. (Theo Kormedi)

7 loại thực phẩm giúp tái tạo sụn Sụn ​​là một mô liên kết quan trọng được tìm thấy trên khắp cơ thể. Sụn ​​hoạt động như một chất đệm và hấp thụ năng lượng. Khi các khớp sụn này bị tổn thương, chúng có thể gây đau, viêm, hạn chế vận động, cứng khớp và cuối cùng là thoái hóa khớp.

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