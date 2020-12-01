Smart Construction Group (SCG) ký hợp tác chiến lược với Sunshine Homes

Smart Construction Group (SCG) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng..., ghi danh trên thị trường là một tổng thầu xây dựng áp dụng các giải pháp công nghệ tân tiến nhất, tiến độ thần tốc, chất lượng vượt trội và chi phí hợp lý cho chủ đầu tư.

Sunshine Homes là thương hiệu BĐS của Tập đoàn Sunshine, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với hàng loạt dự án thuộc phân khúc cao cấp, siêu cao cấp, các tổ hợp tháp tài chính thông minh, hiện đại và bất động sản nghỉ dưỡng.

Mới đây nhất, sau nhiều lần được giao các gói thầu lẻ, chứng minh được năng lực triển khai vượt trội, SCG chính thức được Sunshine Homes lựa chọn là đơn vị tổng thầu chiến lược, thông qua lễ ký kết hợp tác 2 bên vào sáng 28/11. Theo đó, Sunshine Homes giao SCG làm tổng thầu thi công xây dựng đối với các công trình, hạng mục thuộc dự án do Sunshine Homes đầu tư và phát triển.

Tổng giám đốc điều hành SCG – ông Lê Văn Nam phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc điều hành SCG chia sẻ: “Kể từ khi xuất hiện trên thị trường, SCG đã chứng minh là một nhà thầu có năng lực vượt trội. Hiện SCG là nhà thầu Việt Nam tiên phong triển khai thành công mô hình Design & Build (D&B) - phương thức triển khai dự án bậc cao, chỉ phổ biến ở những nước phát triển. Cùng với đó, giải pháp BIM cũng đang được áp dụng triển khai ở tất cả các công trình SCG đang triển khai. Chúng tôi tự tin là 1 trong số ít các nhà thầu đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe nhất của các CĐT, đảm nhận xây dựng những công trình quy mô với thiết kế phức tạp và yêu cầu kỹ - mỹ thuật hoàn hảo”.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao năng lực triển khai, SCG liên tục hợp tác với các đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ và giải pháp thi công hàng đầu quốc tế. Vị lãnh đạo SCG cho biết, SCGvừa hoàn thành ký kết hợp tác chiến lược với hai doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc là Liftec và Kumkang Kind, đồng thời, công tác ký hợp tác với một công ty lớn của Tây Ban Nha cũng đang trong qúa trình xúc tiến.

Với năng lực nội tại cả về công nghệ, kỹ thuật, nguồn vốn…, ông Lê Văn Nam tin tưởng SCG chắc chắn sẽ cùng Sunshine Homes kiến tạo những công trình hoàn hảo, chất lượng vượt trội, mang lại sự hài lòng cho mọi khách hàng.

Kiến tạo những công trình tầm vóc

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện hai bên, ngay tại lễ ký kết, Sunshine Homes ký thêm ba hợp đồng (tổng giá trị lên đến 33.000 tỷ đồng) với SCG, tin tưởng giao SCG triển khai thi công 3 dự án trọng điểm Sunshine Crystal River, Sunshine Empire, Sunshine Heritage Resort, đều tại Hà Nội.

Sunshine Crystal River - tổ hợp Sunshine Sky Villas đầu tiên tại Hà Nội

Trong đó, SCG sẽ thực hiện hợp đồng tổng thầu thi công trị giá 6.000 tỷ đồng xây dựng Sunshine Crystal River - dự án mở đầu cho dòng sản phẩm Sunshine Sky Villas đẳng cấp của Sunshine Homes. Dự án bao gồm tổ hợp Sky Villas (biệt thự trên không), Villas, Shophouse và các khu phức hợp giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp với tổng mức đầu tư lên tới 12.000 tỷ đồng.

Sunshine Empire - Biểu tượng mới của Hà Nội với tổ hợp khách sạn 6 sao, tháp tài chính, văn phòng hạng A, căn hộ Primer Suite và TTTM hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Hợp đồng thứ hai được Sunshine Homes và SCG ký kết có trị giá 11.000 tỷ đồng. Sunshine Homes giao SCG làm tổng thầu thi công toàn bộ các hạng mục công trình dự án Sunshine Empire bao gồm các tòa căn hộ khách sạn, văn phòng cao cấp hạng A, tháp tài chính, khách sạn 6 sao, trung tâm thương mại quốc tế và các tiện ích lần đầu tiên có mặt tại Hà Nội như sân trượt tuyết, sàn diễn thời trang... với tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng.

Sunshine Heritage Resort, thành phố Giải trí - Nghỉ dưỡng thông minh - Trải nghiệm văn hoá di sản đầu tiên của Hà Nội.

Đặc biệt, gói thầu lớn nhất (16.000 tỷ) mà SCG được Sunshine Homes tin tưởng giao trong lần này phải kể đến Sunshine Heritage Resort (đại dự án tổng mức đầu tư lên đến 30.000 tỷ), công trình được coi là Thiên đường Giải trí - Nghỉ dưỡng 6 sao đa trải nghiệm mới được vinh danh là “Dự án tái hiện di sản văn hóa tốt nhất Việt Nam 2020”.

Bà Đỗ Thị Định, Tổng giám đốc Sunshine Homes phát biểu tại lễ ký kết

Chọn Smart Construction Group (SCG) làm tổng thầu thi công xây dựng, yên tâm giao phó các dự án “Vàng”, bà Đỗ Thị Định - Tổng giám đốc Sunshine Homes chia sẻ, SCG là nhà thầu áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và thi công xây dựng, phù hợp với tiêu chí phát triển các dự án bất động sản hạng sang, thông minh của Sunshine Homes. Vì vậy, sự hợp tác lần này được xem như một sự “chọn mặt gửi vàng” của Sunshine Homes để nâng tầm thương hiệu bất động sản do thương hiệu này đầu tư và phát triển, tạo ra những sản phẩm bất động sản đẳng cấp, có dấu ấn riêng biệt ngang tầm khu vực và quốc tế.