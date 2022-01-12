Những vấn đề quan trọng cần làm trước khi chuyển nhà

Không gian sống 12/01/2022 16:21

Chuyển nhà là việc cực kỳ hệ trọng và tốn nhiều thời gian, công sức của gia chủ. Bởi việc chuyển nhà phải ưu tiên yếu tố phong thủy để cuộc sống ở không gian mới suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Sau đây là những việc quan trọng cần làm trước khi chuyển nhà.

Lên kế hoạch cụ thể những việc cần làm trước khi chuyển nhà

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Trước khi chuyển nhà, bạn cần lên danh sách kế hoạch cụ thể và sắp xếp, dọn dẹp tất cả đồ đạc, tài sản của mình bằng cách:

Kiểm tra những đồ đạc cần giữ lại hoặc vứt đi

Bạn hãy quan sát một vòng quanh căn nhà đang ở và kiểm tra xem những vật dụng quan trọng đối với từng thành viên trong gia đình cần mang qua nhà mới. Có thể xem theo từng căn phòng để hạn chế bỏ sót như phòng tắm, phòng bếp, nhà ăn, phòng khách, phòng riêng,.. Với những món đồ đã cũ và không còn giá trị sử dụng bạn nên vứt đi và mua cái mới sau khi chuyển đến sống ở nhà mới. Sau khi đã liệt kê danh sách đồ cũ, đồ không muốn mang đi hoặc sau khi đã dọn dẹp xong và dư ra một vài vật dụng, hãy thanh lý chúng nếu có thể, như vậy, bạn sẽ có thêm một ít chi phí để sắm đồ nội thất mới.

Tìm kiếm vật dụng đóng gói

Nên chuẩn bị sẵn các vật dụng hỗ trợ vận chuyển nhà trước khi đóng gói. Các vật dụng đó bao gồm giấy trắng, giấy màu, bút, bao tải, giấy báo, dây nilon, dây chằng, thùng carton,...

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Nếu bạn thuê công ty chuyển nhà trọn gói uy tín, họ sẽ cung cấp đầy đủ các vật dụng này cho bạn trước khi chuyển nhà để bạn có thể đóng gói và sắp xếp các đồ vật quan trọng trước.

Xem ngày lành tháng tốt trước khi chuyển nhà

Xét theo phong thủy cũng như phong tục dân gian xưa việc lựa chọn ngày giờ để chuyển nhà cũng là điều cực kỳ quan trọng bởi nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này. Tài lộc, vận hạn, suy thịnh của gia chủ đều phụ thuộc vào điều này.

Việc xem ngày tốt để chuyển nhà phần lớn phụ thuộc vào người trụ cột của gia đình, có thể là phụ nữ nhưng tốt hơn hết vẫn nên là đàn ông. Xem ngày tốt có nhiều tiêu chí như xem ngày tháng năm sinh, vận mệnh và hướng chuyển nhà phù hợp,...Nhằm loại trừ ngày có sao xấu, chọn được ngày hoàng đạo để đón điều tốt lành, may mắn cho gia chủ.

Dọn dẹp nhà mới

Mỗi một căn nhà đều có một nguồn năng lượng và vận khí riêng biệt, có thể được tạo ra từ gia đình của gia chủ cũ của ngôi nhà. Do đó, khi chuyển tới một ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, loại bỏ được đồ đạc cũ, không cần dùng sẽ giúp bạn đổi mới không gian sống, đồng thời cũng giúp bạn dễ dàng quan sát, sắp xếp đồ đạc sao cho hợp lý nhất.

Dọn dẹp nhà cửa là một trong những điều cần thiết vì nó giúp cho gia chủ có được một ngôi nhà sạch sẽ, thoáng mát hơn khi sinh sống, đặc biệt là vào dịp cuối năm càng nên dọn dẹp nhà thật sạch đón Tết.

Một trong những điều cần lưu ý khi chuyển sang nhà mới là tối giản đồ đạc từ nhà cũ, chỉ sử dụng lại những đồ vật cần thiết qua nhà mới, sắp xếp không gian sống ngăn nắp, gọn gàng và thoáng khí nhất có thể. Có như vậy thì cuộc sống của bạn mới thuận lợi, ít gặp cản trở.

Chuyển bàn thờ thần tài, tổ tiên về nhà mới

Bàn thờ tổ tiên là nơi thờ phụng những người trong dòng họ đã mất, đây là nét đẹp từ  bao đời này của người Việt Nam. Khi chúng ta chuyển nhà mới, đồng thời cũng chuyển nơi thờ phụng, cũng giống như việc đưa ông bà, tổ tiên đi theo để phù hộ cho con cháu.

Bàn thờ thần Tài giúp gia đình gặp nhiều may mắn, tài lộc trong cuộc sống nên cũng cần lưu ý khi chuyển qua nhà mới. Trước khi mang bàn thờ qua, bạn cần dọn dẹp thật sạch, chuẩn bị đầy đủ lễ vật dâng cúng để bày tỏ lòng thành.

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Trên đây là những việc quan trọng cần làm trước khi chuyển nhà mà gia chủ phải đặc biệt quan tâm. Việc chuyển qua nhà mới tức là bắt đầu một cuộc sống mới, tạo sự khởi đầu thuận lợi, suôn sẻ nhất. Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển đồ đạc sang nhà mới, có thể liên hệ ngay với Thành Hưng Việt Nam tổng đài miễn phí 1800.6157 để nhận được tư vấn về dịch vụ chuyển nhà, taxi tải, chuyển văn phòng trọn gói của đơn vị chúng tôi.

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